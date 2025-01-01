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Програмне забезпечення для маркетингу подій дає змогу компаніям і організаціям ефективно створювати, рекламувати та проводити широкий спектр заходів, включаючи конференції, виставки, вебінари, семінари та презентації продуктів. Використовуючи програмне забезпечення для маркетингу подій, компанії можуть покращити присутність свого бренду та посилити повідомлення, створивши сторінки продукту для подій, узгоджені з брендом. Крім того, програмне забезпечення дозволяє публікувати маркетингові оголошення про події на платформах соціальних мереж і розробляти настроювані електронні листи для реєстрації та запрошень на події. Організатори подій, підприємства, некомерційні організації, навчальні заклади та агентства покладаються на програмне забезпечення для маркетингу подій, щоб спростити планування подій, підвищити рівень рекламних зусиль і ефективно керувати всіма аспектами подій. Це комплексне рішення оптимізує процес керування подіями та максимізує успіх кожної події.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic - це платформа для розподілу фотографій на подіях, що використовує AI для покращення залучення в соціальних мережах і оптимізації маркетингових кампаній.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
Planning Pod
planningpod.com
Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.
Eventene
eventene.com
Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.
Tikkl
tikkl.com
Тіккл - це додаток для участі в заходах по всьому світу, а також для створення власних подій з покращенням відвідування та доходів.
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
Webex Events
socio.events
Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
Notified
notified.com
Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.
Canapii
canapii.com
Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає створювати цифрову присутність для подій, забезпечуючи вебсторінки, мобільні додатки та кампанії з маркетингу за кілька хвилин.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — технологічна платформа для цифрового маркетингу у фінансових послугах, що підтримує автоматизацію маркетингу, email-розсилки та події.
InEvent
inevent.com
InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.
Splash
splashthat.com
Splash - платформа для управління подіями, яка спрощує процеси планування, реєстрації та звітності для організаторів та учасників.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — платформа для управління подіями та маркетинговими активностями, що допомагає брендам підвищувати лояльність та прибуток споживачів.
Groupize
groupize.com
Groupize - це платформа для управління зустрічами та подіями, що спрощує планування, логістику, управління витратами та реєстрацію учасників.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це програмне забезпечення для управління заходами, яке спрощує продаж квитків, фінансове управління та комунікацію для організаторів подій.
Momice
momice.com
Momice - програмне забезпечення для управління подіями, яке оптимізує реєстрацію, взаємодію, продаж квитків та оцінку заходів.
inwink
inwink.com
inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.
Sweap
sweap.io
Sweap — платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, комунікацію і управління гостями. Доступний безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік.
Explara
explara.com
Explara - це платформа для управління подіями та членством, яка допомагає користувачам організовувати заходи, продавати квитки і вести бази даних членів.
ZIGnotch
zignotch.com
Zignotch - це платформа для управління подіями, що допомагає організувати, планувати та аналізувати заходи з використанням зручних інструментів.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic - це SaaS платформа для організаторів заходів, яка допомагає продавати квитки, збирати дані про клієнтів та створювати кампанії для залучення аудиторії.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic - це платформа для управління подіями, що допомагає організовувати, реєструвати та адмініструвати заходи офлайн, віртуально або гібридно.
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