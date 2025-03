Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Уганда

Glue Up

Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed ​​Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.