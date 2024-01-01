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Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків спрощує реєстрацію відвідувачів, дозволяючи планувальникам подій ефективно відстежувати та контролювати списки гостей. Ці програми дають змогу учасникам купувати квитки або реєструватися на безкоштовні заходи, а організаторам подій надають вичерпну інформацію про список гостей. Ці інструменти підвищують ефективність реєстрації відвідувачів, збору платежів перед подією та безперебійну організацію процесу реєстрації в день події.
Запит на новий застосунок
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефе...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, вкл...
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень...
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою т...
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy — це платформа наступного покоління для продажу квитків на події, маркетингу, менеджменту, розвідки та прискорення доходів, яка надає організаторам заходів і менеджерам закладів інструменти, необхідні для підвищення рівня відвідуваності, охоплення соціальних мереж і залучення споживачів...
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сай...
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх ...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результ...
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продаж...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigM...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними люд...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуа...
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — це онлайн-програмний інструмент, який полегшує організаторам заходів створення одноразових квитків на подію та перевірку їх за допомогою програми для смартфона. Інструмент швидкий, простий у використанні та доступний. Використовуючи Ticket Generator, організатори подій можуть розр...
Accelevents
accelevents.com
Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікал...
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою зручного проведення цікавих цифрових і особистих подій. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для підвищення відвідуванос...
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команд...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter...
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — це всеохоплююче цифрове рішення для продажу квитків, яке використовує технологію web3, щоб забезпечити бездоганний досвід підтримки масштабних заходів.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість ...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гну...
RegFox
regfox.com
Прості онлайн-форми для реєстрації на конференції, табори, курси тощо! RegFox простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний лише за 0,99 доларів США + 1% на реєстранта (не більше 4,99 доларів США на реєстранта). З реєстраційним програмним забезпеченням RegFox ви ...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — це об’єднана платформа для проведення заходів і вебінарів, яка допомагає маркетологам B2B-подій спростити технічний набір заходів. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів і платформ для проведення однієї події від кінця до кінця, використовуйте Zuddl, щоб керувати своїми п...
TicketWeb
ticketweb.com
Відкрийте для себе живі враження від незалежних музичних концертів, комедії, клубів, театру, квитків на фестивалі на TicketWeb
Weezevent
weezevent.com
Створіть індивідуальні онлайн-квитки за лічені хвилини. Просто створіть і опублікуйте свою подію кількома клацаннями миші або інтегруйте плагін для продажу квитків на свій веб-сайт і сторінку у Facebook і готуйтеся продавати квитки, надсилати запрошення, реєструвати учасників і керувати своїм членст...
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники знаходять легкий доступ і легкість у використанні. Поговоріть з нами про свої конкретні вимоги до події. На...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не по...
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднувати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із ...
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кож...
Expo Pass
expopass.com
У Expo ми полегшуємо всілякі заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб о...
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для в...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — це швидко розширювана платформа для управління подіями, яка пропонує комплексні функції 360° для допомоги організаторам подій. Платформа допомагає авторам подій створювати сторінки подій, оптимізувати продаж квитків і отримувати миттєві платежі. AllEvents, якому довіряють понад 300 тисяч...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — це онлайн-платформа для продажу квитків на події, бронювання та реєстрації, яка спрощує проведення заходів. Нам довіряють понад 150 000+ організаторів заходів, тому ми допомагаємо вам з легкістю керувати всіма типами подій/реєстрацій від приватних заходів до великих фестивалів. 3 обіцян...
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексна, безкоштовна, наскрізна платформа продажу квитків TicketSignup надає рішення від маркетингових інструментів до управління днями подій, тому що ми віримо, що кожен заслуговує на потужну технологію для покращення своїх подій.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Організуйте подію та почніть продавати квитки вже сьогодні! Ticketlab абсолютно безкоштовний і надзвичайно простий у використанні, і ми будемо готові допомогти вам на кожному кроці.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потуж...
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванн...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
EventAct
eventact.com
Eventact — це SaaS для керування подіями. Eventact дозволяє організаторам подій створювати віртуальні, гібридні та особисті події та керувати ними. Eventact містить усе необхідне для керування подіями. Модулі включають реєстрацію, розміщення, розміщення віртуальних подій, конструктор веб-сайтів поді...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес п...