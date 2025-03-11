Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.