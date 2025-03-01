Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для планування подій ефективно справляється з операційними аспектами організації конференцій або подій, охоплюючи такі завдання, як створення розкладів, розподіл ресурсів співробітників, відстеження витрат і платежів, а також розробка макетів виставок. Організатори подій використовують ці програмні рішення в поєднанні з іншими інструментами управління подіями, такими як системи реєстрації та продажу квитків або програмне забезпечення для мобільних подій, щоб забезпечити безперебійну координацію та проведення подій. Завдяки інтеграції різноманітних функціональних можливостей програмне забезпечення для планування заходів оптимізує весь процес керування подією, дозволяючи планувальникам зосередитися на наданні виняткових вражень учасникам.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Eventeny
eventeny.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями, яке пропонує рішення для інтерактивного масштабованого відображення, електронного підписання контрактів, наскрізного керування квитками/касами, робочих процесів додатків художників/постачальників/експонентів, відстеження змін волонтерів, CRM для спонсорських угод і результатів, персоналізованого планування , і багато іншого!
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% зі списку Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користувальницьких даних, керування списком гостей, параметри меню, керування допоміжними подіями, конфіденційність/ексклюзивність подій, перетягування таблиці місць, реєстрація та багато іншого.
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення для організації подій №1 для організаторів подій і місць. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для онлайн-управління подіями
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації та платежів - Керування тезами - Інструменти рецензування - Гібридний/віртуальний веб-додаток - Віртуальні постерні сесії - Інтуїтивно зрозуміла панель органайзера Отримайте комплексне рішення для будь-яких подій із швидким і професійна підтримка клієнтів на кожному кроці з Fourwaves.
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати квитки, приймати платежі та створювати різноманітні настроювані реєстраційні форми. Наш мобільний додаток для проведення подій забезпечує чудові враження від відвідувачів, а наш інструмент розумного бюджету тримає ваші фінанси під контролем. Максимально розкрийте потенціал вашої події за допомогою цільових комунікаційних інструментів, легкого створення та публікації розкладу та надійних функцій керування завданнями. Насолоджуйтеся простотою індивідуального брендування, зручністю централізованих баз даних контактів і гарантією безпеки та доступності найвищого рівня. Завдяки ClearEvent кожен аспект вашої події оптимізований, безпечний і налаштований на успіх за підтримки найкращої у своєму класі служби підтримки клієнтів. Змініть спосіб управління подіями та спростіть своє життя!
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи чудовий досвід для планувальників і відвідувачів. Підтримуючи зустрічі будь-якого розміру, Groupize централізує планування та організацію, логістику подорожей, управління витратами та обов’язки на одній зручній платформі, якою легко користуватися кожен. Незалежно від того, чи це конференції, продажі за межами підприємства, зустрічі невеликих компаній, тренінги та навчальні ретрити, підбір персоналу та поїздки гостей, проекти та поїздки екіпажу, Groupize охоплює широкий спектр випадків використання, щоб компанії могли консолідувати керування своїми зустрічами в одному місці. Хмарна платформа автоматизує та оптимізує логістику корпоративних зустрічей і планування подій, заощаджуючи час команди, щоб зосередитися на найважливішому, від підбору джерел до керування учасниками та реєстрації до відстеження обов’язків догляду та інтегрованого бронювання подорожей. Завдяки простому ціноутворенню на основі SaaS, настроюваним планам і централізованим відображенням витрат Groupize допомагає компаніям припинити перевитрати на зустрічі, сприяючи як економії коштів, так і оптимізації ресурсів для перевантажених команд. Для учасників зустрічі Groupize пропонує сучасну, зручну для споживача програму, яка спрощує реєстрацію, бронювання подорожей і участь у їхніх подіях, сприяючи кращій участі. Безпроблемна двостороння інтеграція з Concur Travel and Expense гарантує, що клієнти фіксують свої заощадження за програмою подорожей, адмініструють політику та автоматизують комплексне відстеження витрат.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на базі ШІ, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клієнтам легко збирати потенційних клієнтів, надсилати пропозиції, керувати доступністю, генерувати BEO та приймати платежі в одному місці.
