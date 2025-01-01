Мережеве спілкування та пошук партнерів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для мережевих зв’язків і підбору партнерів служить для зв’язку учасників події один з одним, а також зі спонсорами або потенційними клієнтами під час події. Як правило, організатори подій купують і розгортають ці мережеві платформи та платформи для пошуку партнерів для використання учасниками до або під час подій, таких як виставки чи конференції. Це програмне забезпечення часто використовують бізнес-представники та торгові представники, щоб покращити свою участь у конференціях і виставках. Організатори заходів використовують мережеве програмне забезпечення та програмне забезпечення для підбору партнерів, щоб підвищити рівень відвідуваності, сприяти залученню відвідувачів і підвищити загальну цінність подій. Основні функції часто включають планування зустрічей, відеоконференції та функції приватного чату. Деякі продукти включають алгоритм підбору партнерів на основі штучного інтелекту, який автоматично визначає учасників, які мають схожі інтереси.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
Brella
brella.io
Brella – платформа для організації особистих, гібридних та віртуальних подій, яка забезпечує мережеві можливості та аналітику для організаторів.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
Webex Events
socio.events
Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Grip Events
grip.events
Grip – це платформа для управління подіями, яка допомагає організаторам і учасникам налагоджувати зв'язки, планувати заходи та керувати ними.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.
Notified
notified.com
Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.
Canapii
canapii.com
Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.
Nouri
nouri.ai
Nouri - платформа для організації подій, що сприяє комунікації та мережевій взаємодії між учасниками через інтуїтивний інтерфейс.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це платформа для знайомств на основі ШІ, яка організовує персоналізовані зв'язки та комунікацію для учасників.
inwink
inwink.com
inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.
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