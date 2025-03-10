Програмне забезпечення для маркетингу заходів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для маркетингу подій дає змогу компаніям і організаціям ефективно створювати, рекламувати та проводити широкий спектр заходів, включаючи конференції, виставки, вебінари, семінари та презентації продуктів. Використовуючи програмне забезпечення для маркетингу подій, компанії можуть покращити присутність свого бренду та посилити повідомлення, створивши сторінки продукту для подій, узгоджені з брендом. Крім того, програмне забезпечення дозволяє публікувати маркетингові оголошення про події на платформах соціальних мереж і розробляти настроювані електронні листи для реєстрації та запрошень на події. Організатори подій, підприємства, некомерційні організації, навчальні заклади та агентства покладаються на програмне забезпечення для маркетингу подій, щоб спростити планування подій, підвищити рівень рекламних зусиль і ефективно керувати всіма аспектами подій. Це комплексне рішення оптимізує процес керування подіями та максимізує успіх кожної події.
Запит на новий застосунок
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти власну історію з самими собою -керовані профілі та персоналізований вміст у соціальних мережах – охоплюйте релевантну аудиторію, залучайте відвідувачів за допомогою спеціального вмісту соціальних мереж для спікерів, спонсорів і експонентів Маючи прості та зрозумілі ціни без прихованих комісій, які дозволять вам зосередитися на організації події, не турбуючись про приховані витрати
Eventene
eventene.com
Eventene-це всеосяжна система управління подіями для створення, організації та запуску всіх своїх подій на одній платформі. Незалежно від того, що ваші події є особистими, віртуальними чи гібридними, Eventen забезпечує ... показати більше його найсучаснішого, гнучкого та масштабованого рішення.
StoneShot
stoneshot.com
Каміншот - це постачальник технологій та послуг цифрового маркетингу, що спеціалізується на фінансових послугах. Стоуншот допомагає зайнятим командам з маркетингу фінансових послуг збільшувати залучення та підвищити досвід клієнта, мінімізуючи операційну неефективність. Їх технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронної пошти, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження документів. Coneshot працює з роздрібними, інституційними та приватними банками від бутіків, швидко зростаючими фірмами до глобальних провідних брендів. Заснований у Лондоні в 2001 році, у Стоуншот є офіси в Лондоні, Нью -Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
inwink
inwink.com
inwink – це маркетингова платформа SaaS BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені за клієнтом. - рідний мобільний додаток, присвячений вашій події чи спільноті. Піонер у технології організації подій з 2015 року, inwink сьогодні — це комплексне маркетингове рішення BtoB на 360°, прийняте понад 180 підприємствами, компаніями та організаціями. Платформа inwink широко відома завдяки своїй функціональній потужності та гнучкості, масштабованості та безпеці. Більше на www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
Planning Pod
planningpod.com
Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) усіх своїх живих, онлайнових і змішаних подій. Робота з Momice економить час і дозволяє уникнути помилок, які виникають, коли ви все робите вручну. Маючи коріння в індустрії заходів, Momice отримав великий досвід за останні 10 років. Ці знання поширюються на вебінарах, офіційних документах, один пейджерах, інфографіці та курсах навчання в реальному часі. Функції Momice включають: - Пошту (запрошення, підтвердження, нагадування) - Реєстрацію (семінари, додаткові гості, списки запрошених) - Веб-сайт (власний дизайн, шаблони, білу мітку) - Взаємодія (чат, опитування, запитання аудиторії) - Квитки (квитки, електронні квитки, маркетинг) - Реєстрація та бейджи (безконтактна) реєстрація, друк бейджів) - Статистика (опитування, дані глядачів, результати)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic - це платформа для розподілу фотографій на подіях, що використовує AI для покращення залучення в соціальних мережах і оптимізації маркетингових кампаній.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic – це SaaS-платформа, розроблена, щоб допомогти організаторам подій продавати більше квитків, максимізуючи просування з уст в уста, створюючи аудиторію та розблоковуючи інформацію про клієнтів. Отримайте всі дані про своїх клієнтів в одному місці, включаючи дані про продаж квитків, підписників електронною поштою та реєстрацію в кампаніях Audience Republic. Створюйте кампанії, які винагороджують шанувальників, які діляться, запрошують друзів і підписуються на вас. Надсилайте цільові повідомлення через SMS, електронну пошту та Facebook Messenger.