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функції: планування подій, запитання й опитування в прямому ефірі, трансляція в прямому ефірі, бронювання семінарів, стрічка новин, мережа, демонстрація партнерів, користувацькі інтеграції, власний брендинг, аналітика подій тощо. Розпочніть безкоштовну пробну версію на https://eventee.co!
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (раніше InitLive) пропонує комплексне рішення для управління персоналом і волонтерами для програм і заходів. Рішення Bloomerang Volunteer оптимізує набір персоналу та волонтерів, планування, управління та спілкування через веб-додатки та мобільні додатки. Ідеально підходить для організацій, некомерційних організацій і організаторів заходів, які керують персоналом і волонтерськими командами будь-якого розміру. Bloomerang Volunteer — це єдина платформа, яка може підтримувати як управління персоналом заходів, так і повсякденне управління волонтерською програмою. Використовуючи Bloomerang Volunteer для автоматизації та вдосконалення операцій, наші клієнти можуть розширювати свої програми та заходи, розширювати можливості, скорочуючи час адміністрування, і покладатися на розширені звіти даних для вимірювання свого успіху. Bloomerang Volunteer також надає чудовий досвід волонтерської діяльності з можливістю самостійного планування та реєстрації, щоб допомогти утримати волонтерів і заощадити організації ще більше часу.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Маючи в основі взаємодію, Evenium дозволяє створювати динамічні та інтерактивні навчальні середовища, які дозволяють учасникам взаємодіяти з вмістом, доповідачами та один з одним – і все це в режимі реального часу. ПРОДАЖА КВИТКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ Забезпечте безперебійний процес реєстрації для всіх, включаючи себе: • Керуйте реєстрацією, продажем квитків і оплатою в одному місці. • Створіть власний веб-сайт події за допомогою нашого простого у використанні конструктора веб-сайтів. • Легка онлайн-реєстрація як для спікерів, так і для учасників. • Автоматичні нагадування, подальші електронні листи та детальна аналітика. УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ Зосередьтеся на тому, щоб надати своїм учасникам цікавий досвід, а ми подбаємо про логістику: • Створюйте індивідуальні програми та розклади. • Керуйте учасниками, доповідачами, спонсорами та експонентами в одному місці. • Отримайте доступ до детальної аналітики та звітності, щоб отримати кращу інформацію для прийняття стратегічних рішень. • Легко переглядайте та керуйте списками номерів і маршрутами подорожей. ІНТЕРАКТИВНІСТЬ Розширте охоплення та зробіть свою подію більш інклюзивною, дозволяючи приєднатися більшій кількості людей незалежно від їхнього місцезнаходження, водночас забезпечуючи захоплюючий досвід навчання: • Пряма трансляція та співпраця • Опитування в прямому ефірі та сесії запитань і відповідей • Можливості для віртуальних мереж Наша платформа є зручною для користувачів і розроблено, щоб зробити подію гладкою та ефективною. Не пропустіть цю можливість піднести наступну подію на новий рівень і залишити незабутнє враження на відвідувачів. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та запланувати демонстрацію.
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics тепер є Map D — найпростішим рішенням розпродати та організувати наступну подію. Зробіть продаж на стенді легким і викресліть складну логістику подій зі свого списку справ за допомогою карти D. Усі функції планування подій, необхідні для керування та проведення будь-яких заходів у найпростішому доступному рішенні.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевненість завдяки єдиному ідеальному огляду всієї інформації, планування та документів про вашу подію. Віджет бронювання – з нашим віджетом бронювання на вашому веб-сайті ви доступні для запитів на події 24/7, і клієнт може скласти подію, яку він шукає. І коли ваша (цифрова) пропозиція буде готова, ваша (цифрова) пропозиція буде готова за лічені хвилини. Виставлення рахунків – MICE дозволяє вам надіслати рахунок-фактуру за подію лише кількома клацаннями миші, виглядаючи саме так, як ви хочете, і спрощуючи виставлення рахунків. Його створено спеціально для проведення заходів і гостинності з вбудованою підтримкою кількох ставок ПДВ на продукт. Повідомлення – MICE відстежує всю комунікацію між вами та вашим клієнтом або колегами, гарантуючи, що ви можете бути впевнені, що подія організована саме так, як вона повинна бути. CRM – MICE – це не просто програмне забезпечення для планування. Це також найкраще програмне забезпечення для продажів, яке надає всі функції, необхідні для сучасної CRM, спеціально розробленої для потреб професіоналів із проведення заходів.
