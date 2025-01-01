Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для планування подій ефективно справляється з операційними аспектами організації конференцій або подій, охоплюючи такі завдання, як створення розкладів, розподіл ресурсів співробітників, відстеження витрат і платежів, а також розробка макетів виставок. Організатори подій використовують ці програмні рішення в поєднанні з іншими інструментами управління подіями, такими як системи реєстрації та продажу квитків або програмне забезпечення для мобільних подій, щоб забезпечити безперебійну координацію та проведення подій. Завдяки інтеграції різноманітних функціональних можливостей програмне забезпечення для планування заходів оптимізує весь процес керування подією, дозволяючи планувальникам зосередитися на наданні виняткових вражень учасникам.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat – платформа для управління подіями, що полегшує бронювання, планування та обробку платежів для ресторанів, готелів та подій.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
Joi
joi.events
JOI - це додаток для організації подій, що дозволяє ефективно планувати, координувати та виконувати заходи без використання електронних таблиць.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner — це програмне забезпечення для організації та управління весільними заходами, що включає планування термінів, управління гостями та схеми сидінь.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.
Planning Pod
planningpod.com
Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.
Eventene
eventene.com
Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Eventee
eventee.co
Eventee - додаток для управління подіями, який полегшує взаємодію учасників та організацію заходів через планування, інтеграції та мережеві інструменти.
Grip Events
grip.events
Grip – це платформа для управління подіями, яка допомагає організаторам і учасникам налагоджувати зв'язки, планувати заходи та керувати ними.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer – це додаток для управління волонтерами, що допомагає організаціям підбирати, планувати та взаємодіяти з волонтерами.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay - додаток для управління плануванням виставок, реєстрацією учасників та інформацією про експонентів, призначений для організаторів подій.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.
Expofp
expofp.com
Expofp - додаток для управління виставками, що дозволяє створювати 3D плани, шукати експонентів та відстежувати цікаві сесії.
RSVPify
rsvpify.com
RSVPify - онлайн-платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати реєстрацію, RSVP та управління списками гостей для заходів різного масштабу.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, організацію та взаємодію учасників під час заходів.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue - це система для ресторанів і закладів, яка спрощує процес продажу подій, дозволяючи збирати заявки, надсилати пропозиції та управляти платіжними операціями.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot – це додаток для аналізу даних в реальному часі з функціями управління проектами та співпраці, що дозволяє створювати дашборди й спростити командну роботу.
MICE Operations
miceoperations.com
Додаток MICE Operations забезпечує зручне управління плануванням подій, бронюванням, комунікацією та виставленням рахунків для професіоналів у галузі заходів.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.
InEvent
inevent.com
InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.
Event Staff
eventstaffapp.com
Додаток для персоналу подій полегшує управління плануванням, комунікацією та завданнями, що сприяє успішній організації подій.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — платформа для управління подіями, що спрощує процеси Call for Papers, графіків та управління спікерами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff - це програмне забезпечення для планування подій, що дозволяє запрошувати та відстежувати персонал у режимі реального часу.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor - це програмне забезпечення для управління спонсорством, яке допомагає організаторам подій знаходити спонсорів та ефективно керувати співпрацею з ними.
Eventplanner
eventplanner.net
Eventplanner - додаток для планування подій, що дозволяє ефективно організовувати заходи, керувати командами та співпрацювати з постачальниками.
Reposite
reposite.io
Reposite — це інструмент для планування, який полегшує пошук постачальників та координує роботу групових планувальників.
Map D
mapdevents.com
Map D - це зручний інструмент для продажу стендів та управління подіями. Спрощує планування та логістику для будь-якого заходу.
Groupize
groupize.com
Groupize - це платформа для управління зустрічами та подіями, що спрощує планування, логістику, управління витратами та реєстрацію учасників.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це програмне забезпечення для управління заходами, яке спрощує продаж квитків, фінансове управління та комунікацію для організаторів подій.
eventPower
eventpower.com
EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує організацію подій та онлайн-навчання за допомогою гнучкої платформи, що підтримує вирішення освітніх та бізнес-завдань.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.
Eventeny
eventeny.com
Eventeny - це програмне забезпечення для управління подіями, яке спрощує планування, реєстрацію учасників, продаж квитків та аналітику.
Explara
explara.com
Explara - це платформа для управління подіями та членством, яка допомагає користувачам організовувати заходи, продавати квитки і вести бази даних членів.
Event Smart
eventsmart.com
Event Smart - це додаток для організації подій, який дозволяє створювати заходи, продавати квитки та управляти учасниками на одній платформі.
EventOnline
eventonline.be
EventOnline - це платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати, продавати квитки та залучати учасників на заходи різного масштабу.
Event Logic
eventlogic.se
Event Logic — це програма для планування та управління подіями, що допомагає організаторам ефективно координувати постачальників та процеси.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings – інтуїтивно зрозуміле рішення для продажу квитків на заходи різного типу та розміру, що дозволяє організовувати події та керувати бронюванням онлайн.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic - це платформа для управління подіями, що допомагає організовувати, реєструвати та адмініструвати заходи офлайн, віртуально або гібридно.
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