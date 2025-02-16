Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити продаж квитків, відстежувати повну подорож відвідувачів або оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити свій бізнес ефективнішим; Наше уніфіковане комерційне рішення для атракціонів, потужність штучного інтелекту стане вашим союзником у досягненні ваших цілей.
EventRegist
eventregist.com
Реєстр подій - це сервіс, за допомогою якого будь-хто може легко анонсувати події, попередній розрахунок і заявку, управління учасниками.
AttendStar
attendstar.com
Програмне забезпечення для продажу квитків на події + маркетинг і логістика. Влаштуйте дивовижну подію з партнерами, які приведуть вас до прибуткової та феєричної події.
Weezevent
weezevent.com
Створіть індивідуальні онлайн-квитки за лічені хвилини. Просто створіть і опублікуйте свою подію кількома клацаннями миші або інтегруйте плагін для продажу квитків на свій веб-сайт і сторінку у Facebook і готуйтеся продавати квитки, надсилати запрошення, реєструвати учасників і керувати своїм членством онлайн!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення виняткового життєвого циклу для гостей і звітування про ефективність усіх залучень у режимі реального часу. TicketManager — це вибір понад 500 всесвітньо відомих компаній, таких як Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan і Mastercard, а також сотні професійних і студентських команд у NFL, NBA, MLB, NHL, MLS і NCAA. TicketManager знаходиться в Калабасасі, штат Каліфорнія, і має шість офісів по всьому світу, які щороку керують і автоматизують понад 30 мільйонів запрошень, реєстрацій і квитків.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, кардинально змінюючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні інструменти для створення та налаштування подій без особливих зусиль. Організатори подій можуть легко організовувати заходи, налаштовувати типи квитків і керувати розсадкою, забезпечуючи плавний і ефективний процес планування.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він має передові технології, простий у використанні та сучасний інтерфейс користувача, безпеку найвищого галузевого стандарту та першокласне обслуговування клієнтів. Corsizio було створено завдяки нашій пристрасті навчати, вчитися та давати іншим людям змогу реалізувати свої таланти та захоплення найприємнішим та найефективнішим способом.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванням з клієнтами, постійно читає та реагує на відповіді клієнтів. Ваші співробітники просто перевіряють свій графік, готуються та забезпечують винятковий досвід клієнтів. Просто, ефективно та легко! Призначення JRNI: виконуйте унікальні індивідуальні завдання! Оптимізовані для конверсії онлайн-поїздки для бронювання клієнтів JRNI пропонують 1-2-3 планування зустрічей і найкращий у своєму класі досвід, який можна налаштувати під зовнішній вигляд будь-якого бренду. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент для персоналу JRNI полегшує вашим співробітникам керування всіма аспектами зустрічей, від перепланування, скасування чи бронювання до відстеження інформації про клієнтів і результатів зустрічей. Події JRNI: Проводьте персоналізовані взаємодії «один-до-багатьох», які збільшують дохід і прибутковість, будують міцніші стосунки з клієнтами та підвищують задоволеність і лояльність клієнтів у масштабі. З боку клієнтів JRNI Events пропонує бронювання поїздок, які можна налаштувати відповідно до вигляду та стилю будь-якого бренду та оптимізовано для конверсій, щоб полегшити швидку реєстрацію. Щодо персоналу, то зручний та інтуїтивно зрозумілий інструмент JRNI для керування подіями дозволяє персоналу легко контролювати найважливіші аспекти подій, від керування продажем квитків до додавання/видалення учасників до віртуальної трансляції. JRNI Virtual Queuing: оптимізуйте взаємодію з клієнтами, скоротивши черги та час очікування. Для клієнтів інтелектуальні віртуальні черги усувають потребу фізично чекати в черзі. Вони можуть легко приєднатися до черги з будь-якого пристрою, а потім отримувати оновлення свого статусу черги електронною поштою або текстовими сповіщеннями. Щодо персоналу, то простий у використанні інструмент консьєржа JRNI спрощує керування всіма аспектами черги, від додавання, видалення чи реорганізації клієнтів у черзі до відстеження деталей клієнтів і результатів відвідувань. JRNI Analytics: відстежуючи дохід і конверсії, ваша компанія може використовувати JRNI Analytics для вимірювання рентабельності інвестицій і розуміння того, як взаємодія «один-до-одного» та «один-до-багатьох», які ви надаєте, створює цінність. Розуміючи показники клієнтського досвіду, такі як час очікування та час виконання замовлення, компанії можуть бути впевнені, що вони надають своїм клієнтам найкращі послуги. А за допомогою даних про оптимізацію робочої сили, як-от звітів про кількість персоналу, компанії можуть покращити планування робочої сили на рівні окремої локації, регіону та штату. З’єднувачі та розширюваність Розширюйте можливості платформи JRNI за допомогою низки готових додатків і партнерів екосистеми. Ключові з’єднувачі пропонують корпоративні, клієнтські рішення, комунікації, оптимізацію робочої сили, а також рішення для пошуку та аналітики. Крім того, платформа JRNI побудована на сучасному технологічному стеку з використанням RESTful API. Завдяки нашій структурі розширюваності клієнти можуть розширювати основні можливості платформи, створюючи спеціальні програми.
