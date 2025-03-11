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Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Sansan
sansan.com
Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
Slido
sli.do
Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut - безкоштовний генератор AI-відео на Discord, що перетворює текст у відео та покращує візуальний контент.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
BrightTALK
brighttalk.com
BrightTALK - платформа для створення, хостингу та розповсюдження вебінарів та відеоконтенту з можливістю аналітики та інтеграції з CRM-системами.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat – платформа для управління подіями, що полегшує бронювання, планування та обробку платежів для ресторанів, готелів та подій.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
RumbleTalk
rumbletalk.com
RumbleTalk - платформа групового чату, що дозволяє бізнесам у реальному часі спілкуватися з користувачами на різних онлайн-платформах.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
Paperless Post
paperlesspost.com
Paperless Post - це додаток для створення та надсилання цифрових запрошень і привітань, що дозволяє користувачам персоналізувати їх для різних подій.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom - це платформа для створення кастомізованих 3D середовищ, що сприяє співпраці, спілкуванню та інтерактивним заходам у віртуальному просторі.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
Eventify
eventify.io
Eventify - це інструмент для управління подіями, що полегшує організацію віртуальних конференцій та створення індивідуального досвіду для учасників.
EventLive
eventlive.pro
EventLive - це додаток для прямих трансляцій подій з можливістю управління, інтерактивності та надання вмісту учасникам на будь-яких пристроях.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - програмне забезпечення для управління запуском, яке дозволяє керувати контактами, подіями, показами мод та електронними кампаніями.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Генератор квитків - це онлайн-інструмент для організації створення та валідації одноразових квитків на події за допомогою смартфонів.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic - платформа для управління продажем квитків та організацією подій, надає інструменти для продажу, звітування та інтеграції.
Brella
brella.io
Brella – платформа для організації особистих, гібридних та віртуальних подій, яка забезпечує мережеві можливості та аналітику для організаторів.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Virbela
virbela.com
Вірбела - це платформа для створення віртуальних простору для віддаленої роботи, навчання та подій, що дозволяє користувачам ефективно спілкуватися та співпрацювати.
Joi
joi.events
JOI - це додаток для організації подій, що дозволяє ефективно планувати, координувати та виконувати заходи без використання електронних таблиць.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner — це програмне забезпечення для організації та управління весільними заходами, що включає планування термінів, управління гостями та схеми сидінь.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io - додаток для передачі аудіо на заходах, що дозволяє одночасний переклад і безкоштовно використовує смартфони або комп'ютери без додаткового обладнання.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive допомагає підвищити залученість аудиторії під час живих сесій, надаючи інтерактивні інструменти та аналітику в реальному часі.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms - платформа для управління подіями, що дозволяє користувачам управляти графіками, брати участь у інтерактивних заходах і спілкуватися з делегатами.
ON24
on24.com
ON24 - платформа для проведення вебінарів та віртуальних подій, що допомагає компаніям залучати аудиторію та аналізувати взаємодію учасників.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Balloon
balloon.app
Balloon - це платформа для проведення вебінарів, подій та зустрічей з високоякісним відео-контентом.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic - це платформа для розподілу фотографій на подіях, що використовує AI для покращення залучення в соціальних мережах і оптимізації маркетингових кампаній.
Glue Up
glueup.com
Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
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