Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це комплексна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампанії електронною поштою та SMS, а також генерувати цінні дані. На сьогоднішній день Eventtia допомогла більш ніж 7200 клієнтам, таким як Pernod Ricard, Dior, Toyota, група Richemont і група Pierre Fabre, створити та організувати понад 30 000 заходів по всьому світу.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для віртуальних і гібридних заходів для компаній, організаторів і провідних торговельних організацій в Азії та Китаї, включаючи Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed та багато інших. Завдяки таким функціям, як інтерактивний виставковий зал, динамічні стенди експонентів, форми онлайн-реєстрації, вебінари та інтерактивні сцени для конференцій, ми є основним сервісом для організацій, які бажають розширити свою аудиторію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. EventX раніше відомий як EventXtra.
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — це інноваційна платформа для віртуальних подій з інтерактивними функціями, які допомагають проводити цікаві події. Завдяки настроюваним 3D віртуальним стендам, живому чату та відео, а також докладним звітам про залучення відвідувачів ExpoSim ідеально підходить для розміщення віртуальних виставок, виставок тощо. Наша головна цінність полягає в тому, щоб забезпечити безперебійне, безпроблемне керування подіями, що максимізує залученість відвідувачів і відкритість. Ми також досліджуємо реалізацію метавсесвіту, щоб вивести нашу платформу на новий рівень.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.
Connect My Event
connectmyevent.com
Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічні програми та багато іншого можна організовувати, керувати та проводити через нашу повністю контрольовану користувачем платформу
EventLive
eventlive.pro
EventLive — це універсальна програма для трансляції в прямому ефірі та платформа для подій. Це дозволяє користувачам вести пряму трансляцію зі своїх смартфонів або професійного обладнання та запрошувати гостей приєднатися з будь-якого пристрою. Це працює в будь-якій країні. Немає обмежень щодо кількості глядачів, і відео може бути доступним за запитом протягом року. Додаток має низку функцій, зокрема можливість призупиняти та відновлювати трансляцію, завантажувати та створювати резервні копії відео, а також налаштовувати сторінку події за допомогою логотипу, вітального повідомлення та обкладинки чи відео. У EventLive є ціноутворення за кожною подією зі знижками, доступними для купівлі кількох подій. Немає підписки. Він пропонує гарантію повернення грошей і реальну людську підтримку.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo допоможе створити незабутню подію. Від початку до кінця. Ми пропонуємо комплексне рішення для особистих, віртуальних і гібридних заходів будь-якого масштабу. Наша платформа для керування подіями покращує ваші враження від подій, підвищує взаємодію, об’єднує відвідувачів і делегує мережу. Від платформи самообслуговування для реєстрації/продажу квитків до налаштованих мобільних/веб-додатків для подій і всього іншого — ми даємо вам можливість створити найкращий досвід події.
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функції: планування подій, запитання й опитування в прямому ефірі, трансляція в прямому ефірі, бронювання семінарів, стрічка новин, мережа, демонстрація партнерів, користувацькі інтеграції, власний брендинг, аналітика подій тощо. Розпочніть безкоштовну пробну версію на https://eventee.co!
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast забезпечує ефективний і приємний спосіб керувати своїми творчими проектами. Ця інтуїтивно зрозуміла платформа для керування подіями та потокової трансляції спрощує налаштування та проведення подій для менеджерів подій, місць проведення, персоналу AV та, що найголовніше, ваших відвідувачів. Він має вбудовану систему продажу квитків на віртуальні події, можливість потокової трансляції (з або без квитків), використання для гібридних подій, а також можливість налаштовувати повні онлайн-конференції з такими функціями, як спонсори, біографії доповідачів, знімки голови, соціальні посилання , інтеграція Slido тощо!
