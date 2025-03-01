Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте додаток Quizizz, щоб дізнатися що завгодно. Ви можете вчитися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях та презентаціях - особистості та віддалено. Quizizz використовується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, будинках та офісах у всьому світі.
Airmeet
airmeet.com
AirMeet - це перший у світі хмара досвіду події (EXP), побудований для того, щоб допомогти людям об'єднатися з будь -якого місця. Понад 6500+ підприємств використовують Airmeet для вирощування свого бренду та доходу за допомогою зануреного досвіду та змістовного зв’язку. AirMeet підтримує всі формати подій, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки кар’єри, експозиції тощо. Такі бренди, як Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto, щомісяця проводять тисячі подій на Airmeet по всьому світу. Ось що деякі з наших клієнтів мають сказати про нас: «З Airmete ми можемо створити та приймати захоплюючий та приголомшливий досвід подій, які люблять наші клієнти. Як результат, наші події бачать майже в 2 рази швидкість відвідування порівняно із середнім рівнем галузі, і це допомогло внести на 600% збільшення конверсій продажів », - сказав Дарріл Прейл, CMO Agorapulse.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Confetti
withconfetti.com
Місія Confetti полягає в тому, щоб підірвати індустрію планування заходів, оптимізувати процес як для організаторів заходів, так і для продавців, забезпечуючи якісний досвід і чудове обслуговування клієнтів. ✨ Ми хочемо, щоб наш досвід зробив життя незабутнім і дозволив організаціям створювати сильніші команди та кращу корпоративну культуру.
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід - це все! Спочатку натхненний полюванням на сміття, Goosechase - це інтерактивна платформа досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям та школам залучати, активувати та навчати свої громади. Створений в Інтернеті, але грав у реальному світі, Goosechase оживляє громади з залученням, інтерактивними викликами, розробленими для підтримки організацій. Інтуїтивна платформа дозволяє легко зробити повторювану, веселу та позитивну вплив на будь -яку спільноту. З моменту вилуплення в Канаді в 2011 році Goosechase працював сотні тисяч глобальних команд, тренувань, збору коштів, освітніх, туристичних та рекреаційних переживань.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
pretix
pretix.eu
pretix — це надзвичайно складне програмне забезпечення для продажу квитків, яке є комплексним: Інтернет-магазин, каси та пункти продажу квитків з акцентом на конфіденційність і безпеку. pretix пропонує повні багатомовні можливості, добре адаптується до вашої події та розширюється за допомогою плагінів і REST API. Наше програмне забезпечення успішно використовується для конференцій, фестивалів, концертів, шоу, виставок, майстер-класів тощо по всьому світу. Наше ціноутворення — 2,5% від продажів без урахування постачальників платежів — є безризиковим і повністю прозорим.
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
Remo
remo.co
Remo — це цифрова платформа, яка забезпечує інтерактивні зустрічі та події, що конкурують із живими особистими заходами. За допомогою різних столів, підлог і будівель Remo створює віртуальний простір, який дає людям змогу вільно пересуватися та ініціювати спонтанні «розмови в коридорі», будуючи справжні, значущі стосунки, які тривають поза подіями. Remo підтримує кілька варіантів використання, і щоразу виявляється більше варіантів використання! Якщо ви займаєтесь підключенням і мережами, Remo можна використовувати для проведення мережевих заходів, віртуальних конференцій, ярмарків вакансій, виставок тощо! Remo є повністю безпечною платформою, яка підтримує GDPR, а також сертифікована SOC2 типу 1. За допомогою Remo ви можете: 1. Створювати приголомшливі віртуальні події. Легко налаштовувати події, якими захоплюються гості, менш ніж за 15 хвилин. 2. Подолайте технологічний бар’єр для доповідачів і гостей. З’єднайте доповідачів і гостей у задовільний спосіб, щоб кожен почувався почутим, бадьорим і натхненним. 3. Налаштуйте та брендуйте свій простір для проведення подій. Ви створюєте атмосферу та враження, які ви хочете для своїх гостей. 4. Продемонструйте спонсорів для посилення вашої події. Здобудьте довіру та дохід, створивши інтерактивні можливості для Спонсорів спілкуватися з вашими гостями. Відчуйте магію Remo! Візьміть Remo на тест-драйв із безпечною 14-денною безкоштовною пробною версією тут: https://remo.co/start-free-trial/.
