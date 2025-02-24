Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків - Найпопулярніші застосунки - Токелау

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків спрощує реєстрацію відвідувачів, дозволяючи планувальникам подій ефективно відстежувати та контролювати списки гостей. Ці програми дають змогу учасникам купувати квитки або реєструватися на безкоштовні заходи, а організаторам подій надають вичерпну інформацію про список гостей. Ці інструменти підвищують ефективність реєстрації відвідувачів, збору платежів перед подією та безперебійну організацію процесу реєстрації в день події.
Запит на новий застосунок
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - це найбільш налаштована в світі платформа для вебінарів, віртуальних та гібридних подій. Він поєднує в собі потужні відеотехнології з надійними можливостями маркетингу та інтерактивного досвіду для створення унікальних подій фірмових. Компанії в усьому світі використовують платформу Bigmarker "все в одному" для створення занурених та інтерактивних віртуальних, гібридних та вебінарних подій. Bigmarker також надає інтеграції, API та білі послуги лейблів, які дозволяють компаніям інтегрувати потужний інтерактивний досвід відео у свій маркетинг, продажі та стек навчання. Давайте разом побудуємо свою мрію онлайн -подію. Заснований у 2010 році, Bigmarker знаходиться у штаб -квартирі в Чикаго та віртуальні заходи Powers для тисяч компаній та організацій у всьому світі.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Splash
splashthat.com
Скільки часу потрібно, щоб створити, керувати, рекламувати та звітувати про ваші події? Усунення незліченних годин, необхідних для «виходу в прямому ефірі», — ось що означає Splash. Ми не можемо стверджувати, що зробимо все за вас (2-зіркові відгуки роблять нас скромними), але ми наближаємося. Ось як: • Спростіть свій процес за допомогою фірмових шаблонів, які містять усі ваші точки взаємодії – цільову сторінку, підтвердження, електронні листи, картку спільного доступу до соціальних мереж, додаток для реєстрації тощо – вбудовані безпосередньо. *Avetta скоротила час налаштування події на 75% . • Поширюйте свій бренд через кожну окрему взаємодію гостя. Ви маєте повний контроль, щоб налаштувати кожну точку взаємодії з вашим брендом і своїм голосом, щоб зв’язатися зі своєю аудиторією. Ви також можете вибрати з меню динамічних тегів інформацію про гостя, як-от ім’я, компанію, відповіді RSVP тощо, щоб створити дуже персоналізовану взаємодію без зайвих зусиль. • Вимірюйте свої результати за допомогою настроюваних звітів. Ви можете відфільтрувати свій список гостей за будь-яким полем даних, щоб створювати звіти, які будуть настільки розширеними чи визначеними, як вам потрібно. Перегляди сторінок, посилання для відстеження та аналітика електронної пошти, як-от відкриття, кліки та відмови, також включені до кожної події. Крім того, наші звіти для всієї команди дають вам статистичні дані, як-от постійні відвідувачі, найефективніші активи тощо, щоб допомогти вам спланувати ефективніші й успішніші заходи. *Gumgum подвоїли свій дохід і потроїли продажі від відвідувачів події. • Розвивайте свій бізнес завдяки успіху та повторюйте успіх. Надавши своїй команді завжди актуальні шаблони подій, сумісні реєстраційні форми та автоматизовані інтеграції, ви відкриєте формулу успіху подій, які легко повторити. Завдяки постійному календарю подій ви налагодите необхідні відносини з потенційними клієнтами та зміцните зв’язки з наявними. *За перший рік використання Splash компанія Sharp провела понад 100 заходів у 56 філіях. P.S. - Якщо вам щось потрібно, чого ми ще не маємо, у нас є все більший список партнерів, які можуть допомогти. Зареєструйтеся безкоштовно на splashthat.com.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — це онлайн-платформа для продажу квитків на події, бронювання та реєстрації, яка спрощує проведення заходів. Нам довіряють понад 150 000+ організаторів заходів, тому ми допомагаємо вам з легкістю керувати всіма типами подій/реєстрацій від приватних заходів до великих фестивалів. 3 обіцянки TryBooking для вас: - Низька плата за квитки та 100% безкоштовні безкоштовні заходи - Безкоштовна місцева підтримка, ми будемо з вами на кожному кроці - Ніяких блокувань у контрактах чи підписках. Події легко: - Зручна система продажу квитків для створення та продажу квитків - Демонструйте свій бренд на наших повністю настроюваних сторінках для кожної події - Масив звітів про продажі та аналітику, доступ до яких можна отримати одним натисканням кнопки - Створюйте розумні форми, адаптовані до будь-яка аудиторія - Функція резервування місць і столиків - Безкоштовний мобільний додаток для сканування та функція каси - Підтримка збору коштів і функції членства - Жодного стороннього маркетингу, ми цінуємо вашу конфіденційність - Зручність API - Інтеграція з Xero та Stripe