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Маючи в основі взаємодію, Evenium дозволяє створювати динамічні та інтерактивні навчальні середовища, які дозволяють учасникам взаємодіяти з вмістом, доповідачами та один з одним – і все це в режимі реального часу. ПРОДАЖА КВИТКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ Забезпечте безперебійний процес реєстрації для всіх, включаючи себе: • Керуйте реєстрацією, продажем квитків і оплатою в одному місці. • Створіть власний веб-сайт події за допомогою нашого простого у використанні конструктора веб-сайтів. • Легка онлайн-реєстрація як для спікерів, так і для учасників. • Автоматичні нагадування, подальші електронні листи та детальна аналітика. УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ Зосередьтеся на тому, щоб надати своїм учасникам цікавий досвід, а ми подбаємо про логістику: • Створюйте індивідуальні програми та розклади. • Керуйте учасниками, доповідачами, спонсорами та експонентами в одному місці. • Отримайте доступ до детальної аналітики та звітності, щоб отримати кращу інформацію для прийняття стратегічних рішень. • Легко переглядайте та керуйте списками номерів і маршрутами подорожей. ІНТЕРАКТИВНІСТЬ Розширте охоплення та зробіть свою подію більш інклюзивною, дозволяючи приєднатися більшій кількості людей незалежно від їхнього місцезнаходження, водночас забезпечуючи захоплюючий досвід навчання: • Пряма трансляція та співпраця • Опитування в прямому ефірі та сесії запитань і відповідей • Можливості для віртуальних мереж Наша платформа є зручною для користувачів і розроблено, щоб зробити подію гладкою та ефективною. Не пропустіть цю можливість піднести наступну подію на новий рівень і залишити незабутнє враження на відвідувачів. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та запланувати демонстрацію.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заходів будь-якого масштабу: - Вичерпна інформація про ваш бізнес за допомогою спеціальних звітів - Краще спілкуйтеся з гостями - Приймайте депозити та платежі швидше, ніж будь-коли - Тримайте всю свою команду на одній сторінці
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — це універсальна комунікаційна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає вам керувати вебінарами, відеоконференціями, віртуальними подіями, реєстрацією на події на місці, живою взаємодією та багатьом іншим.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кожної вашої події, але й протягом року. Незалежно від того, чи керуєте ви корпоративними заходами, виставками чи громадськими зборами, ми допоможемо вам оптимізувати організацію багатьох подій, максимізуючи залучення. **Ключові цифри** - 3 м+ користувачів - 2300 подій, керованих на платформі в 2022 р. - 500+ клієнтів - 60 співробітників - 14 років досвіду
Watchity
watchity.com
Watchity — це найповніша корпоративна відеоплатформа для створення професійно виглядаючого аудіовізуального контенту та онлайн-подій із чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, який допоможе вам виділитися з-поміж інших, максимально залучити аудиторію та покращити результати ваших стратегій контенту. Конкурентна перевага Watchity полягає в його унікальному та комплексному поєднанні керованих даними можливостей керування подіями та контентом, створення професійного відео в прямому ефірі та на вимогу, багатоканального розповсюдження в Інтернеті, інтранеті та соціальних мережах, а також залучення аудиторії та інтерактивність. Watchity пропонує спеціальні рішення для вебінарів та інтерактивних подій, потокової передачі в соціальних мережах, а також запису та редагування відео, які підвищують рівень контенту та перетворюють його на незабутні враження, щоб пробудити більше емоцій у аудиторії та зміцнити позиціонування бренду. ** СОЦІАЛЬНЕ ВІДЕО - створюйте контент і події для соціальних мереж: - Простота та швидкість виробництва та розповсюдження живих подій та аудіовізуального контенту. - Телевізійне відео, адаптоване до кожної соціальної мережі, з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Мультипотік у всіх облікових записах соціальних мереж з адаптованими форматами та необмеженою ємністю. - Створюйте кліпи з прямої трансляції та легко діліться ними, не чекаючи завершення трансляції. ** ВЕБІНАРИ ТА ПОДІЇ - створюйте інтерактивні та професійні вебінари та заходи: - Наскрізне керування подіями за допомогою цільових сторінок, реєстрацій, автоматизації електронної пошти, взаємодії та звітності. - Динамічне телевізійне відео з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Безпечна, зручна та інтерактивна кімната для проведення заходів із потоковою трансляцією та керуванням переглядом у форматі FullHD. - Вбудуйте код, щоб інтегрувати кімнату для проведення подій у свій власний веб-сайт або портал і повністю налаштувати її під ваш бренд. ** CONTENT HUB - записуйте, редагуйте та діліться відео для вашого корпоративного порталу: - Завантажуйте свої відео, додавайте теги, класифікуйте в колекції, захищайте їх і публікуйте для своєї аудиторії. - Записуйте відео за допомогою веб-камери та редагуйте їх, додаючи заставки, субтитри, фонову музику тощо. - Вбудовуваний відеоплеєр на базі браузера, з адаптивною багатобітовою потоковою трансляцією та розширеними елементами керування переглядом. - Відеоаналітика для виявлення та аналізу всієї інформації про споживання контенту аудиторією.