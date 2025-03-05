Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте додаток Quizizz, щоб дізнатися що завгодно. Ви можете вчитися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях та презентаціях - особистості та віддалено. Quizizz використовується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, будинках та офісах у всьому світі.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — це рішення розумного додатка для передачі аудіо на локальних і онлайн-подіях. Ідеально підходить для: - синхронного перекладу - екскурсій з гідом - тихих сцен тощо. Ви можете використовувати будь-який смартфон, планшет або комп’ютер. Додаткове обладнання не потрібне. Працює через WIFI та мобільні дані. Як гнучку хмарну альтернативу традиційним аналоговим системам передачі аудіо, ви можете використовувати LiveVoice для будь-якого розміру конференції, ділової зустрічі, церковного зібрання чи іншого заходу. Це також робить можливим дистанційний усний переклад, оскільки перекладачі можуть працювати з будь-якої точки світу. Ви навіть можете вставити аудіоканали на свій веб-сайт, наприклад, для інтерпретації прямих відеотрансляцій або вебінарів. Під час заходів на місці слухачі приносять власні смартфони та навушники, тому більше не потрібно роздавати пристрої, а також ви уникаєте гігієнічних проблем. Крім того, для пристрою відправлення (наприклад, для перекладачів) все, що вам потрібно, – це смартфон або комп’ютер. Оскільки вам не потрібне апаратне забезпечення, витрати набагато нижчі, ніж у традиційних систем перекладу. Це робить його доступним для кожного. З LiveVoice ви можете керувати всім самостійно та створювати стільки подій та аудіоканалів, скільки вам потрібно!
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
QuestionPro
questionpro.com
PuspurePro пропонує повноцінне програмне забезпечення для онлайн-опитування, яке допоможе вам зібрати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного і того ж інструменту. Його просте у користуванні програмне забезпечення включає продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів та вікторин. PovertyPro включає 350+ безкоштовних шаблонів опитування та понад 40 типів запитань, 15+ логічних типів та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для охоплення респондентів електронною поштою, інтегрованими спливаючими вікнами, SMS, QR-кодом та каналами соціальних медіа. Його мобільний додаток в режимі офлайн дозволяє збирати дані від учасників навіть у областях з обмеженим підключенням до Інтернету або взагалі немає. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипу, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування за допомогою вашого логотипу, кольорів, шрифтів тощо. Інформаційна панель звіту в режимі реального часу дає швидкий огляд продуктивності опитування, а також функції, які слід просвердлити. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS та Excel. Опитування PusputyPro відповідає правилам конфіденційності та безпеки даних, таких як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багато інших. Він підтримує інтеграцію з 20+ сторонніми програмами, включаючи CRM, маркетингову автоматизацію та інструменти продуктивності. Найкраще, що його команда підтримки клієнтів доступна 24 години на день, щоб гарантувати, що ваш проект має успіх! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, він надав програмне забезпечення для опитування 100 компаній, академічних установах, малому бізнесі та окремим дослідникам понад 20 років. Спробуйте зараз обліковий запис Essentials. Це безкоштовно на все життя, не потребує кредитної картки, і постачається з 80+ функцій - найвищими в індустрії програмного забезпечення!
Airmeet
airmeet.com
AirMeet - це перший у світі хмара досвіду події (EXP), побудований для того, щоб допомогти людям об'єднатися з будь -якого місця. Понад 6500+ підприємств використовують Airmeet для вирощування свого бренду та доходу за допомогою зануреного досвіду та змістовного зв’язку. AirMeet підтримує всі формати подій, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки кар’єри, експозиції тощо. Такі бренди, як Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto, щомісяця проводять тисячі подій на Airmeet по всьому світу. Ось що деякі з наших клієнтів мають сказати про нас: «З Airmete ми можемо створити та приймати захоплюючий та приголомшливий досвід подій, які люблять наші клієнти. Як результат, наші події бачать майже в 2 рази швидкість відвідування порівняно із середнім рівнем галузі, і це допомогло внести на 600% збільшення конверсій продажів », - сказав Дарріл Прейл, CMO Agorapulse.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — це платформа розповсюдження фотографій на основі штучного інтелекту для маркетингу заходів. Premagic створено для посилення залученості в соціальні мережі та максимізації віддачі спонсорів від інвестицій (ROI) для заходів. Платформа використовує штучний інтелект для спрощення процесу зйомки, організації та розповсюдження фотографій подій у соціальних мережах.
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — це універсальна комунікаційна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає вам керувати вебінарами, відеоконференціями, віртуальними подіями, реєстрацією на події на місці, живою взаємодією та багатьом іншим.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.
Inviter
inviter.com
Inviter допомагає відправляти відеозапрошення, відеопривітання друзям, рідним, користувачам, передплатникам, підписникам, співробітникам і клієнтам.
