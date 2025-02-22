Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, що потрібно для залучення вашої аудиторії, тут. І це так просто у використанні. Залучайте своїх учасників з живими опитуваннями. Crowdsource найкращі запитання та ідеї вашої аудиторії. Затримайте свій клас деяким конкурсом вікторини. Виграйте повну увагу глядачів та приведіть на сцені виступи Rockstar. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Безкоштовні користувачі мають необмежені запитання, повний доступ до всіх типів слайдів. Ahaslides-це все в одній платформі для інтерактивних та захоплюючих презентацій. Користувачі можуть додавати живі опитування, вікторини, хмари слів та сеанси запитань, щоб збільшити залучення аудиторії в аудиторіях, зустрічах та заходах. Ahaslides довіряють понад 2 мільйони викладачів та бізнес -фахівців у всьому світі. Користувачі можуть створювати інтерактивні презентації для: * Робота: сприяє співпраці та підвищення продуктивності за допомогою інтерактивних зустрічей. * Освіта: сприяйте активній участі для покращення досвіду навчання. * Подія: провести незабутні події з взаємодією аудиторії в режимі реального часу. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Ви можете використовувати AHASLIDES як окремий додаток або завдяки його інтеграції з Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS та RingCentral подій.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зустріч або обидва одночасно.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заходів будь-якого масштабу: - Вичерпна інформація про ваш бізнес за допомогою спеціальних звітів - Краще спілкуйтеся з гостями - Приймайте депозити та платежі швидше, ніж будь-коли - Тримайте всю свою команду на одній сторінці
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — це рішення розумного додатка для передачі аудіо на локальних і онлайн-подіях. Ідеально підходить для: - синхронного перекладу - екскурсій з гідом - тихих сцен тощо. Ви можете використовувати будь-який смартфон, планшет або комп’ютер. Додаткове обладнання не потрібне. Працює через WIFI та мобільні дані. Як гнучку хмарну альтернативу традиційним аналоговим системам передачі аудіо, ви можете використовувати LiveVoice для будь-якого розміру конференції, ділової зустрічі, церковного зібрання чи іншого заходу. Це також робить можливим дистанційний усний переклад, оскільки перекладачі можуть працювати з будь-якої точки світу. Ви навіть можете вставити аудіоканали на свій веб-сайт, наприклад, для інтерпретації прямих відеотрансляцій або вебінарів. Під час заходів на місці слухачі приносять власні смартфони та навушники, тому більше не потрібно роздавати пристрої, а також ви уникаєте гігієнічних проблем. Крім того, для пристрою відправлення (наприклад, для перекладачів) все, що вам потрібно, – це смартфон або комп’ютер. Оскільки вам не потрібне апаратне забезпечення, витрати набагато нижчі, ніж у традиційних систем перекладу. Це робить його доступним для кожного. З LiveVoice ви можете керувати всім самостійно та створювати стільки подій та аудіоканалів, скільки вам потрібно!
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
ON24
on24.com
ON24 має на меті допомогти компаніям перенести свою стратегію виходу на ринок в епоху штучного інтелекту та забезпечити рентабельне зростання доходів. Завдяки своїй передовій інтелектуальній платформі взаємодії ON24 дозволяє клієнтам поєднувати найкращий у своєму класі досвід із персоналізацією та контентом, щоб отримувати пов’язану інформацію та діяти на основі неї в масштабі.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення виняткового життєвого циклу для гостей і звітування про ефективність усіх залучень у режимі реального часу. TicketManager — це вибір понад 500 всесвітньо відомих компаній, таких як Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan і Mastercard, а також сотні професійних і студентських команд у NFL, NBA, MLB, NHL, MLS і NCAA. TicketManager знаходиться в Калабасасі, штат Каліфорнія, і має шість офісів по всьому світу, які щороку керують і автоматизують понад 30 мільйонів запрошень, реєстрацій і квитків.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy — це платформа наступного покоління для продажу квитків на події, маркетингу, менеджменту, розвідки та прискорення доходів, яка надає організаторам заходів і менеджерам закладів інструменти, необхідні для підвищення рівня відвідуваності, охоплення соціальних мереж і залучення споживачів, а також забезпечує покращений досвід для своїх відвідувачів. . Ticket Fairy допомагає великим і малим подіям максимізувати свій потенційний дохід в Австралії, Новій Зеландії, Індії, Сполучених Штатах, Сполученому Королівстві та Європі за допомогою закритих бета-випробувань у Східній Африці, Сінгапурі, Таїланді та Малайзії.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні інструменти для створення та налаштування подій без особливих зусиль. Організатори подій можуть легко організовувати заходи, налаштовувати типи квитків і керувати розсадкою, забезпечуючи плавний і ефективний процес планування.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не потрібно чекати закінчення події, щоб отримати виплату! Нарешті, наша команда з питань взаємодії з клієнтами може допомогти вам у всьому, що вам може знадобитися.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спільноти за допомогою цікавих інтерактивних завдань, призначених для підтримки організацій. Інтуїтивно зрозуміла платформа дозволяє легко зробити повторюваний, веселий і позитивний вплив на будь-яку спільноту. З моменту появи в Канаді в 2011 році Goosechase забезпечив сотні тисяч глобальних командотворення, тренінгів, збору коштів, освітніх, туристичних і розважальних заходів.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, продаж квитків на певний час, резервування місць, мобільне сканування, касу, варіанти продажу товарів тощо. Якщо ви розчаровані дорогими й обмежувальними системами продажу квитків, які розміщують свій логотип угорі вашої сторінки продажу квитків, вам сподобається, як TicketSpice дає вам змогу контролювати весь процес продажу квитків. TicketSpice пропонує вам одну платформу з усім необхідним для продажу квитків, керування учасниками, збору даних тощо. Маючи понад 60 000 клієнтів і дванадцять років досвіду, ми будемо вашим провідником до найуспішніших і найприбутковіших заходів, які ви коли-небудь проводили.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів доступу. Отримайте повний доступ до нашої повної системи за допомогою єдиної, легкої для розуміння та чесної структури комісії за бронювання. Що відрізняє TicketSource від інших, так це наша відданість наданню першокласної підтримки клієнтів. Ми доброзичливі та підтримуємо, і коли ви говорите з нами, ви не побачите, що ми читаємо зі сценарію. Незалежно від того, чи ви технічно підкований, чи технофоб, ми розмовлятимемо з вами як з окремою особою, тому що ми теж є індивідуальними.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постійне залучення шанувальників Ласкаво просимо до хмари взаємодії. Відзначений нагородами спосіб швидкого гейміфікації ваших цифрових продуктів.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування спрощують процес прийняття рішень.
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