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — це інноваційна платформа SaaS для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції з ефективними показниками рентабельності інвестицій, залучаючи аудиторію за допомогою простих у користуванні інструментів керування подіями та спілкування в Інтернеті та додатках. Створюйте необмежену кількість прямих трансляцій, сесій, виставкових залів, віртуальних стендів експонентів і профілів спонсорів. Тримайте присутніх у полі зору за допомогою push-сповіщень з Інтернету та додатків, відео- та текстових обговорень, чатів, онлайн-зустрічей і зустрічей у прямому ефірі. Надайте спонсорам і експонентам потужні рекламні та комунікаційні засоби, які допоможуть їм залучити більше клієнтів. Відстежуйте активність користувачів на події та отримуйте детальні звіти в режимі реального часу.
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% зі списку Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користувальницьких даних, керування списком гостей, параметри меню, керування допоміжними подіями, конфіденційність/ексклюзивність подій, перетягування таблиці місць, реєстрація та багато іншого.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компанії, чи музичний фестиваль, ми прагнемо культивувати події, які залишають тривалий вплив.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість вашої аудиторії за допомогою спеціальних мереж і зон взаємодії, які можна повністю налаштувати.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — це платформа для віртуальних подій, яка дозволяє організаторам подій легко та просто об’єднувати аудиторію, спілкуватися та будувати значущі стосунки. Meetaway допомагає вашим відвідувачам познайомитися з людьми, яких вони хочуть зустріти. Під час організації події організатори можуть встановити відповідні критерії, які відображатимуть цілі вашої події та аудиторію, а учасники також можуть повідомити Meetaway, з ким конкретно вони хочуть зустрітися (або вони хочуть уникнути). Meetaway збирає цю інформацію, підбирає найкращі відповідники та автоматично чергує учасників для серії бесід 1:1. Взаємодія з користувачем є лінійною та бездоганною, а процес налаштування інтуїтивно зрозумілий та простий. За допомогою Meetaway ви можете проводити автономні мережеві заходи або включати їх як частину більшої віртуальної події чи конференції. Учасники віддають перевагу нетворкінгу на Meetaway, ніж особистому спілкуванню – приходьте і дізнайтеся чому!
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Ми робимо комплекс простим. Deal Room — це ваша проста універсальна платформа для керування подіями для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Просто організуйте. Просто налаштуйте. Просто мережа. - Найкращий досвід роботи в мережі з широкими функціональними можливостями - Вбудовані функції та інтеграції - Рішення для віртуальних, гібридних і особистих подій і управління успіхом. Просто організовуйте події за допомогою комплексних функцій Deal Room. -Зустрічі 1-на-1, залучення учасників за допомогою попереднього бронювання, ефективна мережа -Необмежена кількість паралельних сесій, круглих столів, кімнат для сеансів -Захоплення потенційних клієнтів за допомогою комплексного інструменту аналітики -Інтеграція з платформами Ticketing, Streaming і Studio -Реальна підтримка клієнтів із виділеною Команда успішного проведення заходу – віртуальна виставкова зона для спонсорів і експонентів. Ми надаємо організаторам заходу мережевий інструмент для підвищення продуктивності відвідувачів і покращення враження від заходу. На платформі Deal Room учасники події мають доступ до профілів один одного, щоб налагоджувати контакти та зустрічатися. Експоненти можуть запрошувати учасників до своїх стендів і керувати зустрічами. Ця функція також допомагає їм керувати своєю робочою силою відповідно до запланованих зустрічей. Відвідайте https://www.dealroomevents.com/ для отримання додаткової інформації. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-зірок. Для реєстрації AhaSlides не потрібна кредитна картка. Безкоштовні користувачі мають необмежену кількість запитань, повний доступ до всіх типів слайдів.
