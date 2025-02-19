Мережеве спілкування та пошук партнерів - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Програмне забезпечення для мережевих зв’язків і підбору партнерів служить для зв’язку учасників події один з одним, а також зі спонсорами або потенційними клієнтами під час події. Як правило, організатори подій купують і розгортають ці мережеві платформи та платформи для пошуку партнерів для використання учасниками до або під час подій, таких як виставки чи конференції. Це програмне забезпечення часто використовують бізнес-представники та торгові представники, щоб покращити свою участь у конференціях і виставках. Організатори заходів використовують мережеве програмне забезпечення та програмне забезпечення для підбору партнерів, щоб підвищити рівень відвідуваності, сприяти залученню відвідувачів і підвищити загальну цінність подій. Основні функції часто включають планування зустрічей, відеоконференції та функції приватного чату. Деякі продукти включають алгоритм підбору партнерів на основі штучного інтелекту, який автоматично визначає учасників, які мають схожі інтереси.
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Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на базі ШІ, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації та платежів - Керування тезами - Інструменти рецензування - Гібридний/віртуальний веб-додаток - Віртуальні постерні сесії - Інтуїтивно зрозуміла панель органайзера Отримайте комплексне рішення для будь-яких подій із швидким і професійна підтримка клієнтів на кожному кроці з Fourwaves.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
inwink
inwink.com
inwink – це маркетингова платформа SaaS BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені за клієнтом. - рідний мобільний додаток, присвячений вашій події чи спільноті. Піонер у технології організації подій з 2015 року, inwink сьогодні — це комплексне маркетингове рішення BtoB на 360°, прийняте понад 180 підприємствами, компаніями та організаціями. Платформа inwink широко відома завдяки своїй функціональній потужності та гнучкості, масштабованості та безпеці. Більше на www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-це індивідуальна платформа подій B2B, яка перетворює маркетинг через безпроблемний хостинг залучення цифрових та особистих подій. Тисячі маркетологів Enterprise B2B від таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, Leverage Goldcast для підвищення відвідування, створення захоплюючого досвіду, переробки вмісту подій та використання даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходів; Виходячи за межі основних подій, щоб залучити дохід від вебінари та демонстраційних продуктів до панелей лідерства та особистих обідів.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - це найбільш налаштована в світі платформа для вебінарів, віртуальних та гібридних подій. Він поєднує в собі потужні відеотехнології з надійними можливостями маркетингу та інтерактивного досвіду для створення унікальних подій фірмових. Компанії в усьому світі використовують платформу Bigmarker "все в одному" для створення занурених та інтерактивних віртуальних, гібридних та вебінарних подій. Bigmarker також надає інтеграції, API та білі послуги лейблів, які дозволяють компаніям інтегрувати потужний інтерактивний досвід відео у свій маркетинг, продажі та стек навчання. Давайте разом побудуємо свою мрію онлайн -подію. Заснований у 2010 році, Bigmarker знаходиться у штаб -квартирі в Чикаго та віртуальні заходи Powers для тисяч компаній та організацій у всьому світі.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
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