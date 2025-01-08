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Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заходів будь-якого масштабу: - Вичерпна інформація про ваш бізнес за допомогою спеціальних звітів - Краще спілкуйтеся з гостями - Приймайте депозити та платежі швидше, ніж будь-коли - Тримайте всю свою команду на одній сторінці
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-зірок. Для реєстрації AhaSlides не потрібна кредитна картка. Безкоштовні користувачі мають необмежену кількість запитань, повний доступ до всіх типів слайдів.
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
BrightTALK
brighttalk.com
Ми віримо, що справжні зв’язки є основою ведення бізнесу. Тому ми переосмислили, як ви робите контент-маркетинг за допомогою вебінарів і відео. Від відео в прямому ефірі ток-шоу 1:1 або панельних дискусій на веб-камері до демонстраційних роликів, відеоісторій і класичних вебінарів, ми допоможемо вам. Маркетологи повертають час, збільшуючи кількість реєстрацій і переглядів. Доповідачі надихають і працюють на надійній платформі. Аудиторія взаємодіє з вашою історією та брендом без перешкод. Активуйте свою власну аудиторію, а також 29 мільйонів і більше учасників, сумісних із GDPR, які приєднуються до понад 100 000 безкоштовних бесід і онлайн-самітів для проведення досліджень закупівель. Розвиваючи свою присутність на BrightTALK, ви створюватимете додаткові органічні лідери професіоналів, які навчатимуться від експертів і відкриватимуть постачальників. У нас також є можливість більш цілеспрямованого залучення потенційних клієнтів, щоб гарантувати, що ваш вміст побачить ваша ідеальна аудиторія. З такою жвавою спільнотою ми маємо багато цінних даних. Наш безкоштовний інструмент Insights дає змогу легко зрозуміти, які тенденції є у вашій ідеальній аудиторії. Думайте про це як про кришталеву кулю для контенту та маркетингу попиту.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою та повними інструментами керування подіями планування події та підключення до вашої мережі ніколи не було таким простим. Виберіть один із наших ексклюзивних шаблонів, щоб налаштувати бренд вашої компанії, або завантажте власний дизайн і скористайтеся нашими повністю інтегрованими функціями керування подіями, відстеженням і продажем квитків: вибір за вами, і наша команда тут, щоб зробити це без зусиль.
ON24
on24.com
ON24 має на меті допомогти компаніям перенести свою стратегію виходу на ринок в епоху штучного інтелекту та забезпечити рентабельне зростання доходів. Завдяки своїй передовій інтелектуальній платформі взаємодії ON24 дозволяє клієнтам поєднувати найкращий у своєму класі досвід із персоналізацією та контентом, щоб отримувати пов’язану інформацію та діяти на основі неї в масштабі.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro пропонує повне програмне забезпечення для онлайн-опитувань, яке допоможе вам збирати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного інструменту. Просте у використанні програмне забезпечення містить продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів і вікторин. QuestionPro містить 350+ безкоштовних шаблонів опитувань і понад 40 типів питань, 15+ типів логіки та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для зв’язку з респондентами через електронну пошту, вбудовані спливаючі вікна, SMS, QR-код і канали соціальних мереж. Його офлайн-мобільний додаток дозволяє збирати дані від учасників навіть у регіонах з обмеженим або відсутнім підключенням до Інтернету. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипів, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування з вашим логотипом, кольорами, шрифтами тощо. Інформаційна панель звітів у реальному часі дає швидкий огляд ефективності опитування разом із функціями для більш детального вивчення. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS і Excel. Опитування QuestionPro відповідають нормам конфіденційності та безпеки даних, таким як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багатьом іншим. Він підтримує інтеграцію з понад 20 додатками сторонніх розробників, включаючи CRM, автоматизацію маркетингу та інструменти продуктивності. Найкраще те, що команда підтримки клієнтів доступна 24 години на добу, щоб гарантувати успіх вашого проекту! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, компанія надає програмне забезпечення для опитування компаніям зі списку Fortune 100, науковим установам, малим підприємствам та окремим дослідникам протягом понад 20 років. Спробуйте обліковий запис Essentials зараз. Він безкоштовний на все життя, не потребує кредитної картки та має понад 80 функцій — найвищий показник у галузі програмного забезпечення для опитувань!
