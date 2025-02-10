Програмне забезпечення для маркетингу заходів - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингу подій дає змогу компаніям і організаціям ефективно створювати, рекламувати та проводити широкий спектр заходів, включаючи конференції, виставки, вебінари, семінари та презентації продуктів. Використовуючи програмне забезпечення для маркетингу подій, компанії можуть покращити присутність свого бренду та посилити повідомлення, створивши сторінки продукту для подій, узгоджені з брендом. Крім того, програмне забезпечення дозволяє публікувати маркетингові оголошення про події на платформах соціальних мереж і розробляти настроювані електронні листи для реєстрації та запрошень на події. Організатори подій, підприємства, некомерційні організації, навчальні заклади та агентства покладаються на програмне забезпечення для маркетингу подій, щоб спростити планування подій, підвищити рівень рекламних зусиль і ефективно керувати всіма аспектами подій. Це комплексне рішення оптимізує процес керування подіями та максимізує успіх кожної події.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте без проблем за допомогою нашого конструктора веб-сайтів, маркетингу електронною поштою та реєстрації відвідувачів. Візьміть під контроль деталі події, від доповідачів і експонентів до планування та продажу квитків. Attendease спрощує процес, забезпечуючи успіх за лічені хвилини, надаючи кожному змогу легко створювати події та керувати ними. Attendease чудово підходить для організацій, які потребують: ✔ Розумних і передбачуваних витрат на технології без несподіваних комісій ✔ Спрощеного спілкування з учасниками для залучення, інформування та залучення для досягнення результатів ✔ Надання постійного брендованого досвіду протягом усього шляху відвідувачів ✔ Спрощення для відвідувачам, щоб орієнтуватися та персоналізувати свій порядок денний подій ✔ Стимулювання досвіду реєстрації, що перетворює та зменшує випадання ✔ Доступ до актуальних даних про відвідувачів і події, коли і де вам це потрібно ✔ Наявність можливості виконувати кілька подій у великому масштабі ✔ 5-зіркове обслуговування клієнтів У 2023 році , Attendease приєднався до сім'ї Triplesat. Tripleseat — це програмне забезпечення №1 для організації гостей та організації заходів у індустрії гостинності. Разом з EventUp, провідним каталогом закладів, ми обслуговуємо та допомагаємо розвивати індустрію гостинності та проведення заходів. Перегляньте профіль Tripleseat тут: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — це швидко розширювана платформа для управління подіями, яка пропонує комплексні функції 360° для допомоги організаторам подій. Платформа допомагає авторам подій створювати сторінки подій, оптимізувати продаж квитків і отримувати миттєві платежі. AllEvents, якому довіряють понад 300 тисяч професіоналів з проведення заходів, адаптується до всіх типів подій і дозволяє рекламувати події широкій аудиторії. Завдяки більш ніж 12-річному досвіду в галузі AllEvents стала платформою вибору для понад 20 мільйонів щомісячних шукачів подій, які покладаються на неї, щоб відкрити для себе безліч подій.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для віртуальних і гібридних заходів для компаній, організаторів і провідних торговельних організацій в Азії та Китаї, включаючи Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed та багато інших. Завдяки таким функціям, як інтерактивний виставковий зал, динамічні стенди експонентів, форми онлайн-реєстрації, вебінари та інтерактивні сцени для конференцій, ми є основним сервісом для організацій, які бажають розширити свою аудиторію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. EventX раніше відомий як EventXtra.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобільних додатків до реєстрації на місці, планів поверхів, автоматизованих опитувань, рідної відеомережі та монетизації експонентів/спонсорів системи. PheedLoop — це найкраща оптимізована система керування подіями, яка використовується на заходах усіх типів і розмірів із десятками тисяч відвідувачів. PheedLoop насамперед обслуговує корпоративних клієнтів, асоціацій, академічних та урядових клієнтів, включаючи Shopify, IBM та уряд Канади.
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сайту, реєстрації та відзначеного нагородами додатку для проведення заходів, закінчуючи віртуальним простором і повністю керованим онлайн-організацією подій. Незалежно від того, проводите ви одну подію чи сотні, наша подія Платформа керування спрощує ваш робочий процес, тож ви витрачаєте менше часу на керування технологіями та більше часу на створення привабливих подій для своїх відвідувачів.
