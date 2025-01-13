Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн

Splash

splashthat.com

Скільки часу потрібно, щоб створити, керувати, рекламувати та звітувати про ваші події? Усунення незліченних годин, необхідних для «виходу в прямому ефірі», — ось що означає Splash. Ми не можемо стверджувати, що зробимо все за вас (2-зіркові відгуки роблять нас скромними), але ми наближаємося. Ось як: • Спростіть свій процес за допомогою фірмових шаблонів, які містять усі ваші точки взаємодії – цільову сторінку, підтвердження, електронні листи, картку спільного доступу до соціальних мереж, додаток для реєстрації тощо – вбудовані безпосередньо. *Avetta скоротила час налаштування події на 75% . • Поширюйте свій бренд через кожну окрему взаємодію гостя. Ви маєте повний контроль, щоб налаштувати кожну точку взаємодії з вашим брендом і своїм голосом, щоб зв’язатися зі своєю аудиторією. Ви також можете вибрати з меню динамічних тегів інформацію про гостя, як-от ім’я, компанію, відповіді RSVP тощо, щоб створити дуже персоналізовану взаємодію без зайвих зусиль. • Вимірюйте свої результати за допомогою настроюваних звітів. Ви можете відфільтрувати свій список гостей за будь-яким полем даних, щоб створювати звіти, які будуть настільки розширеними чи визначеними, як вам потрібно. Перегляди сторінок, посилання для відстеження та аналітика електронної пошти, як-от відкриття, кліки та відмови, також включені до кожної події. Крім того, наші звіти для всієї команди дають вам статистичні дані, як-от постійні відвідувачі, найефективніші активи тощо, щоб допомогти вам спланувати ефективніші й успішніші заходи. *Gumgum подвоїли свій дохід і потроїли продажі від відвідувачів події. • Розвивайте свій бізнес завдяки успіху та повторюйте успіх. Надавши своїй команді завжди актуальні шаблони подій, сумісні реєстраційні форми та автоматизовані інтеграції, ви відкриєте формулу успіху подій, які легко повторити. Завдяки постійному календарю подій ви налагодите необхідні відносини з потенційними клієнтами та зміцните зв’язки з наявними. *За перший рік використання Splash компанія Sharp провела понад 100 заходів у 56 філіях. P.S. - Якщо вам щось потрібно, чого ми ще не маємо, у нас є все більший список партнерів, які можуть допомогти. Зареєструйтеся безкоштовно на splashthat.com.