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте без проблем за допомогою нашого конструктора веб-сайтів, маркетингу електронною поштою та реєстрації відвідувачів. Візьміть під контроль деталі події, від доповідачів і експонентів до планування та продажу квитків. Attendease спрощує процес, забезпечуючи успіх за лічені хвилини, надаючи кожному змогу легко створювати події та керувати ними. Attendease чудово підходить для організацій, які потребують: ✔ Розумних і передбачуваних витрат на технології без несподіваних комісій ✔ Спрощеного спілкування з учасниками для залучення, інформування та залучення для досягнення результатів ✔ Надання постійного брендованого досвіду протягом усього шляху відвідувачів ✔ Спрощення для відвідувачам, щоб орієнтуватися та персоналізувати свій порядок денний подій ✔ Стимулювання досвіду реєстрації, що перетворює та зменшує випадання ✔ Доступ до актуальних даних про відвідувачів і події, коли і де вам це потрібно ✔ Наявність можливості виконувати кілька подій у великому масштабі ✔ 5-зіркове обслуговування клієнтів У 2023 році , Attendease приєднався до сім'ї Triplesat. Tripleseat — це програмне забезпечення №1 для організації гостей та організації заходів у індустрії гостинності. Разом з EventUp, провідним каталогом закладів, ми обслуговуємо та допомагаємо розвивати індустрію гостинності та проведення заходів. Перегляньте профіль Tripleseat тут: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платформи, дозволяючи їм отримувати цінну інформацію та перетворювати її на візуально привабливі інформаційні панелі, якими можна легко ділитися між командами. Перетворіть свої ідеї на дії та плавно узгоджуйте завдання з ключовими ініціативами за допомогою надійних можливостей керування проектами, гарантуючи, що кожен дотримується своїх термінів із прозорістю та ясністю. Slingshot надає доступ до великої бібліотеки з понад 75 попередньо створених, настроюваних шаблонів проектів, робочих областей і інформаційних панелей, призначених для команд будь-якого розміру, галузей і відділів, що оптимізує їхню повсякденну роботу. Почніть роботу з Slingshot сьогодні!
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
Reposite
reposite.io
Reposite — це провідний у галузі інструмент планування, який сприяє пошуку постачальників і спрощує координацію для групових планувальників.
Event Logic
eventlogic.se
У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом цього стала Event Logic, платформа, яка допомагає організаторам подій планувати, шукати та порівнювати постачальників, щоб отримати найкращу ціну та результат своїх бронювань.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — це веб-програмне забезпечення, розроблене для менеджерів заходів, постачальників і дизайнерів заходів будь-якого масштабу.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net полегшує кожному організовувати надзвичайні події. Наше програмне забезпечення для проведення подій містить усі необхідні інструменти для планування справді незабутніх подій – усе в одному зручному місці! Наша платформа дає вам змогу знайти найкращих постачальників заходів і місць проведення заходів у світі.