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть підвищити ефективність, покращити спілкування та продуктивність, а також підвищити відвідуваність. Завдяки широкому набору модулів і функціональних можливостей користувачі можуть налаштовувати кілька подій, інтегруватися з вашою CRM і системами автоматизації маркетингу, керувати реєстраціями, управлінням проектами та багато іншого за допомогою єдиного інтерфейсу. Ми також пропонуємо програму для реєстрації та участь у події, яку можна створити та налаштувати за лічені хвилини без допомоги вашої команди розробників. Ми створили гнучку, інноваційну та просту у використанні повну платформу. Легко пристосовується до нових і мінливих тенденцій і потреб ринку, а це означає, що планувальники завжди можуть досягти своїх очікувань щодо заходів. З моменту заснування у 2011 році тисячі організаторів подій використовували нашу платформу для підвищення ефективності та продуктивності, що, у свою чергу, дає їм змогу створювати кращі події.
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
streamGo
streamgo.events
Ми хочемо бути різними. Ми запустили streamGo, щоб покращити онлайн-події. Краще для брендів і краще для відвідувачів. Довгий час онлайн-події означали, що доповідачам доводилося витрачати більше часу на вивчення систем, ніж на вивчення їхнього вмісту. Учасники мали б завантажити та встановити програми для перегляду події. Під час події відео- та аудіопотоки втрачалися, буферизувались і взагалі зникали без попередження. Чесно кажучи, це був безлад, і ми можемо зробити краще. Наша мета зараз така ж, як і тоді, коли ми починали; щоб допомогти брендам залучити свою аудиторію онлайн-подій, зосередившись на чудовому обслуговуванні клієнтів. streamGo допомагає таким брендам, як Sony, Pfizer, Retail Week і Speedo, розповісти свої найважливіші історії. Ми також будемо раді допомогти вам.
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте без проблем за допомогою нашого конструктора веб-сайтів, маркетингу електронною поштою та реєстрації відвідувачів. Візьміть під контроль деталі події, від доповідачів і експонентів до планування та продажу квитків. Attendease спрощує процес, забезпечуючи успіх за лічені хвилини, надаючи кожному змогу легко створювати події та керувати ними. Attendease чудово підходить для організацій, які потребують: ✔ Розумних і передбачуваних витрат на технології без несподіваних комісій ✔ Спрощеного спілкування з учасниками для залучення, інформування та залучення для досягнення результатів ✔ Надання постійного брендованого досвіду протягом усього шляху відвідувачів ✔ Спрощення для відвідувачам, щоб орієнтуватися та персоналізувати свій порядок денний подій ✔ Стимулювання досвіду реєстрації, що перетворює та зменшує випадання ✔ Доступ до актуальних даних про відвідувачів і події, коли і де вам це потрібно ✔ Наявність можливості виконувати кілька подій у великому масштабі ✔ 5-зіркове обслуговування клієнтів У 2023 році , Attendease приєднався до сім'ї Triplesat. Tripleseat — це програмне забезпечення №1 для організації гостей та організації заходів у індустрії гостинності. Разом з EventUp, провідним каталогом закладів, ми обслуговуємо та допомагаємо розвивати індустрію гостинності та проведення заходів. Перегляньте профіль Tripleseat тут: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісний контент для кар’єрної підготовки, щоб допомогти студентам знайти свою першу роботу.
