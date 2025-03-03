Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Wrike
wrike.com
Wrike - найпотужніша платформа управління роботою. Побудований для команд та організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike приводить усіх і все працює в одному місці, щоб усунути складність, підвищення продуктивності та вільних людей, щоб зосередитись на їх найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній силі, універсальності та інтуїтивності, Wrike - єдине рішення щодо управління роботою, яке організації коли -небудь потребуватиме масштабування, оптимізації та швидко рухатися у конкурентному світі. Більше 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє та збираються разом у Wrike, включаючи Есте Лодер, Хутсуйт, Нільсен, Огілві, Сіменс та Тіффані та Ко. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте додаток Quizizz, щоб дізнатися що завгодно. Ви можете вчитися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях та презентаціях - особистості та віддалено. Quizizz використовується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, будинках та офісах у всьому світі.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Додайте задоволення до своїх подій за допомогою цікавинок, таблиць лідерів тощо... безкоштовно! Crowdpurr допомагає вам створювати цікаві інтерактивні мобільні програми для живих, віртуальних і змішаних подій.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення для організації подій №1 для організаторів подій і місць. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для онлайн-управління подіями
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для віртуальних і гібридних заходів для компаній, організаторів і провідних торговельних організацій в Азії та Китаї, включаючи Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed та багато інших. Завдяки таким функціям, як інтерактивний виставковий зал, динамічні стенди експонентів, форми онлайн-реєстрації, вебінари та інтерактивні сцени для конференцій, ми є основним сервісом для організацій, які бажають розширити свою аудиторію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. EventX раніше відомий як EventXtra.
Airmeet
airmeet.com
AirMeet - це перший у світі хмара досвіду події (EXP), побудований для того, щоб допомогти людям об'єднатися з будь -якого місця. Понад 6500+ підприємств використовують Airmeet для вирощування свого бренду та доходу за допомогою зануреного досвіду та змістовного зв’язку. AirMeet підтримує всі формати подій, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки кар’єри, експозиції тощо. Такі бренди, як Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto, щомісяця проводять тисячі подій на Airmeet по всьому світу. Ось що деякі з наших клієнтів мають сказати про нас: «З Airmete ми можемо створити та приймати захоплюючий та приголомшливий досвід подій, які люблять наші клієнти. Як результат, наші події бачать майже в 2 рази швидкість відвідування порівняно із середнім рівнем галузі, і це допомогло внести на 600% збільшення конверсій продажів », - сказав Дарріл Прейл, CMO Agorapulse.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні інструменти для створення та налаштування подій без особливих зусиль. Організатори подій можуть легко організовувати заходи, налаштовувати типи квитків і керувати розсадкою, забезпечуючи плавний і ефективний процес планування.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення виняткового життєвого циклу для гостей і звітування про ефективність усіх залучень у режимі реального часу. TicketManager — це вибір понад 500 всесвітньо відомих компаній, таких як Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan і Mastercard, а також сотні професійних і студентських команд у NFL, NBA, MLB, NHL, MLS і NCAA. TicketManager знаходиться в Калабасасі, штат Каліфорнія, і має шість офісів по всьому світу, які щороку керують і автоматизують понад 30 мільйонів запрошень, реєстрацій і квитків.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не потрібно чекати закінчення події, щоб отримати виплату! Нарешті, наша команда з питань взаємодії з клієнтами може допомогти вам у всьому, що вам може знадобитися.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
Venuerific
venuerific.com
Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, розумне планування, керування приміщеннями, маркетинг електронною поштою, оплата та багато інших.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення для планування залів і подій, а також найкращого обслуговування клієнтів. Mazévo пропонує можливість запланувати всі ваші зустрічі, події та аудиторії без подвійного бронювання. Це сучасна хмарна система з вбудованими процесами запиту та затвердження номерів, яка обробляє всі деталі подій, такі як налаштування кімнат, AV та кейтеринг. Якщо ви стягуєте плату за свій простір і послуги, Mazévo дозволяє відстежувати всі збори за заходи. Mazévo є ідеальним рішенням для організацій будь-якого розміру, яким потрібна система, яка легко залучає нових співробітників до потрібного рівня та тримає всіх на одній сторінці з усіма деталями подій, щоб нічого не загубилося під час перемішування. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні, щоб дізнатися більше.
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Locaboo
locaboo.com
Ми об’єднуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найпростіший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. Наша платформа готова до використання для робочих просторів, кімнат для переговорів, коворкінгу, спортивних об’єктів і навчальних закладів, а також для культурних приміщень і кімнат для проведення заходів, автопарку та багато іншого...
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід - це все! Спочатку натхненний полюванням на сміття, Goosechase - це інтерактивна платформа досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям та школам залучати, активувати та навчати свої громади. Створений в Інтернеті, але грав у реальному світі, Goosechase оживляє громади з залученням, інтерактивними викликами, розробленими для підтримки організацій. Інтуїтивна платформа дозволяє легко зробити повторювану, веселу та позитивну вплив на будь -яку спільноту. З моменту вилуплення в Канаді в 2011 році Goosechase працював сотні тисяч глобальних команд, тренувань, збору коштів, освітніх, туристичних та рекреаційних переживань.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зустріч або обидва одночасно.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
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