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ми хотіли покращити наші послуги. У 2019 році ми почали пропонувати програмне забезпечення для керування бронюванням для бізнесу між компаніями в індустрії відпочинку, подорожей і гостинності. У 2020 році все по-справжньому загострилося, коли ми допомогли сотням закладів підготуватися до відновлення після карантину за допомогою таких технологій, як мобільне замовлення та бронювання столиків. Ми пишаємося тим, що допомагаємо малому бізнесу переходити на новий спосіб роботи, даючи їм можливість не тільки виживати, але й процвітати. Зараз ми маємо понад 600 компаній, які використовують Booked it, у яких кількість бронювань зросла в середньому на 19%, а витрати на душу населення – на 13%. Наше програмне забезпечення для бронювання просте у використанні та багатофункціональне, створене для покращення видимості вашого місця/події/фестивалю, спрощення процесу бронювання, щоб усунути перешкоди для покупки, і надавати корисні дані, щоб допомогти надати клієнтам найвищий рівень обслуговування.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, які можна миттєво забронювати, приватних групових запитів, а також подарункових карток. Ми також пропонуємо провідний ринок, де клієнти можуть знайти та забронювати тисячі занять поблизу або віртуально. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості місцевих художників і творців, щоб заощадити час і заробити більше. У нас є місцеві команди в США, США та Австралії для надання місцевої підтримки. Ми пишаємося фіналістом найкращої платформи для проведення подій разом із Digiday, а також переможцем за позитивний соціальний вплив у Національній бізнес-премії Великобританії SME.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter. Обмін вмістом, спільні презентації, опитування, розподіл ролей, дошка, чат, запитання та відповіді, аналітика, кімнати для сеансів, реєстрація – усе, що потрібно для успішних зустрічей, вебінарів і презентацій.
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх подій. Сьогодні Big Tickets є платформою для тисяч організацій, включаючи Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. і Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не потрібно чекати закінчення події, щоб отримати виплату! Нарешті, наша команда з питань взаємодії з клієнтами може допомогти вам у всьому, що вам може знадобитися.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес продажу квитків для придбаних, а також комп’ютерних/безкоштовних/гостьових квитків. Однорангові онлайн-кампанії та сторінки пожертв легко запускаються та поєднуються з нашою функцією текстових пожертвувань. Використання Swell збільшує дохід від заходів, економить час, забезпечує віртуальний резервний план і дозволяє некомерційним організаціям ефективно залучати нових донорів. Ми віддані некомерційним організаціям, і наше обслуговування клієнтів відображає це зобов’язання.
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронної пошти, SMS-повідомлень і зв’язку WhatsApp, керування гостями, онлайн- та офлайн-реєстрації на події, керування сеансами та ресурсами в режимі реального часу, динамічні схеми місць, QR-коди тощо.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків організатори подій можуть створювати веб-сайти подій із профілями доповідачів і додавати інформацію про порядок денний, реєструвати учасників, проводити опитування, надсилати та відстежувати запрошення, друкувати значки подій.