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
ON24
on24.com
ON24 має на меті допомогти компаніям перенести свою стратегію виходу на ринок в епоху штучного інтелекту та забезпечити рентабельне зростання доходів. Завдяки своїй передовій інтелектуальній платформі взаємодії ON24 дозволяє клієнтам поєднувати найкращий у своєму класі досвід із персоналізацією та контентом, щоб отримувати пов’язану інформацію та діяти на основі неї в масштабі.
Paperless Post
paperlesspost.com
Налаштуйте онлайн-запрошення, листівки та привітання, які відображатимуть ваш особистий стиль — для весіль, свят, днів народження та всіх важливих моментів.
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com — це веб-додаток і платформа для оптимізації робочого процесу, яка забезпечує інтеграцію програмного забезпечення, актуальні дані та брендовий досвід соціальних мереж, щоб заощадити ваш час, запобігти помилкам і зменшити витрати, пов’язані з плануванням і проведенням віртуальних подій, включаючи вебінари, конференції та виставки, прямі трансляції та доставка попередньо записаного контенту. EventSpace.com спрощує весь процес і допомагає вам створити бездоганний досвід для вашої аудиторії.
Wrike
wrike.com
Wrike - найпотужніша платформа управління роботою. Побудований для команд та організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike приводить усіх і все працює в одному місці, щоб усунути складність, підвищення продуктивності та вільних людей, щоб зосередитись на їх найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній силі, універсальності та інтуїтивності, Wrike - єдине рішення щодо управління роботою, яке організації коли -небудь потребуватиме масштабування, оптимізації та швидко рухатися у конкурентному світі. Більше 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє та збираються разом у Wrike, включаючи Есте Лодер, Хутсуйт, Нільсен, Огілві, Сіменс та Тіффані та Ко. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, що потрібно для залучення вашої аудиторії, тут. І це так просто у використанні. Залучайте своїх учасників з живими опитуваннями. Crowdsource найкращі запитання та ідеї вашої аудиторії. Затримайте свій клас деяким конкурсом вікторини. Виграйте повну увагу глядачів та приведіть на сцені виступи Rockstar. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Безкоштовні користувачі мають необмежені запитання, повний доступ до всіх типів слайдів. Ahaslides-це все в одній платформі для інтерактивних та захоплюючих презентацій. Користувачі можуть додавати живі опитування, вікторини, хмари слів та сеанси запитань, щоб збільшити залучення аудиторії в аудиторіях, зустрічах та заходах. Ahaslides довіряють понад 2 мільйони викладачів та бізнес -фахівців у всьому світі. Користувачі можуть створювати інтерактивні презентації для: * Робота: сприяє співпраці та підвищення продуктивності за допомогою інтерактивних зустрічей. * Освіта: сприяйте активній участі для покращення досвіду навчання. * Подія: провести незабутні події з взаємодією аудиторії в режимі реального часу. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Ви можете використовувати AHASLIDES як окремий додаток або завдяки його інтеграції з Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS та RingCentral подій.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення виняткового життєвого циклу для гостей і звітування про ефективність усіх залучень у режимі реального часу. TicketManager — це вибір понад 500 всесвітньо відомих компаній, таких як Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan і Mastercard, а також сотні професійних і студентських команд у NFL, NBA, MLB, NHL, MLS і NCAA. TicketManager знаходиться в Калабасасі, штат Каліфорнія, і має шість офісів по всьому світу, які щороку керують і автоматизують понад 30 мільйонів запрошень, реєстрацій і квитків.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Організуйте подію та почніть продавати квитки вже сьогодні! Ticketlab абсолютно безкоштовний і надзвичайно простий у використанні, і ми будемо готові допомогти вам на кожному кроці.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні інструменти для створення та налаштування подій без особливих зусиль. Організатори подій можуть легко організовувати заходи, налаштовувати типи квитків і керувати розсадкою, забезпечуючи плавний і ефективний процес планування.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не потрібно чекати закінчення події, щоб отримати виплату! Нарешті, наша команда з питань взаємодії з клієнтами може допомогти вам у всьому, що вам може знадобитися.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постійне залучення шанувальників Ласкаво просимо до хмари взаємодії. Відзначений нагородами спосіб швидкого гейміфікації ваших цифрових продуктів.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, продаж квитків на певний час, резервування місць, мобільне сканування, касу, варіанти продажу товарів тощо. Якщо ви розчаровані дорогими й обмежувальними системами продажу квитків, які розміщують свій логотип угорі вашої сторінки продажу квитків, вам сподобається, як TicketSpice дає вам змогу контролювати весь процес продажу квитків. TicketSpice пропонує вам одну платформу з усім необхідним для продажу квитків, керування учасниками, збору даних тощо. Маючи понад 60 000 клієнтів і дванадцять років досвіду, ми будемо вашим провідником до найуспішніших і найприбутковіших заходів, які ви коли-небудь проводили.
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
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