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти власну історію з самими собою -керовані профілі та персоналізований вміст у соціальних мережах – охоплюйте релевантну аудиторію, залучайте відвідувачів за допомогою спеціального вмісту соціальних мереж для спікерів, спонсорів і експонентів Маючи прості та зрозумілі ціни без прихованих комісій, які дозволять вам зосередитися на організації події, не турбуючись про приховані витрати
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
inwink
inwink.com
inwink – це маркетингова платформа SaaS BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені за клієнтом. - рідний мобільний додаток, присвячений вашій події чи спільноті. Піонер у технології організації подій з 2015 року, inwink сьогодні — це комплексне маркетингове рішення BtoB на 360°, прийняте понад 180 підприємствами, компаніями та організаціями. Платформа inwink широко відома завдяки своїй функціональній потужності та гнучкості, масштабованості та безпеці. Більше на www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення для організації подій №1 для організаторів подій і місць. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для онлайн-управління подіями
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) усіх своїх живих, онлайнових і змішаних подій. Робота з Momice економить час і дозволяє уникнути помилок, які виникають, коли ви все робите вручну. Маючи коріння в індустрії заходів, Momice отримав великий досвід за останні 10 років. Ці знання поширюються на вебінарах, офіційних документах, один пейджерах, інфографіці та курсах навчання в реальному часі. Функції Momice включають: - Пошту (запрошення, підтвердження, нагадування) - Реєстрацію (семінари, додаткові гості, списки запрошених) - Веб-сайт (власний дизайн, шаблони, білу мітку) - Взаємодія (чат, опитування, запитання аудиторії) - Квитки (квитки, електронні квитки, маркетинг) - Реєстрація та бейджи (безконтактна) реєстрація, друк бейджів) - Статистика (опитування, дані глядачів, результати)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — це платформа розповсюдження фотографій на основі штучного інтелекту для маркетингу заходів. Premagic створено для посилення залученості в соціальні мережі та максимізації віддачі спонсорів від інвестицій (ROI) для заходів. Платформа використовує штучний інтелект для спрощення процесу зйомки, організації та розповсюдження фотографій подій у соціальних мережах.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic – це SaaS-платформа, розроблена, щоб допомогти організаторам подій продавати більше квитків, максимізуючи просування з уст в уста, створюючи аудиторію та розблоковуючи інформацію про клієнтів. Отримайте всі дані про своїх клієнтів в одному місці, включаючи дані про продаж квитків, підписників електронною поштою та реєстрацію в кампаніях Audience Republic. Створюйте кампанії, які винагороджують шанувальників, які діляться, запрошують друзів і підписуються на вас. Надсилайте цільові повідомлення через SMS, електронну пошту та Facebook Messenger.
ZIGnotch
zignotch.com
Наша платформа для управління подіями — це універсальний інструмент. Простий у використанні, надає важливі дані та дозволяє запускати важливі події.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати квитки, приймати платежі та створювати різноманітні настроювані реєстраційні форми. Наш мобільний додаток для проведення подій забезпечує чудові враження від відвідувачів, а наш інструмент розумного бюджету тримає ваші фінанси під контролем. Максимально розкрийте потенціал вашої події за допомогою цільових комунікаційних інструментів, легкого створення та публікації розкладу та надійних функцій керування завданнями. Насолоджуйтеся простотою індивідуального брендування, зручністю централізованих баз даних контактів і гарантією безпеки та доступності найвищого рівня. Завдяки ClearEvent кожен аспект вашої події оптимізований, безпечний і налаштований на успіх за підтримки найкращої у своєму класі служби підтримки клієнтів. Змініть спосіб управління подіями та спростіть своє життя!
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи чудовий досвід для планувальників і відвідувачів. Підтримуючи зустрічі будь-якого розміру, Groupize централізує планування та організацію, логістику подорожей, управління витратами та обов’язки на одній зручній платформі, якою легко користуватися кожен. Незалежно від того, чи це конференції, продажі за межами підприємства, зустрічі невеликих компаній, тренінги та навчальні ретрити, підбір персоналу та поїздки гостей, проекти та поїздки екіпажу, Groupize охоплює широкий спектр випадків використання, щоб компанії могли консолідувати керування своїми зустрічами в одному місці. Хмарна платформа автоматизує та оптимізує логістику корпоративних зустрічей і планування подій, заощаджуючи час команди, щоб зосередитися на найважливішому, від підбору джерел до керування учасниками та реєстрації до відстеження обов’язків догляду та інтегрованого бронювання подорожей. Завдяки простому ціноутворенню на основі SaaS, настроюваним планам і централізованим відображенням витрат Groupize допомагає компаніям припинити перевитрати на зустрічі, сприяючи як економії коштів, так і оптимізації ресурсів для перевантажених команд. Для учасників зустрічі Groupize пропонує сучасну, зручну для споживача програму, яка спрощує реєстрацію, бронювання подорожей і участь у їхніх подіях, сприяючи кращій участі. Безпроблемна двостороння інтеграція з Concur Travel and Expense гарантує, що клієнти фіксують свої заощадження за програмою подорожей, адмініструють політику та автоматизують комплексне відстеження витрат.
