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Програмне забезпечення для організації подій
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Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

Slido

Slido

sli.do

Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut - безкоштовний генератор AI-відео на Discord, що перетворює текст у відео та покращує візуальний контент.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

BrightTALK - платформа для створення, хостингу та розповсюдження вебінарів та відеоконтенту з можливістю аналітики та інтеграції з CRM-системами.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat – платформа для управління подіями, що полегшує бронювання, планування та обробку платежів для ресторанів, готелів та подій.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

RumbleTalk - платформа групового чату, що дозволяє бізнесам у реальному часі спілкуватися з користувачами на різних онлайн-платформах.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Paperless Post - це додаток для створення та надсилання цифрових запрошень і привітань, що дозволяє користувачам персоналізувати їх для різних подій.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom - це платформа для створення кастомізованих 3D середовищ, що сприяє співпраці, спілкуванню та інтерактивним заходам у віртуальному просторі.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify - це інструмент для управління подіями, що полегшує організацію віртуальних конференцій та створення індивідуального досвіду для учасників.

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive - це додаток для прямих трансляцій подій з можливістю управління, інтерактивності та надання вмісту учасникам на будь-яких пристроях.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - програмне забезпечення для управління запуском, яке дозволяє керувати контактами, подіями, показами мод та електронними кампаніями.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Генератор квитків - це онлайн-інструмент для організації створення та валідації одноразових квитків на події за допомогою смартфонів.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.

Brella

Brella

brella.io

Brella – платформа для організації особистих, гібридних та віртуальних подій, яка забезпечує мережеві можливості та аналітику для організаторів.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.

Virbela

Virbela

virbela.com

Вірбела - це платформа для створення віртуальних простору для віддаленої роботи, навчання та подій, що дозволяє користувачам ефективно спілкуватися та співпрацювати.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic - платформа для управління продажем квитків та організацією подій, надає інструменти для продажу, звітування та інтеграції.

Joi

Joi

joi.events

JOI - це додаток для організації подій, що дозволяє ефективно планувати, координувати та виконувати заходи без використання електронних таблиць.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner — це програмне забезпечення для організації та управління весільними заходами, що включає планування термінів, управління гостями та схеми сидінь.

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice.io - додаток для передачі аудіо на заходах, що дозволяє одночасний переклад і безкоштовно використовує смартфони або комп'ютери без додаткового обладнання.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive допомагає підвищити залученість аудиторії під час живих сесій, надаючи інтерактивні інструменти та аналітику в реальному часі.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms - платформа для управління подіями, що дозволяє користувачам управляти графіками, брати участь у інтерактивних заходах і спілкуватися з делегатами.

ON24

ON24

on24.com

ON24 - платформа для проведення вебінарів та віртуальних подій, що допомагає компаніям залучати аудиторію та аналізувати взаємодію учасників.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.

Balloon

Balloon

balloon.app

Balloon - це платформа для проведення вебінарів, подій та зустрічей з високоякісним відео-контентом.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic - це платформа для розподілу фотографій на подіях, що використовує AI для покращення залучення в соціальних мережах і оптимізації маркетингових кампаній.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.

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