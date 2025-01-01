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Мережеве спілкування та пошук партнерів
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Мережеве спілкування та пошук партнерів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для мережевих зв’язків і підбору партнерів служить для зв’язку учасників події один з одним, а також зі спонсорами або потенційними клієнтами під час події. Як правило, організатори подій купують і розгортають ці мережеві платформи та платформи для пошуку партнерів для використання учасниками до або під час подій, таких як виставки чи конференції. Це програмне забезпечення часто використовують бізнес-представники та торгові представники, щоб покращити свою участь у конференціях і виставках. Організатори заходів використовують мережеве програмне забезпечення та програмне забезпечення для підбору партнерів, щоб підвищити рівень відвідуваності, сприяти залученню відвідувачів і підвищити загальну цінність подій. Основні функції часто включають планування зустрічей, відеоконференції та функції приватного чату. Деякі продукти включають алгоритм підбору партнерів на основі штучного інтелекту, який автоматично визначає учасників, які мають схожі інтереси.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.

Brella

Brella

brella.io

Brella – платформа для організації особистих, гібридних та віртуальних подій, яка забезпечує мережеві можливості та аналітику для організаторів.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip – це платформа для управління подіями, яка допомагає організаторам і учасникам налагоджувати зв'язки, планувати заходи та керувати ними.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.

Notified

Notified

notified.com

Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.

Nouri

Nouri

nouri.ai

Nouri - платформа для організації подій, що сприяє комунікації та мережевій взаємодії між учасниками через інтуїтивний інтерфейс.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — це платформа для знайомств на основі ШІ, яка організовує персоналізовані зв'язки та комунікацію для учасників.

inwink

inwink

inwink.com

inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.

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