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів доступу. Отримайте повний доступ до нашої повної системи за допомогою єдиної, легкої для розуміння та чесної структури комісії за бронювання. Що відрізняє TicketSource від інших, так це наша відданість наданню першокласної підтримки клієнтів. Ми доброзичливі та підтримуємо, і коли ви говорите з нами, ви не побачите, що ми читаємо зі сценарію. Незалежно від того, чи ви технічно підкований, чи технофоб, ми розмовлятимемо з вами як з окремою особою, тому що ми теж є індивідуальними.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — це платформа для керування подіями, яка надає рішення для продажу квитків, реєстрації, віртуальних подій і програм для проведення подій. Заснована в 2003 році компанія Brushfire за останні 20 років допомогла запровадити онлайн-продаж квитків і реєстрацію в тисячах організацій по всьому світу. Завдяки відзначеному нагородами сервісу та підтримці Brushfire надає інструменти, необхідні для економії часу та грошей на вашій наступній події. Рішення для пожежогасіння створені для зростання. Є питання? Зверніться до нашої команди за номером (866) 825-8252.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
RegFox
regfox.com
Прості онлайн-форми для реєстрації на конференції, табори, курси тощо! RegFox простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний лише за 0,99 доларів США + 1% на реєстранта (не більше 4,99 доларів США на реєстранта). З реєстраційним програмним забезпеченням RegFox ви заощадите тисячі, запропонувавши бездоганну та просту реєстрацію для своїх клієнтів. RegFox є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, конструктор сторінок подій, додаток для реєстрації відвідувачів, CRM для реєстрантів, миттєве фінансування та багато іншого. Відвідайте наш веб-сайт RegFox.com/features, щоб переглянути всі функції. Якщо вас засмучують дорогі та незграбні системи реєстрації, вам сподобається, як RegFox дає вам змогу контролювати весь процес реєстрації. RegFox пропонує одну платформу з усім необхідним для стимулювання реєстрації, керування реєстрантами та збору даних. Нас люблять понад 60 000 професіоналів із проведення подій, і завдяки п’ятнадцятирічному досвіду ми проведемо вас до найуспішніших і найприбутковіших подій, які ви коли-небудь проводили.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, продаж квитків на певний час, резервування місць, мобільне сканування, касу, варіанти продажу товарів тощо. Якщо ви розчаровані дорогими й обмежувальними системами продажу квитків, які розміщують свій логотип угорі вашої сторінки продажу квитків, вам сподобається, як TicketSpice дає вам змогу контролювати весь процес продажу квитків. TicketSpice пропонує вам одну платформу з усім необхідним для продажу квитків, керування учасниками, збору даних тощо. Маючи понад 60 000 клієнтів і дванадцять років досвіду, ми будемо вашим провідником до найуспішніших і найприбутковіших заходів, які ви коли-небудь проводили.
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.
Accelevents
accelevents.com
Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікальним чином поєднує в собі можливості корпоративного рівня з простотою використання, щоб оптимізувати процес планування заходів. Наша платформа, якій довіряють 12 500 організацій у всьому світі, втілює вашу стратегію заходів у життя завдяки цілодобовій підтримці клієнтів, розширеній безпеці даних і широкому спектру функцій. За допомогою Accelevents організатори заходів можуть: - Створити веб-сайт події за лічені хвилини. - Легко створіть програму подій, яка автоматично об’єднує спікерів і сесії. - Адаптуйте процес реєстрації та продажу квитків відповідно до своїх унікальних потреб. - Пропонуйте різноманітні способи оплати, включаючи кредитні картки та виставлення рахунків. - Розгортання опцій допомоги та самостійної реєстрації. - Легко створюйте та друкуйте професійні значки. - Допоможіть експонентам захопити та кваліфікувати потенційних клієнтів. - Підтримуйте напружений графік відвідувачів і персоналу заходів за допомогою простих програм для проведення заходів. - Транслюйте вміст у прямому ефірі за допомогою нашої внутрішньої студії мовлення або бажаного постачальника аудіо/відео. - Керуйте експонентами та спонсорами в масштабі. - Підсилюйте залучення відвідувачів за допомогою мереж на основі ШІ, гейміфікації тощо. - Отримайте детальну інформацію про ефективність події за допомогою комплексної аналітики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-це індивідуальна платформа подій B2B, яка перетворює маркетинг через безпроблемний хостинг залучення цифрових та особистих подій. Тисячі маркетологів Enterprise B2B від таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, Leverage Goldcast для підвищення відвідування, створення захоплюючого досвіду, переробки вмісту подій та використання даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходів; Виходячи за межі основних подій, щоб залучити дохід від вебінари та демонстраційних продуктів до панелей лідерства та особистих обідів.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу невелику комісію за обслуговування вашим учасникам, усе, що Afton робить для вас, може коштувати 0,00 доларів США.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам’ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це некомерційна технологічна компанія, яка займається тим, що допомагає мистецьким та культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Квиток працює рука об руку зі збором коштів, членством, маркетингом, освітою та переднім будинком. Інтуїтивні інструменти допомагають розкрити бізнес -розуміння та перетворити дані в дію. Та такі функції, як приурочений прийом, інтегроване потокове та безконтактне сканування допомагають створити стійке майбутнє. Спільнота Тессітури включає понад 750 мистецьких організацій та культурні атракціони в 10 країнах. Наші персонал надають цілодобову підтримку та пропонують рекомендації щодо збільшення доходу та побудови довічного залучення. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.tessituranetwork.com або зв'яжіться з комунікацією@tessituranetwork.com.
