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Програмне забезпечення для маркетингу заходів
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Програмне забезпечення для маркетингу заходів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу подій дає змогу компаніям і організаціям ефективно створювати, рекламувати та проводити широкий спектр заходів, включаючи конференції, виставки, вебінари, семінари та презентації продуктів. Використовуючи програмне забезпечення для маркетингу подій, компанії можуть покращити присутність свого бренду та посилити повідомлення, створивши сторінки продукту для подій, узгоджені з брендом. Крім того, програмне забезпечення дозволяє публікувати маркетингові оголошення про події на платформах соціальних мереж і розробляти настроювані електронні листи для реєстрації та запрошень на події. Організатори подій, підприємства, некомерційні організації, навчальні заклади та агентства покладаються на програмне забезпечення для маркетингу подій, щоб спростити планування подій, підвищити рівень рекламних зусиль і ефективно керувати всіма аспектами подій. Це комплексне рішення оптимізує процес керування подіями та максимізує успіх кожної події.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic - це платформа для розподілу фотографій на подіях, що використовує AI для покращення залучення в соціальних мережах і оптимізації маркетингових кампаній.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Тіккл - це додаток для участі в заходах по всьому світу, а також для створення власних подій з покращенням відвідування та доходів.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.

Notified

Notified

notified.com

Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit допомагає створювати цифрову присутність для подій, забезпечуючи вебсторінки, мобільні додатки та кампанії з маркетингу за кілька хвилин.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.

StoneShot

StoneShot

stoneshot.com

StoneShot — технологічна платформа для цифрового маркетингу у фінансових послугах, що підтримує автоматизацію маркетингу, email-розсилки та події.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

Splash

Splash

splashthat.com

Splash - платформа для управління подіями, яка спрощує процеси планування, реєстрації та звітності для організаторів та учасників.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad — платформа для управління подіями та маркетинговими активностями, що допомагає брендам підвищувати лояльність та прибуток споживачів.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize - це платформа для управління зустрічами та подіями, що спрощує планування, логістику, управління витратами та реєстрацію учасників.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — це програмне забезпечення для управління заходами, яке спрощує продаж квитків, фінансове управління та комунікацію для організаторів подій.

Momice

Momice

momice.com

Momice - програмне забезпечення для управління подіями, яке оптимізує реєстрацію, взаємодію, продаж квитків та оцінку заходів.

inwink

inwink

inwink.com

inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.

Sweap

Sweap

sweap.io

Sweap — платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, комунікацію і управління гостями. Доступний безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік.

Explara

Explara

explara.com

Explara - це платформа для управління подіями та членством, яка допомагає користувачам організовувати заходи, продавати квитки і вести бази даних членів.

ZIGnotch

ZIGnotch

zignotch.com

Zignotch - це платформа для управління подіями, що допомагає організувати, планувати та аналізувати заходи з використанням зручних інструментів.

Audience Republic

Audience Republic

audiencerepublic.com

Audience Republic - це SaaS платформа для організаторів заходів, яка допомагає продавати квитки, збирати дані про клієнтів та створювати кампанії для залучення аудиторії.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic - це платформа для управління подіями, що допомагає організовувати, реєструвати та адмініструвати заходи офлайн, віртуально або гібридно.

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