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Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
EventRegist
eventregist.com
Реєстр подій - це сервіс, за допомогою якого будь-хто може легко анонсувати події, попередній розрахунок і заявку, управління учасниками.
AttendStar
attendstar.com
Програмне забезпечення для продажу квитків на події + маркетинг і логістика. Влаштуйте дивовижну подію з партнерами, які приведуть вас до прибуткової та феєричної події.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent - платформа для створення та продажу онлайн-квитків, управління подіями та реєстрацією учасників.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення виняткового життєвого циклу для гостей і звітування про ефективність усіх залучень у режимі реального часу. TicketManager — це вибір понад 500 всесвітньо відомих компаній, таких як Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan і Mastercard, а також сотні професійних і студентських команд у NFL, NBA, MLB, NHL, MLS і NCAA. TicketManager знаходиться в Калабасасі, штат Каліфорнія, і має шість офісів по всьому світу, які щороку керують і автоматизують понад 30 мільйонів запрошень, реєстрацій і квитків.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні інструменти для створення та налаштування подій без особливих зусиль. Організатори подій можуть легко організовувати заходи, налаштовувати типи квитків і керувати розсадкою, забезпечуючи плавний і ефективний процес планування.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter - платформа для проведення віртуальних зустрічей та вебінарів з можливістю налаштування бренду та без необхідності в декількох облікових записах.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud - це платформа для управління, просування та продажу квитків на події з зручним інтерфейсом та швидкими виплатами.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.
Evite
evite.com
Evite - це додаток для надсилання електронних запрошень та відстеження RSVP на заходи, спрощуючи організацію подій.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.
Regpack
regpack.com
Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Slido
sli.do
Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Хоча Texchange - це платформа залучення та досвіду AI, яка поглиблює залучення, покращує дані та забезпечує швидший, простіший аналіз та дії - тому ви не витрачаєте на хвилину. * Поверхня краще розуміння через більш багаті, більш персоналізовані заходи. Виберіть з декількох методів, щоб уніфікувати кількісний та якісний збір даних та розкрити нюанс. * За допомогою аналізу AI, інтегрованого на всій платформі Throtexchange, відомості учасників перетворюються на діючі, цільові рішення за лічені хвилини, а не місяці. * AI аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх з контекстуальною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для осіб чи груп - за секундами. Використовуючи свою складну аналітику та безпечну інтеграцію OpenAI, отримайте більш широку участь, глибші уявлення та корисні ідеї за набагато менший час. За допомогою Thantexchange ви можете отримати доступ до тисяч голосів в одній розмові - і його AI піклується про аналіз даних для вас, за лічені хвилини замість місяців. Почуйте що, коли, як, чому (а іноді і де) вашого виклику, лише з одним питанням.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse - це інтерактивне рішення для опитування і взаємодії на заходах, що дозволяє організовувати опитування, голосування та обмін матеріалами під час зустрічей.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дає змогу асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий спосіб віртуального проведення голосувань і виборів із повною довірою та прозорістю. ElectionBuddy провів понад 132 000 виборів із 19 мільйонами виборців.
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування спрощують процес прийняття рішень.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr - це платформа для інтерактивних подій, що дозволяє створювати опитування, конкурси та залучати аудиторію через мобільні пристрої.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji - це додаток для покращення презентацій і залучення аудиторії через інтерактивні елементи та опитування в режимі реального часу.
Showpass
showpass.com
Showpass - це глобальний лідер в галузі технологій подій, первинних квитків та розповсюдження, а також змішана доставка (жива, віртуальна та потокова) досвіду для десятків тисяч хостів подій. Showpass забезпечує доступ до глобальних каналів дистрибуції та відкриттів, включаючи рідні квитки Facebook, Google Rester та фірмову мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій та виробників великих об'ємів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
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