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Eventify
eventify.io
Eventify — це хмарний інструмент керування подіями, який допомагає компаніям керувати віртуальними конференціями, а також створювати індивідуальні умови для своїх учасників. Незалежно від того, який тип конференції чи події ви проводите – велику чи малу – у нас є інструменти, щоб це зробити. Ми пропонуємо широкий список функцій, які легко налаштувати за лічені хвилини! Створіть свою подію та керуйте нею в одному місці. Немає необхідності турбуватися про планування, просування або управління подією від початку до кінця. У нас є рішення, яке дасть вам більше часу, щоб зосередитися на найважливіших частинах вашої події, наприклад, створити чудовий досвід для ваших учасників.
Paperless Post
paperlesspost.com
Налаштуйте онлайн-запрошення, листівки та привітання, які відображатимуть ваш особистий стиль — для весіль, свят, днів народження та всіх важливих моментів.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’язку, співпраці та спілкування. Віддалений не обов’язково означає видалений – створіть світ, частиною якого люди хочуть бути. Передова платформа Metaverse від Breakroom наповнена потужними функціями та функціями, які роблять неможливе можливим. Це полегшує вам миттєве створення та налаштування власного фірмового віртуального світу, який підходить для всіх типів залучення аудиторії. Від цифрових робочих просторів, конференцій і віртуальних класів до кінофестивалів, презентацій книг і соціальних заходів, Breakroom дає вам гнучкість, щоб зробити все це. Ви навіть можете створити магазин електронної комерції, пов’язаний із вбудованим маркетплейсом, за лічені хвилини, де ви матимете доступ до тисяч 3D-активів, або можете монетизувати власні. Повністю настроюване 3D-середовище Breakroom забезпечує нескінченний творчий потенціал для створення вашого світу саме таким, яким ви його бачите. А наш Unity SDK надає вам необмежені можливості для налаштування, полегшуючи завантаження власних регіонів, вмісту, ігор або будь-яких інших 3D-активів, розроблених вашою командою. РІШЕННЯ ІММЕРСІЙНИЙ ДОСВІД: від кінофестивалів і показів мод до презентацій книг і мережевих подій – усе можливо з Breakroom. Залучайте людей до цифрової сфери за допомогою захоплюючого досвіду бренду, який надихає аудиторію на взаємодію. У вас є порожнє полотно, щоб створювати все, що завгодно – віртуальний світ – це ваша устриця. DIGITAL HQ Переосмисліть віддалену роботу з повністю настроюваним віртуальним робочим місцем. Функції включають кімнати для переговорів, офіси, аудиторії та соціальні простори, де співробітники можуть спілкуватися та спілкуватися разом. Завдяки спільному доступу до екрана та веб-камери, білим дошкам і інструментам обміну повідомленнями ваш цифровий штаб стане центром спільної діяльності. ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ Платформа для віртуальних подій, яка дозволяє вам спілкуватися з аудиторією абсолютно по-новому. Подолайте розрив між фізичними й онлайн-подіями за допомогою рішення для 3D-віртуальних подій для конференцій, мережевих заходів, виставок тощо, створюючи унікальний і захоплюючий цифровий досвід для залучення вашої аудиторії. ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС Оживіть дистанційне навчання за допомогою захоплюючого та настроюваного віртуального класу Breakroom. 3D-клас, де учні можуть співпрацювати та брати участь у реальному часі, незалежно від місця розташування. Створіть по-справжньому інтерактивний досвід навчання за допомогою вбудованих інструментів для співпраці та оцінювання, щоб учні були мотивованими та залученими.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобільних додатків до реєстрації на місці, планів поверхів, автоматизованих опитувань, рідної відеомережі та монетизації експонентів/спонсорів системи. PheedLoop — це найкраща оптимізована система керування подіями, яка використовується на заходах усіх типів і розмірів із десятками тисяч відвідувачів. PheedLoop насамперед обслуговує корпоративних клієнтів, асоціацій, академічних та урядових клієнтів, включаючи Shopify, IBM та уряд Канади.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спільноти за допомогою цікавих інтерактивних завдань, призначених для підтримки організацій. Інтуїтивно зрозуміла платформа дозволяє легко зробити повторюваний, веселий і позитивний вплив на будь-яку спільноту. З моменту появи в Канаді в 2011 році Goosechase забезпечив сотні тисяч глобальних командотворення, тренінгів, збору коштів, освітніх, туристичних і розважальних заходів.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів доступу. Отримайте повний доступ до нашої повної системи за допомогою єдиної, легкої для розуміння та чесної структури комісії за бронювання. Що відрізняє TicketSource від інших, так це наша відданість наданню першокласної підтримки клієнтів. Ми доброзичливі та підтримуємо, і коли ви говорите з нами, ви не побачите, що ми читаємо зі сценарію. Незалежно від того, чи ви технічно підкований, чи технофоб, ми розмовлятимемо з вами як з окремою особою, тому що ми теж є індивідуальними.
