Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Німеччина

Tripleseat

tripleseat.com

Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заході...