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дає змогу організаторам подій створювати значимі віртуальні, особисті та гібридні події за допомогою чудової технології керування подіями, яку можна повністю налаштувати та позначити білою міткою на кожній точці... Показати більше. За допомогою Eventcube ви можете побудувати фірмову сцену трансляції, одночасно розміщуючи мережеві кімнати та приватні дзвінки один на один між членами аудиторії, використовуючи функції трансляції та місця проведення. Ми повертаємо соціальний аспект віртуальних конференцій. Ми робимо це, надаючи вашій аудиторії простір для спілкування з натовпом і побудови довготривалих стосунків - подібність традиційних особистих подій із відтінком соціальних мереж. Eventcube забезпечив понад 100 000 подій у всьому світі з моменту свого запуску та обслуговував такі провідні бренди, як TedX, TikTok, TK Maxx і Red Bull, а також цілеспрямовані організації та фестивалі. Cloud & SaaS Awards 2021 визнали нас найкращим продуктом SaaS для продажу квитків або організації подій, а нещодавно Eventcube увійшов до короткого списку технічної компанії року (мала) за версією UK Business Tech Awards 2021.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Haia
haia.live
Ви маєте рацію. Є кілька чудових рішень для відеоконференцій, для подій – думає Haia. Найбільшою проблемою в онлайн-подіях і гібридних подіях є залучення відвідувачів, що призводить до поганої взаємодії з користувачем – важко орієнтуватися або брати участь у події. Жодна платформа для подій ще не освоїла це. Дотепер :) Рішення Haia; Ми зосереджуємось на зручному користуванні, ми розробили його з самого початку, і тепер це найбільш зручна платформа для онлайн-і гібридних подій. Ведучі можуть створити повноцінний різноманітний захід, запросити гостей і пустити його на само собою за лічені хвилини - справді! Ми дуже добре працюємо, спрощуючи нашу систему та додаючи унікальні функції, такі як Haia Stages і портали для співпраці.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою зручного проведення цікавих цифрових і особистих подій. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для підвищення відвідуваності, створення захоплюючих вражень, перепрофілювання вмісту подій та отримання прибутку від даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходу; перехід від базових подій до залучення прибутку від вебінарів і демонстрацій продуктів до експертних панелей і особистих вечерь.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Accelevents
accelevents.com
Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікальним чином поєднує в собі можливості корпоративного рівня з простотою використання, щоб оптимізувати процес планування заходів. Наша платформа, якій довіряють 12 500 організацій у всьому світі, втілює вашу стратегію заходів у життя завдяки цілодобовій підтримці клієнтів, розширеній безпеці даних і широкому спектру функцій. За допомогою Accelevents організатори заходів можуть: - Створити веб-сайт події за лічені хвилини. - Легко створіть програму подій, яка автоматично об’єднує спікерів і сесії. - Адаптуйте процес реєстрації та продажу квитків відповідно до своїх унікальних потреб. - Пропонуйте різноманітні способи оплати, включаючи кредитні картки та виставлення рахунків. - Розгортання опцій допомоги та самостійної реєстрації. - Легко створюйте та друкуйте професійні значки. - Допоможіть експонентам захопити та кваліфікувати потенційних клієнтів. - Підтримуйте напружений графік відвідувачів і персоналу заходів за допомогою простих програм для проведення заходів. - Транслюйте вміст у прямому ефірі за допомогою нашої внутрішньої студії мовлення або бажаного постачальника аудіо/відео. - Керуйте експонентами та спонсорами в масштабі. - Підсилюйте залучення відвідувачів за допомогою мереж на основі ШІ, гейміфікації тощо. - Отримайте детальну інформацію про ефективність події за допомогою комплексної аналітики.
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники знаходять легкий доступ і легкість у використанні. Поговоріть з нами про свої конкретні вимоги до події. Наш підхід полягає в співпраці, і є багато способів налаштувати вашу програму.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
RegFox
regfox.com
Прості онлайн-форми для реєстрації на конференції, табори, курси тощо! RegFox простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний лише за 0,99 доларів США + 1% на реєстранта (не більше 4,99 доларів США на реєстранта). З реєстраційним програмним забезпеченням RegFox ви заощадите тисячі, запропонувавши бездоганну та просту реєстрацію для своїх клієнтів. RegFox є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, конструктор сторінок подій, додаток для реєстрації відвідувачів, CRM для реєстрантів, миттєве фінансування та багато іншого. Відвідайте наш веб-сайт RegFox.com/features, щоб переглянути всі функції. Якщо вас засмучують дорогі та незграбні системи реєстрації, вам сподобається, як RegFox дає вам змогу контролювати весь процес реєстрації. RegFox пропонує одну платформу з усім необхідним для стимулювання реєстрації, керування реєстрантами та збору даних. Нас люблять понад 60 000 професіоналів із проведення подій, і завдяки п’ятнадцятирічному досвіду ми проведемо вас до найуспішніших і найприбутковіших подій, які ви коли-небудь проводили.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigMarker для створення захоплюючих та інтерактивних віртуальних, гібридних і вебінарів. BigMarker також надає інтеграцію, API та послуги білих міток, які дозволяють компаніям інтегрувати потужні інтерактивні відео в свої стеки маркетингу, продажів і навчання. Давайте разом створимо онлайн-подію вашої мрії. Заснована в 2010 році компанія BigMarker зі штаб-квартирою в Чикаго проводить заходи для тисяч компаній і організацій по всьому світу.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.