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціальними та спільними, Virbela оживляє ділові та особисті враження онлайн, водночас дозволяючи віддаленим командам бути більш зв’язаними та продуктивними. Virbela належить eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Щоб ознайомитися з нашими віртуальними офісами, аудиторіями, приміщеннями для проведення заходів тощо, відвідайте Virbela.com і слідкуйте за нами в Twitter і LinkedIn.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — це онлайн-програмний інструмент, який полегшує організаторам заходів створення одноразових квитків на подію та перевірку їх за допомогою програми для смартфона. Інструмент швидкий, простий у використанні та доступний. Використовуючи Ticket Generator, організатори подій можуть розробити, створити та розповсюдити квитки на подію за лічені хвилини без допомоги графічних дизайнерів чи дорогого програмного забезпечення для дизайну. Квитки можуть бути підтверджені авторизованим персоналом під час входу за допомогою будь-якого смартфона з додатком Ticket Reader. Не потрібне дороге обладнання для сканування. Після події організатори також можуть отримати детальну інформацію про відвідуваність події. Ticket Generator — це останній продукт Scanova, провідного постачальника інструментів технології QR-кодів. Scanova допомогла понад 100 000 компаній у 114 країнах створити QR-коди для рекламних і операційних випадків.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — це рішення розумного додатка для передачі аудіо на локальних і онлайн-подіях. Ідеально підходить для: - синхронного перекладу - екскурсій з гідом - тихих сцен тощо. Ви можете використовувати будь-який смартфон, планшет або комп’ютер. Додаткове обладнання не потрібне. Працює через WIFI та мобільні дані. Як гнучку хмарну альтернативу традиційним аналоговим системам передачі аудіо, ви можете використовувати LiveVoice для будь-якого розміру конференції, ділової зустрічі, церковного зібрання чи іншого заходу. Це також робить можливим дистанційний усний переклад, оскільки перекладачі можуть працювати з будь-якої точки світу. Ви навіть можете вставити аудіоканали на свій веб-сайт, наприклад, для інтерпретації прямих відеотрансляцій або вебінарів. Під час заходів на місці слухачі приносять власні смартфони та навушники, тому більше не потрібно роздавати пристрої, а також ви уникаєте гігієнічних проблем. Крім того, для пристрою відправлення (наприклад, для перекладачів) все, що вам потрібно, – це смартфон або комп’ютер. Оскільки вам не потрібне апаратне забезпечення, витрати набагато нижчі, ніж у традиційних систем перекладу. Це робить його доступним для кожного. З LiveVoice ви можете керувати всім самостійно та створювати стільки подій та аудіоканалів, скільки вам потрібно!
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що ви можете виконувати завдання за лічені хвилини, які зазвичай займають години. Створюйте та діліться своєю програмою чи розкладом, створюйте чудові веб-сайти та програми для проведення заходів, керуйте завданнями, плануйте всі свої дії на сайті та з легкістю співпрацюйте. Усе за таку ціну, яка означає, що ви зароблятимете гроші, використовуючи Joi.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigMarker для створення захоплюючих та інтерактивних віртуальних, гібридних і вебінарів. BigMarker також надає інтеграцію, API та послуги білих міток, які дозволяють компаніям інтегрувати потужні інтерактивні відео в свої стеки маркетингу, продажів і навчання. Давайте разом створимо онлайн-подію вашої мрії. Заснована в 2010 році компанія BigMarker зі штаб-квартирою в Чикаго проводить заходи для тисяч компаній і організацій по всьому світу.
