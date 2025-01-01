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Програмне забезпечення для планування подій
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Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування подій ефективно справляється з операційними аспектами організації конференцій або подій, охоплюючи такі завдання, як створення розкладів, розподіл ресурсів співробітників, відстеження витрат і платежів, а також розробка макетів виставок. Організатори подій використовують ці програмні рішення в поєднанні з іншими інструментами управління подіями, такими як системи реєстрації та продажу квитків або програмне забезпечення для мобільних подій, щоб забезпечити безперебійну координацію та проведення подій. Завдяки інтеграції різноманітних функціональних можливостей програмне забезпечення для планування заходів оптимізує весь процес керування подією, дозволяючи планувальникам зосередитися на наданні виняткових вражень учасникам.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat – платформа для управління подіями, що полегшує бронювання, планування та обробку платежів для ресторанів, готелів та подій.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.

Joi

Joi

joi.events

JOI - це додаток для організації подій, що дозволяє ефективно планувати, координувати та виконувати заходи без використання електронних таблиць.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner — це програмне забезпечення для організації та управління весільними заходами, що включає планування термінів, управління гостями та схеми сидінь.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Eventee

Eventee

eventee.co

Eventee - додаток для управління подіями, який полегшує взаємодію учасників та організацію заходів через планування, інтеграції та мережеві інструменти.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip – це платформа для управління подіями, яка допомагає організаторам і учасникам налагоджувати зв'язки, планувати заходи та керувати ними.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer – це додаток для управління волонтерами, що допомагає організаціям підбирати, планувати та взаємодіяти з волонтерами.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay - додаток для управління плануванням виставок, реєстрацією учасників та інформацією про експонентів, призначений для організаторів подій.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.

Expofp

Expofp

expofp.com

Expofp - додаток для управління виставками, що дозволяє створювати 3D плани, шукати експонентів та відстежувати цікаві сесії.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

RSVPify - онлайн-платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати реєстрацію, RSVP та управління списками гостей для заходів різного масштабу.

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, організацію та взаємодію учасників під час заходів.

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Perfect Venue - це система для ресторанів і закладів, яка спрощує процес продажу подій, дозволяючи збирати заявки, надсилати пропозиції та управляти платіжними операціями.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot – це додаток для аналізу даних в реальному часі з функціями управління проектами та співпраці, що дозволяє створювати дашборди й спростити командну роботу.

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

Додаток MICE Operations забезпечує зручне управління плануванням подій, бронюванням, комунікацією та виставленням рахунків для професіоналів у галузі заходів.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Додаток для персоналу подій полегшує управління плануванням, комунікацією та завданнями, що сприяє успішній організації подій.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize — платформа для управління подіями, що спрощує процеси Call for Papers, графіків та управління спікерами.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff - це програмне забезпечення для планування подій, що дозволяє запрошувати та відстежувати персонал у режимі реального часу.

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor - це програмне забезпечення для управління спонсорством, яке допомагає організаторам подій знаходити спонсорів та ефективно керувати співпрацею з ними.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

Eventplanner - додаток для планування подій, що дозволяє ефективно організовувати заходи, керувати командами та співпрацювати з постачальниками.

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite — це інструмент для планування, який полегшує пошук постачальників та координує роботу групових планувальників.

Map D

Map D

mapdevents.com

Map D - це зручний інструмент для продажу стендів та управління подіями. Спрощує планування та логістику для будь-якого заходу.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize - це платформа для управління зустрічами та подіями, що спрощує планування, логістику, управління витратами та реєстрацію учасників.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — це програмне забезпечення для управління заходами, яке спрощує продаж квитків, фінансове управління та комунікацію для організаторів подій.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium спрощує організацію подій та онлайн-навчання за допомогою гнучкої платформи, що підтримує вирішення освітніх та бізнес-завдань.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Eventeny - це програмне забезпечення для управління подіями, яке спрощує планування, реєстрацію учасників, продаж квитків та аналітику.

Explara

Explara

explara.com

Explara - це платформа для управління подіями та членством, яка допомагає користувачам організовувати заходи, продавати квитки і вести бази даних членів.

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Event Smart - це додаток для організації подій, який дозволяє створювати заходи, продавати квитки та управляти учасниками на одній платформі.

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOnline - це платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати, продавати квитки та залучати учасників на заходи різного масштабу.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

Event Logic — це програма для планування та управління подіями, що допомагає організаторам ефективно координувати постачальників та процеси.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings – інтуїтивно зрозуміле рішення для продажу квитків на заходи різного типу та розміру, що дозволяє організовувати події та керувати бронюванням онлайн.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic - це платформа для управління подіями, що допомагає організовувати, реєструвати та адмініструвати заходи офлайн, віртуально або гібридно.

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