HeySummit
heysummit.com
З HeySummit ваша пристрасть займає центральне місце. Привітайтеся з універсальною платформою, яка втілює в життя ваші віртуальні, гібридні та особисті події. Настав час збільшити аудиторію та монетизувати свою пристрасть. Для великих, малих і будь-яких подій. Проводите одноразовий вебінар, щомісячний чат біля каміна чи багатоденну феєрію з кількома доповідачами? Усі події знаходять місце в HeySummit. Наша потужна платформа «все в одному» підтримує зібрання будь-якого розміру, частоти та складності.
EventAct
eventact.com
Eventact — це SaaS для керування подіями. Eventact дозволяє організаторам подій створювати віртуальні, гібридні та особисті події та керувати ними. Eventact містить усе необхідне для керування подіями. Модулі включають реєстрацію, розміщення, розміщення віртуальних подій, конструктор веб-сайтів подій. Віртуальні стенди експонентів, додаток для збору потенційних клієнтів, реєстрація на подію та додаток для друку значків. Управління рефератами, електронні плакати та віртуальні електронні плакати.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — це об’єднана платформа для проведення заходів і вебінарів, яка допомагає маркетологам B2B-подій спростити технічний набір заходів. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів і платформ для проведення однієї події від кінця до кінця, використовуйте Zuddl, щоб керувати своїми програмами подій з однієї платформи. Уніфікована платформа для проведення подій і вебінарів Zuddl допомагає маркетологам B2B: - Підвищувати операційну ефективність за рахунок уніфікації багатоточкових рішень - Керувати заходом від кінця до кінця з однієї платформи: - Створювати приголомшливі цільові сторінки - Динамічна реєстрація та продаж квитків - Проводити заходи та вебінари - Вбудоване створення відео та редагування - Інфраструктура відео на вимогу - Вбудована інтеграція з Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua та іншими широко використовуваними CRM - Покращте співпрацю продажів і маркетингу, надаючи своєчасну інформацію про відвідувачів і потенційних клієнтів протягом усієї події та кількох подій. - Зменште загальну вартість володіння за рахунок уніфікації стеку технологій для проведення подій, оскільки Zuddl підтримує різні формати, такі як віртуальні, особисті, гібридні та вебінари, у різних випадках використання: - Конференції користувачів - Події маркетингу на місцях - Події маркетингу клієнтів - Консультативні ради - Вебінари - Події з формування попиту Zuddl довіряють такі компанії B2B SaaS, як Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's, серед інших, щоб допомогти їм уніфікувати свої події. стек
Social27
social27.com
Social27 підтримує події, які прискорюють продажі та створюють спільноту. Проводьте віртуальні, гібридні, особисті події та веб-трансляції, які є веселими, безпечними та глобальними. Платформа віртуальних подій Social27 надає найкращі віртуальні та гібридні можливості для спілкування відвідувачів, демонстрації спонсорів і експонентів, а також безперебійного досвіду виступів. Спонсори та учасники виставки: дайте можливість спонсорам і учасникам виставки створити власний мікросайт стенду експонента, щоб викликати захоплення та залучати потенційних клієнтів. Доповідачі. Допомагайте доповідачам легко проводити захоплюючі презентації та спілкуватися з учасниками – це так само просто, як приєднатися до зустрічі Zoom або Teams. Учасники: скористайтеся можливостями нашої системи рекомендацій, щоб учасники могли спілкуватися з людьми, спонсорами та сеансами, які їх найбільше цікавлять. Відвідайте Social27.com, щоб дізнатися більше або запланувати демонстрацію з нами!