Balloon
balloon.app
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проекти будь-якого масштабу та складності – від нудних до захоплюючих. Brandlive пропонує унікальне поєднання програмного забезпечення та послуг, що дає змогу нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважних постачальників і зменшувати витрати, водночас спонукаючи їхню найважливішу аудиторію до дії. Відвідайте brandlive.com, щоб дізнатися більше.
Liveform
livestorm.co
Livestorm — це перша платформа для взаємодії з відео для керування зустрічами, вебінарами та віртуальними подіями від початку до кінця. За допомогою Livestorm розблокуйте традиційні блоки відеоконференцій і використовуйте наскрізну платформу для взаємодії з відео для ваших зустрічей і подій. Отримайте доступ до шаблонів і послідовностей електронної пошти, настроюваних сторінок реєстрації, відстеження доставки електронної пошти, віджетів веб-сайту, вбудованого соціального обміну та багато іншого. Забудьте про нудні зустрічі та події з невеликим спілкуванням. З Livestorm ви можете вибрати з безлічі функцій для залучення учасників: проводити опитування, відповідати на запитання, надсилати емодзі, ділитися файлами та багато іншого. Нарешті, приймайте рішення на основі даних завдяки інтегрованій інформаційній панелі Livestorm для відстеження реєстрацій, відвідуваності та залучення учасників. Інтегруйте Livestorm із Salesforce або HubSpot CRM, щоб використовувати дані з будь-якої події. Livestorm створено з урахуванням простоти використання. Ми обслуговуємо компанії будь-якого розміру, від стартапів до Fortune 500s. Такі бренди, як Shopify, Honda, Spendesk, Front і Revolut, довіряють Livestorm організацію своїх онлайн-зустрічей, вебінарів і віртуальних заходів. Клієнти Livestorm походять із різних секторів, включаючи технології, освіту, охорону здоров’я, уряд, ЗМІ, нерухомість та багато інших. Livestorm доступний 24 мовами, об’єднуючи користувачів у всьому світі.
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники знаходять легкий доступ і легкість у використанні. Поговоріть з нами про свої конкретні вимоги до події. Наш підхід полягає в співпраці, і є багато способів налаштувати вашу програму.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для заходів будь-якого розміру та бюджету: - Рішення для кіоску самообслуговування: оптимізуйте реєстрацію відвідувачів за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої та ефективної системи кіоску. - Додаток для проведення подій: посиліть залучення учасників за допомогою багатофункціональної програми для проведення подій, яку можна налаштувати. - Продаж квитків і реєстрація: спростіть процес реєстрації за допомогою нашої зручної системи продажу квитків. - Пошук потенційних клієнтів: максимізуйте можливості спілкування та відстежуйте взаємодію за допомогою нашої передової технології пошуку потенційних клієнтів. За допомогою Agorify організатори заходів у всьому світі мають змогу створювати незабутні та ефективні заходи високої якості та низької вартості.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — це інноваційна платформа SaaS для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції з ефективними показниками рентабельності інвестицій, залучаючи аудиторію за допомогою простих у користуванні інструментів керування подіями та спілкування в Інтернеті та додатках. Створюйте необмежену кількість прямих трансляцій, сесій, виставкових залів, віртуальних стендів експонентів і профілів спонсорів. Тримайте присутніх у полі зору за допомогою push-сповіщень з Інтернету та додатків, відео- та текстових обговорень, чатів, онлайн-зустрічей і зустрічей у прямому ефірі. Надайте спонсорам і експонентам потужні рекламні та комунікаційні засоби, які допоможуть їм залучити більше клієнтів. Відстежуйте активність користувачів на події та отримуйте детальні звіти в режимі реального часу.