Програмне забезпечення для планування подій - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Evenium

corp.evenium.com

Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Маючи в основі взаємодію, Evenium дозволяє створювати динамічні та інтерактивні навчальні середовища, які дозволяють учасникам взаємодіяти з вмістом, доповідачами та один з одним – і все це в режимі реального часу. ПРОДАЖА КВИТКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ Забезпечте безперебійний процес реєстрації для всіх, включаючи себе: • Керуйте реєстрацією, продажем квитків і оплатою в одному місці. • Створіть власний веб-сайт події за допомогою нашого простого у використанні конструктора веб-сайтів. • Легка онлайн-реєстрація як для спікерів, так і для учасників. • Автоматичні нагадування, подальші електронні листи та детальна аналітика. УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ Зосередьтеся на тому, щоб надати своїм учасникам цікавий досвід, а ми подбаємо про логістику: • Створюйте індивідуальні програми та розклади. • Керуйте учасниками, доповідачами, спонсорами та експонентами в одному місці. • Отримайте доступ до детальної аналітики та звітності, щоб отримати кращу інформацію для прийняття стратегічних рішень. • Легко переглядайте та керуйте списками номерів і маршрутами подорожей. ІНТЕРАКТИВНІСТЬ Розширте охоплення та зробіть свою подію більш інклюзивною, дозволяючи приєднатися більшій кількості людей незалежно від їхнього місцезнаходження, водночас забезпечуючи захоплюючий досвід навчання: • Пряма трансляція та співпраця • Опитування в прямому ефірі та сесії запитань і відповідей • Можливості для віртуальних мереж Наша платформа є зручною для користувачів і розроблено, щоб зробити подію гладкою та ефективною. Не пропустіть цю можливість піднести наступну подію на новий рівень і залишити незабутнє враження на відвідувачів. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та запланувати демонстрацію.