Event Smart
eventsmart.com
Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — це провідне хмарне програмне забезпечення для керування подіями, яке допомагає брендам оптимізувати та централізувати всі основні процеси планування подій і маркетингу. Нас використовують компанії зі списку Fortune 500 і стартапи, що швидко розвиваються, як систему відстеження подій для всієї компанії для керування спонсорством, виставками, конференціями, внутрішніми подіями тощо. Програмне забезпечення розроблено на основі багаторічного досвіду в сфері маркетингу заходів. На сьогоднішній день наша команда організувала понад 2000 подій усіх типів і розмірів.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — це просте у використанні програмне забезпечення для планування, розроблене спеціально для професіоналів проведення заходів у сфері економіки концертів. Оскільки персонал має бути «запрошений» і «прийняти» кожен концерт, звичайні інструменти планування не працюють. Наше програмне забезпечення дозволяє вам створювати події, і ми запрошуємо ваших співробітників, відстежуючи їхні відповіді. Quickstaff Pro також дозволяє створювати зміни та спеціальні ролі. Ви можете зберігати повторювані завдання як шаблони та додавати нотатки, інструкції та вкладення прямо в програмі. Наша інформаційна панель і календар надають вам короткий знімок ваших майбутніх подій і червоний/жовтий/зелений індикатор для кожної події, щоб ви з першого погляду знали, де ви стоїте. Quickstaff Pro пропонує 14-денну пробну версію без будь-яких ризиків, яку можна будь-коли скасувати.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — це розумний спосіб зробити виклик для доповідей, розклад і керування доповідачами.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
З HeySummit ваша пристрасть займає центральне місце. Привітайтеся з універсальною платформою, яка втілює в життя ваші віртуальні, гібридні та особисті події. Настав час збільшити аудиторію та монетизувати свою пристрасть. Для великих, малих і будь-яких подій. Проводите одноразовий вебінар, щомісячний чат біля каміна чи багатоденну феєрію з кількома доповідачами? Усі події знаходять місце в HeySummit. Наша потужна платформа «все в одному» підтримує зібрання будь-якого розміру, частоти та складності.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заходів будь-якого масштабу: - Вичерпна інформація про ваш бізнес за допомогою спеціальних звітів - Краще спілкуйтеся з гостями - Приймайте депозити та платежі швидше, ніж будь-коли - Тримайте всю свою команду на одній сторінці
Wrike
wrike.com
Wrike - найпотужніша платформа управління роботою. Побудований для команд та організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike приводить усіх і все працює в одному місці, щоб усунути складність, підвищення продуктивності та вільних людей, щоб зосередитись на їх найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній силі, універсальності та інтуїтивності, Wrike - єдине рішення щодо управління роботою, яке організації коли -небудь потребуватиме масштабування, оптимізації та швидко рухатися у конкурентному світі. Більше 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє та збираються разом у Wrike, включаючи Есте Лодер, Хутсуйт, Нільсен, Огілві, Сіменс та Тіффані та Ко. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Expofp
expofp.com
Програмне забезпечення для керування планами поверхів для виставок, виставок і виставок. Створіть план приміщення за допомогою 3D-карти, інтерактивного списку експонентів, вбудованої аналітики, пошуку за стендом, категорією, назвою компанії тощо.
Event Staff
eventstaffapp.com
Від весіль до Super Bowl – програма Event Staff допомогла компаніям, які проводять заходи, оптимізувати планування свого персоналу, щоб успішно провести понад 150 000 заходів. Наше програмне забезпечення полегшує організацію заходів за допомогою текстових повідомлень, автоматизації планування, відстеження часу та нарахування заробітної плати.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, оскільки вони отримують дохід, сприяють утриманню клієнтів і знижують операційні витрати на їхні заходи та освітні ініціативи. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://gocadmium.com.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — це просте та просте у використанні рішення для продажу квитків на події всіх типів і розмірів. Зареєструйтесь, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продайте квитки онлайн.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобільних додатків до реєстрації на місці, планів поверхів, автоматизованих опитувань, рідної відеомережі та монетизації експонентів/спонсорів системи. PheedLoop — це найкраща оптимізована система керування подіями, яка використовується на заходах усіх типів і розмірів із десятками тисяч відвідувачів. PheedLoop насамперед обслуговує корпоративних клієнтів, асоціацій, академічних та урядових клієнтів, включаючи Shopify, IBM та уряд Канади.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це комплексна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампанії електронною поштою та SMS, а також генерувати цінні дані. На сьогоднішній день Eventtia допомогла більш ніж 7200 клієнтам, таким як Pernod Ricard, Dior, Toyota, група Richemont і група Pierre Fabre, створити та організувати понад 30 000 заходів по всьому світу.
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
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