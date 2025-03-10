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Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків спрощує реєстрацію відвідувачів, дозволяючи планувальникам подій ефективно відстежувати та контролювати списки гостей. Ці програми дають змогу учасникам купувати квитки або реєструватися на безкоштовні заходи, а організаторам подій надають вичерпну інформацію про список гостей. Ці інструменти підвищують ефективність реєстрації відвідувачів, збору платежів перед подією та безперебійну організацію процесу реєстрації в день події.
Запит на новий застосунок
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Regpack
regpack.com
Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.
Splash
splashthat.com
Скільки часу потрібно, щоб створити, керувати, рекламувати та звітувати про ваші події? Усунення незліченних годин, необхідних для «виходу в прямому ефірі», — ось що означає Splash. Ми не можемо стверджувати, що зробимо все за вас (2-зіркові відгуки роблять нас скромними), але ми наближаємося. Ось як: • Спростіть свій процес за допомогою фірмових шаблонів, які містять усі ваші точки взаємодії – цільову сторінку, підтвердження, електронні листи, картку спільного доступу до соціальних мереж, додаток для реєстрації тощо – вбудовані безпосередньо. *Avetta скоротила час налаштування події на 75% . • Поширюйте свій бренд через кожну окрему взаємодію гостя. Ви маєте повний контроль, щоб налаштувати кожну точку взаємодії з вашим брендом і своїм голосом, щоб зв’язатися зі своєю аудиторією. Ви також можете вибрати з меню динамічних тегів інформацію про гостя, як-от ім’я, компанію, відповіді RSVP тощо, щоб створити дуже персоналізовану взаємодію без зайвих зусиль. • Вимірюйте свої результати за допомогою настроюваних звітів. Ви можете відфільтрувати свій список гостей за будь-яким полем даних, щоб створювати звіти, які будуть настільки розширеними чи визначеними, як вам потрібно. Перегляди сторінок, посилання для відстеження та аналітика електронної пошти, як-от відкриття, кліки та відмови, також включені до кожної події. Крім того, наші звіти для всієї команди дають вам статистичні дані, як-от постійні відвідувачі, найефективніші активи тощо, щоб допомогти вам спланувати ефективніші й успішніші заходи. *Gumgum подвоїли свій дохід і потроїли продажі від відвідувачів події. • Розвивайте свій бізнес завдяки успіху та повторюйте успіх. Надавши своїй команді завжди актуальні шаблони подій, сумісні реєстраційні форми та автоматизовані інтеграції, ви відкриєте формулу успіху подій, які легко повторити. Завдяки постійному календарю подій ви налагодите необхідні відносини з потенційними клієнтами та зміцните зв’язки з наявними. *За перший рік використання Splash компанія Sharp провела понад 100 заходів у 56 філіях. P.S. - Якщо вам щось потрібно, чого ми ще не маємо, у нас є все більший список партнерів, які можуть допомогти. Зареєструйтеся безкоштовно на splashthat.com.
Evite
evite.com
Evite - це додаток для надсилання електронних запрошень та відстеження RSVP на заходи, спрощуючи організацію подій.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — це платформа для керування подіями, яка надає рішення для продажу квитків, реєстрації, віртуальних подій і програм для проведення подій. Заснована в 2003 році компанія Brushfire за останні 20 років допомогла запровадити онлайн-продаж квитків і реєстрацію в тисячах організацій по всьому світу. Завдяки відзначеному нагородами сервісу та підтримці Brushfire надає інструменти, необхідні для економії часу та грошей на вашій наступній події. Рішення для пожежогасіння створені для зростання. Є питання? Зверніться до нашої команди за номером (866) 825-8252.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
RegFox
regfox.com
RegFox — платформа для онлайн-реєстрації на заходи, що пропонує зручні форми, можливості налаштування та управління учасниками.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.
ShowClix
showclix.com
ShowClix - платформа для управління продажем квитків на події, що дозволяє організаторам створювати сторінки та відстежувати продажі.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу невелику комісію за обслуговування вашим учасникам, усе, що Afton робить для вас, може коштувати 0,00 доларів США.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам’ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.
Showpass
showpass.com
Showpass - це глобальний лідер в галузі технологій подій, первинних квитків та розповсюдження, а також змішана доставка (жива, віртуальна та потокова) досвіду для десятків тисяч хостів подій. Showpass забезпечує доступ до глобальних каналів дистрибуції та відкриттів, включаючи рідні квитки Facebook, Google Rester та фірмову мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій та виробників великих об'ємів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію та проводять віртуальні події та події безпосередньо на власному веб-сайті за допомогою білого програмного забезпечення ViewStub. Ми також пропонуємо безкоштовний ринок подій, де ви можете монетизувати, транслювати та проводити події по всьому світу. ViewStub — це ідеальне рішення для бізнес-конференцій, спортивних подій, музичних фестивалів, концертів, а також для тих, хто бажає перевести свої події на гібридний підхід. Все ще шукаєте традиційне рішення? ViewStub пропонує рішення для особистого продажу квитків на події, а також суто віртуальні варіанти.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних подій, від концертів до конференцій, атракціонів із привидами до квестів. Надійна система продажу квитків на події Hytix дозволяє організаторам оптимізувати свої процедури, зменшити ручну роботу та підвищити ефективність. За допомогою Hytix ви можете продавати квитки на події швидко та зручно, охоплюючи більшу аудиторію, посилюючи свої події. Крім того, Hytix виділяється серед інших платформ продажу квитків на події своїм передовим програмним забезпеченням продажу квитків у касі. Ця функція дозволяє продавати квитки на платформі Box-office. Незалежно від того, чи плануєте ви невелике місцеве зібрання чи масштабну міжнародну подію, програмне забезпечення онлайн-продажу квитків Hytix розроблено таким чином, щоб задовольнити ваші потреби та забезпечити безперебійну роботу з продажем квитків як для організаторів, так і для відвідувачів.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, трафік веб-сайту та доходи від продажів.
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
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