ZIGnotch
zignotch.com
Наша платформа для управління подіями — це універсальний інструмент. Простий у використанні, надає важливі дані та дозволяє запускати важливі події.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати квитки, приймати платежі та створювати різноманітні настроювані реєстраційні форми. Наш мобільний додаток для проведення подій забезпечує чудові враження від відвідувачів, а наш інструмент розумного бюджету тримає ваші фінанси під контролем. Максимально розкрийте потенціал вашої події за допомогою цільових комунікаційних інструментів, легкого створення та публікації розкладу та надійних функцій керування завданнями. Насолоджуйтеся простотою індивідуального брендування, зручністю централізованих баз даних контактів і гарантією безпеки та доступності найвищого рівня. Завдяки ClearEvent кожен аспект вашої події оптимізований, безпечний і налаштований на успіх за підтримки найкращої у своєму класі служби підтримки клієнтів. Змініть спосіб управління подіями та спростіть своє життя!
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи чудовий досвід для планувальників і відвідувачів. Підтримуючи зустрічі будь-якого розміру, Groupize централізує планування та організацію, логістику подорожей, управління витратами та обов’язки на одній зручній платформі, якою легко користуватися кожен. Незалежно від того, чи це конференції, продажі за межами підприємства, зустрічі невеликих компаній, тренінги та навчальні ретрити, підбір персоналу та поїздки гостей, проекти та поїздки екіпажу, Groupize охоплює широкий спектр випадків використання, щоб компанії могли консолідувати керування своїми зустрічами в одному місці. Хмарна платформа автоматизує та оптимізує логістику корпоративних зустрічей і планування подій, заощаджуючи час команди, щоб зосередитися на найважливішому, від підбору джерел до керування учасниками та реєстрації до відстеження обов’язків догляду та інтегрованого бронювання подорожей. Завдяки простому ціноутворенню на основі SaaS, настроюваним планам і централізованим відображенням витрат Groupize допомагає компаніям припинити перевитрати на зустрічі, сприяючи як економії коштів, так і оптимізації ресурсів для перевантажених команд. Для учасників зустрічі Groupize пропонує сучасну, зручну для споживача програму, яка спрощує реєстрацію, бронювання подорожей і участь у їхніх подіях, сприяючи кращій участі. Безпроблемна двостороння інтеграція з Concur Travel and Expense гарантує, що клієнти фіксують свої заощадження за програмою подорожей, адмініструють політику та автоматизують комплексне відстеження витрат.
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Splash
splashthat.com
Скільки часу потрібно, щоб створити, керувати, рекламувати та звітувати про ваші події? Усунення незліченних годин, необхідних для «виходу в прямому ефірі», — ось що означає Splash. Ми не можемо стверджувати, що зробимо все за вас (2-зіркові відгуки роблять нас скромними), але ми наближаємося. Ось як: • Спростіть свій процес за допомогою фірмових шаблонів, які містять усі ваші точки взаємодії – цільову сторінку, підтвердження, електронні листи, картку спільного доступу до соціальних мереж, додаток для реєстрації тощо – вбудовані безпосередньо. *Avetta скоротила час налаштування події на 75% . • Поширюйте свій бренд через кожну окрему взаємодію гостя. Ви маєте повний контроль, щоб налаштувати кожну точку взаємодії з вашим брендом і своїм голосом, щоб зв’язатися зі своєю аудиторією. Ви також можете вибрати з меню динамічних тегів інформацію про гостя, як-от ім’я, компанію, відповіді RSVP тощо, щоб створити дуже персоналізовану взаємодію без зайвих зусиль. • Вимірюйте свої результати за допомогою настроюваних звітів. Ви можете відфільтрувати свій список гостей за будь-яким полем даних, щоб створювати звіти, які будуть настільки розширеними чи визначеними, як вам потрібно. Перегляди сторінок, посилання для відстеження та аналітика електронної пошти, як-от відкриття, кліки та відмови, також включені до кожної події. Крім того, наші звіти для всієї команди дають вам статистичні дані, як-от постійні відвідувачі, найефективніші активи тощо, щоб допомогти вам спланувати ефективніші й успішніші заходи. *Gumgum подвоїли свій дохід і потроїли продажі від відвідувачів події. • Розвивайте свій бізнес завдяки успіху та повторюйте успіх. Надавши своїй команді завжди актуальні шаблони подій, сумісні реєстраційні форми та автоматизовані інтеграції, ви відкриєте формулу успіху подій, які легко повторити. Завдяки постійному календарю подій ви налагодите необхідні відносини з потенційними клієнтами та зміцните зв’язки з наявними. *За перший рік використання Splash компанія Sharp провела понад 100 заходів у 56 філіях. P.S. - Якщо вам щось потрібно, чого ми ще не маємо, у нас є все більший список партнерів, які можуть допомогти. Зареєструйтеся безкоштовно на splashthat.com.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
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