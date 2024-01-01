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Мережеве спілкування та пошук партнерів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для мережевих зв’язків і підбору партнерів служить для зв’язку учасників події один з одним, а також зі спонсорами або потенційними клієнтами під час події. Як правило, організатори подій купують і розгортають ці мережеві платформи та платформи для пошуку партнерів для використання учасниками до або під час подій, таких як виставки чи конференції. Це програмне забезпечення часто використовують бізнес-представники та торгові представники, щоб покращити свою участь у конференціях і виставках. Організатори заходів використовують мережеве програмне забезпечення та програмне забезпечення для підбору партнерів, щоб підвищити рівень відвідуваності, сприяти залученню відвідувачів і підвищити загальну цінність подій. Основні функції часто включають планування зустрічей, відеоконференції та функції приватного чату. Деякі продукти включають алгоритм підбору партнерів на основі штучного інтелекту, який автоматично визначає учасників, які мають схожі інтереси.
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ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Brella
brella.io
Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella,...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Zuddl
zuddl.com
Єдина платформа для проведення заходів та вебінарів. Спростіть робочі процеси подій, об’єднавши кілька інструментів для виняткового досвіду відвідувачів і розуміння.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
inwink
inwink.com
inwink — це маркетингова SaaS платформа BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати свою аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені ...
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків ...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації т...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...