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
boothX
boothx.app
У сучасному швидкоплинному діловому світі ефективне управління подіями має важливе значення для того, щоб компанії створювали вражаючі враження та спілкувалися з потенційними клієнтами. З розвитком технологій організатори заходів все більше покладаються на інноваційні інструменти для оптимізації операцій і максимізації прибутку від інвестицій. Одним із таких рішень, яке нещодавно було запущено, є boothX. Ця передова платформа пропонує повний набір функцій, призначених для вимірювання рентабельності інвестицій для заходів або виставок, покращення залучення потенційних клієнтів і зниження витрат. Легке захоплення потенційних клієнтів і керування ними за допомогою програми Lead Retrieval App Одним із найважливіших аспектів будь-якої події є створення потенційних клієнтів. boothX спрощує цей процес, надаючи потужну програму для пошуку потенційних клієнтів, доступну як для iOS, так і для Android. Учасники виставки можуть швидко й без особливих зусиль залучати потенційних клієнтів, скануючи бейджі відвідувачів або візитні картки або вводячи інформацію про них вручну. Це усуває потребу в громіздких паперових методах і гарантує, що жодні потенційні потенційні клієнти не будуть упущені. Відстеження витрат, пов’язаних із подіями Відвідування виставок або заходів часто передбачає значні фінансові інвестиції. Від оренди стендів і транспортних витрат до рекламних матеріалів і персоналу, управління витратами на захід може бути складним завданням. Однак на допомогу приходить boothX із вбудованою функцією відстеження витрат. Платформа дозволяє організаціям легко реєструвати та контролювати витрати, пов’язані з кожною подією. BoothX надає централізовану платформу для керування всіма витратами, пов’язаними з подіями, від відстеження витрат на будівництво стенду до забезпечення громадського харчування та маркетингу. Ця всеохоплююча система відстеження витрат дає можливість компаніям аналізувати свої моделі витрат, визначати можливості економії та приймати обґрунтовані рішення щодо майбутніх подій. Маючи чітке уявлення про свої фінанси, організатори заходів можуть оптимізувати розподіл бюджету та максимізувати віддачу від інвестицій. Запровадження сталого розвитку шляхом зменшення витрат на забезпечення Традиційно заходи часто передбачають виготовлення великої кількості друкованих матеріалів, таких як брошури, флаєри та візитні картки. Однак boothX заохочує більш стійкий підхід, пропонуючи цифрові альтернативи. Експоненти можуть використовувати функцію Collateral (документ) платформи для створення та розповсюдження електронних версій своїх рекламних матеріалів. Зменшивши залежність від друкованих матеріалів, підприємства можуть значно мінімізувати витрати, пов’язані з друком, доставкою та зберіганням. Крім того, цей екологічно чистий підхід узгоджується зі зростаючим глобальним акцентом на сталому розвитку та корпоративній соціальній відповідальності. За допомогою boothX експоненти можуть ефективно продемонструвати свою прихильність до навколишнього середовища, а також заощадити гроші. Миттєвий зв’язок із клієнтами через електронну пошту У сучасну епоху цифрових технологій своєчасне та ефективне спілкування є ключовим для побудови міцних стосунків із клієнтами. boothX усвідомлює це та надає учасникам виставки негайний контакт із потенційними клієнтами за допомогою вбудованої функції електронної пошти.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це комплексна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампанії електронною поштою та SMS, а також генерувати цінні дані. На сьогоднішній день Eventtia допомогла більш ніж 7200 клієнтам, таким як Pernod Ricard, Dior, Toyota, група Richemont і група Pierre Fabre, створити та організувати понад 30 000 заходів по всьому світу.
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Releventful
app.releventful.com
Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, призначений для організації та зв’язку, заощаджуючи час і гроші,
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення для планування залів і подій, а також найкращого обслуговування клієнтів. Mazévo пропонує можливість запланувати всі ваші зустрічі, події та аудиторії без подвійного бронювання. Це сучасна хмарна система з вбудованими процесами запиту та затвердження номерів, яка обробляє всі деталі подій, такі як налаштування кімнат, AV та кейтеринг. Якщо ви стягуєте плату за свій простір і послуги, Mazévo дозволяє відстежувати всі збори за заходи. Mazévo є ідеальним рішенням для організацій будь-якого розміру, яким потрібна система, яка легко залучає нових співробітників до потрібного рівня та тримає всіх на одній сторінці з усіма деталями подій, щоб нічого не загубилося під час перемішування. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні, щоб дізнатися більше.
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
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