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - це найбільш налаштована в світі платформа для вебінарів, віртуальних та гібридних подій. Він поєднує в собі потужні відеотехнології з надійними можливостями маркетингу та інтерактивного досвіду для створення унікальних подій фірмових. Компанії в усьому світі використовують платформу Bigmarker "все в одному" для створення занурених та інтерактивних віртуальних, гібридних та вебінарних подій. Bigmarker також надає інтеграції, API та білі послуги лейблів, які дозволяють компаніям інтегрувати потужний інтерактивний досвід відео у свій маркетинг, продажі та стек навчання. Давайте разом побудуємо свою мрію онлайн -подію. Заснований у 2010 році, Bigmarker знаходиться у штаб -квартирі в Чикаго та віртуальні заходи Powers для тисяч компаній та організацій у всьому світі.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
З HeySummit ваша пристрасть займає центральне місце. Привітайтеся з універсальною платформою, яка втілює в життя ваші віртуальні, гібридні та особисті події. Настав час збільшити аудиторію та монетизувати свою пристрасть. Для великих, малих і будь-яких подій. Проводите одноразовий вебінар, щомісячний чат біля каміна чи багатоденну феєрію з кількома доповідачами? Усі події знаходять місце в HeySummit. Наша потужна платформа «все в одному» підтримує зібрання будь-якого розміру, частоти та складності.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Splash
splashthat.com
Скільки часу потрібно, щоб створити, керувати, рекламувати та звітувати про ваші події? Усунення незліченних годин, необхідних для «виходу в прямому ефірі», — ось що означає Splash. Ми не можемо стверджувати, що зробимо все за вас (2-зіркові відгуки роблять нас скромними), але ми наближаємося. Ось як: • Спростіть свій процес за допомогою фірмових шаблонів, які містять усі ваші точки взаємодії – цільову сторінку, підтвердження, електронні листи, картку спільного доступу до соціальних мереж, додаток для реєстрації тощо – вбудовані безпосередньо. *Avetta скоротила час налаштування події на 75% . • Поширюйте свій бренд через кожну окрему взаємодію гостя. Ви маєте повний контроль, щоб налаштувати кожну точку взаємодії з вашим брендом і своїм голосом, щоб зв’язатися зі своєю аудиторією. Ви також можете вибрати з меню динамічних тегів інформацію про гостя, як-от ім’я, компанію, відповіді RSVP тощо, щоб створити дуже персоналізовану взаємодію без зайвих зусиль. • Вимірюйте свої результати за допомогою настроюваних звітів. Ви можете відфільтрувати свій список гостей за будь-яким полем даних, щоб створювати звіти, які будуть настільки розширеними чи визначеними, як вам потрібно. Перегляди сторінок, посилання для відстеження та аналітика електронної пошти, як-от відкриття, кліки та відмови, також включені до кожної події. Крім того, наші звіти для всієї команди дають вам статистичні дані, як-от постійні відвідувачі, найефективніші активи тощо, щоб допомогти вам спланувати ефективніші й успішніші заходи. *Gumgum подвоїли свій дохід і потроїли продажі від відвідувачів події. • Розвивайте свій бізнес завдяки успіху та повторюйте успіх. Надавши своїй команді завжди актуальні шаблони подій, сумісні реєстраційні форми та автоматизовані інтеграції, ви відкриєте формулу успіху подій, які легко повторити. Завдяки постійному календарю подій ви налагодите необхідні відносини з потенційними клієнтами та зміцните зв’язки з наявними. *За перший рік використання Splash компанія Sharp провела понад 100 заходів у 56 філіях. P.S. - Якщо вам щось потрібно, чого ми ще не маємо, у нас є все більший список партнерів, які можуть допомогти. Зареєструйтеся безкоштовно на splashthat.com.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення найсучасніших подій, будь то локальні, віртуальні чи гібридні. Команда Shocklogic, що складається з енергійної та нестримної суміші спеціалістів із технологій, експертів асоціацій та організаторів заходів, є нашим найбільшим джерелом гордості. Ми представляємо понад 20 національностей, ми є різноманітною компанією з глобальною перспективою, але ми ставимося до наших клієнтів і членів команди як до родини. Ми відзначена нагородами, сімейна компанія, орієнтована на цінності, з міжнародною клієнтською базою, включаючи деякі з найбільших і найскладніших організацій світу. У Shocklogic ваша подія є нашою пристрастю.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
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