Showpass
showpass.com
Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, включаючи власну систему продажу квитків Facebook, Google Reserve та власну мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій і організаторів масових заходів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію та проводять віртуальні події та події безпосередньо на власному веб-сайті за допомогою білого програмного забезпечення ViewStub. Ми також пропонуємо безкоштовний ринок подій, де ви можете монетизувати, транслювати та проводити події по всьому світу. ViewStub — це ідеальне рішення для бізнес-конференцій, спортивних подій, музичних фестивалів, концертів, а також для тих, хто бажає перевести свої події на гібридний підхід. Все ще шукаєте традиційне рішення? ViewStub пропонує рішення для особистого продажу квитків на події, а також суто віртуальні варіанти.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних подій, від концертів до конференцій, атракціонів із привидами до квестів. Надійна система продажу квитків на події Hytix дозволяє організаторам оптимізувати свої процедури, зменшити ручну роботу та підвищити ефективність. За допомогою Hytix ви можете продавати квитки на події швидко та зручно, охоплюючи більшу аудиторію, посилюючи свої події. Крім того, Hytix виділяється серед інших платформ продажу квитків на події своїм передовим програмним забезпеченням продажу квитків у касі. Ця функція дозволяє продавати квитки на платформі Box-office. Незалежно від того, чи плануєте ви невелике місцеве зібрання чи масштабну міжнародну подію, програмне забезпечення онлайн-продажу квитків Hytix розроблено таким чином, щоб задовольнити ваші потреби та забезпечити безперебійну роботу з продажем квитків як для організаторів, так і для відвідувачів.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, трафік веб-сайту та доходи від продажів.
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднувати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із даними після події. Swoogo допомагає маркетологам інтуїтивно створити веб-сайт із вбудованою реєстрацією, автоматизацією електронної пошти, порталом спонсорів і ресурсами для доповідачів. Зростаюча сила на ринку, Swoogo є наступною великою подією.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — це швидко розширювана платформа для управління подіями, яка пропонує комплексні функції 360° для допомоги організаторам подій. Платформа допомагає авторам подій створювати сторінки подій, оптимізувати продаж квитків і отримувати миттєві платежі. AllEvents, якому довіряють понад 300 тисяч професіоналів з проведення заходів, адаптується до всіх типів подій і дозволяє рекламувати події широкій аудиторії. Завдяки більш ніж 12-річному досвіду в галузі AllEvents стала платформою вибору для понад 20 мільйонів щомісячних шукачів подій, які покладаються на неї, щоб відкрити для себе безліч подій.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для віртуальних і гібридних заходів для компаній, організаторів і провідних торговельних організацій в Азії та Китаї, включаючи Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed та багато інших. Завдяки таким функціям, як інтерактивний виставковий зал, динамічні стенди експонентів, форми онлайн-реєстрації, вебінари та інтерактивні сцени для конференцій, ми є основним сервісом для організацій, які бажають розширити свою аудиторію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. EventX раніше відомий як EventXtra.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сайту, реєстрації та відзначеного нагородами додатку для проведення заходів, закінчуючи віртуальним простором і повністю керованим онлайн-організацією подій. Незалежно від того, проводите ви одну подію чи сотні, наша подія Платформа керування спрощує ваш робочий процес, тож ви витрачаєте менше часу на керування технологіями та більше часу на створення привабливих подій для своїх відвідувачів.
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