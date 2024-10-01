Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди

Eventify

eventify.io

Eventify — це хмарний інструмент керування подіями, який допомагає компаніям керувати віртуальними конференціями, а також створювати індивідуальні умови для своїх учасників. Незалежно від того, який тип конференції чи події ви проводите – велику чи малу – у нас є інструменти, щоб це зробити. Ми проп...