Micepad
micepad.co
Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, рішення Leap Event Technology, виводить продаж квитків із самообслуговуванням на абсолютно новий рівень завдяки простій у використанні платформі, повному набору функцій і блискавичному налаштуванню. Рішення надає фірмові сторінки подій, вбудовані рекламні інструменти, а також гнучкі параметри продажу квитків і доступу, щоб організатори могли створювати чудові події всього за кілька хвилин. Ось чому атракціони, фестивалі, екскурсії, театри та багато іншого вибирають Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Regpack
regpack.com
Regpack — це провідна платформа для реєстрації та оплати клієнтів, якій довіряють понад 7000 організацій у всьому світі. Regpack дозволяє вам контролювати повний життєвий цикл вашого бізнесу, від реєстрації до відвідування, інтегрованих онлайн-платежів і інструментів звітності для всієї вашої команди. Ми пропонуємо обробку платежів від 2,1%, простий інтерфейс, потужні бізнес-інструменти, і все це за доступною щомісячною ціною. Почніть сьогодні та подивіться на результати нашого провідного комплексного рішення для керування клієнтами.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — це єдина платформа для проведення заходів, яка створює спільноту та сприяє спілкуванню! Гейміфікуйте свою подію, підключайтеся за допомогою штучного інтелекту, спілкуйтеся з відвідувачами чи персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — це платформа для взаємодії та досвіду ШІ, яка поглиблює взаємодію, покращує дані та забезпечує швидший і простіший аналіз і дії, щоб ви не втрачали ні хвилини. ✔️ Отримайте кращу інформацію завдяки більш детальним і персоналізованим заходам. Виберіть із кількох методів, щоб уніфікувати збір кількісних і якісних даних і виявити нюанси. ✔️ Завдяки аналізу штучного інтелекту, інтегрованому на всю платформу ThoughtExchange, думки учасників перетворюються на ефективні цільові рішення за лічені хвилини замість місяців. ✔️ Штучний інтелект аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх із контекстною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для окремих осіб або груп — за лічені секунди. Незалежно від того, чи зосереджені ви на довгостроковій основній взаємодії чи хочете отримати доступ до тимчасового зворотного зв’язку, ThoughtExchange підтримує всі ваші програми залучення на одній платформі.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro пропонує повне програмне забезпечення для онлайн-опитувань, яке допоможе вам збирати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного інструменту. Просте у використанні програмне забезпечення містить продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів і вікторин. QuestionPro містить 350+ безкоштовних шаблонів опитувань і понад 40 типів питань, 15+ типів логіки та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для зв’язку з респондентами через електронну пошту, вбудовані спливаючі вікна, SMS, QR-код і канали соціальних мереж. Його офлайн-мобільний додаток дозволяє збирати дані від учасників навіть у регіонах з обмеженим або відсутнім підключенням до Інтернету. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипів, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування з вашим логотипом, кольорами, шрифтами тощо. Інформаційна панель звітів у реальному часі дає швидкий огляд ефективності опитування разом із функціями для більш детального вивчення. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS і Excel. Опитування QuestionPro відповідають нормам конфіденційності та безпеки даних, таким як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багатьом іншим. Він підтримує інтеграцію з понад 20 додатками сторонніх розробників, включаючи CRM, автоматизацію маркетингу та інструменти продуктивності. Найкраще те, що команда підтримки клієнтів доступна 24 години на добу, щоб гарантувати успіх вашого проекту! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, компанія надає програмне забезпечення для опитування компаніям зі списку Fortune 100, науковим установам, малим підприємствам та окремим дослідникам протягом понад 20 років. Спробуйте обліковий запис Essentials зараз. Він безкоштовний на все життя, не потребує кредитної картки та має понад 80 функцій — найвищий показник у галузі програмного забезпечення для опитувань!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse є лідером ринку з надання потужної, гнучкої інтерактивної платформи для опитувань, запитань і відповідей, опитувань, розіграшів та інших інструментів залучення аудиторії.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-зірок. Для реєстрації AhaSlides не потрібна кредитна картка. Безкоштовні користувачі мають необмежену кількість запитань, повний доступ до всіх типів слайдів.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дає змогу асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий спосіб віртуального проведення голосувань і виборів із повною довірою та прозорістю. ElectionBuddy провів понад 132 000 виборів із 19 мільйонами виборців.
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування спрощують процес прийняття рішень.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
Crowdpurr
crowdpurr.com
Додайте задоволення до своїх подій за допомогою цікавинок, таблиць лідерів тощо... безкоштовно! Crowdpurr допомагає вам створювати цікаві інтерактивні мобільні програми для живих, віртуальних і змішаних подій.
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спільноти за допомогою цікавих інтерактивних завдань, призначених для підтримки організацій. Інтуїтивно зрозуміла платформа дозволяє легко зробити повторюваний, веселий і позитивний вплив на будь-яку спільноту. З моменту появи в Канаді в 2011 році Goosechase забезпечив сотні тисяч глобальних командотворення, тренінгів, збору коштів, освітніх, туристичних і розважальних заходів.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зустріч або обидва одночасно.
Showpass
showpass.com
Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, включаючи власну систему продажу квитків Facebook, Google Reserve та власну мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій і організаторів масових заходів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
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