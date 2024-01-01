Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непотрібних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту з...