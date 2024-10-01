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Програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва
Програмне забезпечення для керування подіями використовується для керування подіями, конференціями, виставками та зустрічами професійних організацій. Ці програмні продукти допомагають планувальникам і організаторам подій оптимізувати процес проведення заходу за допомогою інструментів, які керують вибором місця проведення, маркетингом, обробкою платежів, реєстрацією відвідувачів тощо.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефе...
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz користується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, вкл...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, що вам потрібно для приватних подій у вашому ресторані, готелі чи унікальному місці в єдиній платформі для продажу та подій. Оскільки немає двох однакових подій, вам потрібна платформа для керування подіями, яка працюватиме так швидко, як і ви. Tripleseat спрощує бронювання та планування заході...
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувач...
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці,...
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-...
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого генератора відео зі штучним інтелектом, такого як Sora OpenAI.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко створюйте та надсилайте електронною поштою елегантні ділові запрошення та оголошення разом із розширеним керуванням списком гостей, відстеженням відповідей на запрошення, оформленням квитків, збором пожертв тощо. Завдяки поєднанню елегантного елегантного дизайну з сучасною цифровою доставкою т...
BrightTALK
brighttalk.com
Ми віримо, що справжні зв’язки є основою ведення бізнесу. Тому ми переосмислили, як ви робите контент-маркетинг за допомогою вебінарів і відео. Від відео в прямому ефірі ток-шоу 1:1 або панельних дискусій на веб-камері до демонстраційних роликів, відеоісторій і класичних вебінарів, ми допоможемо вам...
ON24
on24.com
ON24 має на меті допомогти компаніям перенести свою стратегію виходу на ринок в епоху штучного інтелекту та забезпечити рентабельне зростання доходів. Завдяки своїй передовій інтелектуальній платформі взаємодії ON24 дозволяє клієнтам поєднувати найкращий у своєму класі досвід із персоналізацією та к...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільн...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результ...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень...
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі м...
Eventify
eventify.io
Eventify — це хмарний інструмент керування подіями, який допомагає компаніям керувати віртуальними конференціями, а також створювати індивідуальні умови для своїх учасників. Незалежно від того, який тип конференції чи події ви проводите – велику чи малу – у нас є інструменти, щоб це зробити. Ми проп...
QuestionPro
questionpro.com
Безкоштовне програмне забезпечення для опитування: програмне забезпечення для онлайн-опитування QuestionPro для створення опитувань і анкет за лічені хвилини! Використовуйте нашу безкоштовну платформу для опитування з понад 80 типами запитань, готовими шаблонами, опцією розповсюдження та збору даних...
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобіл...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
Vevox
vevox.com
Залучайте свою онлайн-аудиторію за допомогою програми Vevox № 1 для опитувань у прямому ефірі та запитань і відповідей, щоб зробити гібридні заняття, навчання на робочому місці та заняття інклюзивними. Зареєструйтеся безкоштовно сьогодні.
Paperless Post
paperlesspost.com
Налаштуйте онлайн-запрошення, листівки та привітання, які відображатимуть ваш особистий стиль — для весіль, свят, днів народження та всіх важливих моментів.
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті...
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів...
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продаж...
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — це рішення розумного додатка для передачі аудіо на локальних і онлайн-подіях. Ідеально підходить для: - синхронного перекладу - екскурсій з гідом - тихих сцен тощо. Ви можете використовувати будь-який смартфон, планшет або комп’ютер. Додаткове обладнання не потрібне. Працює через WIFI...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними люд...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно з...
Liveform
livestorm.co
Livestorm — це перша платформа для взаємодії з відео для керування зустрічами, вебінарами та віртуальними подіями від початку до кінця. За допомогою Livestorm розблокуйте традиційні блоки відеоконференцій і використовуйте наскрізну платформу для взаємодії з відео для ваших зустрічей і подій. Отримай...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigM...
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic дозволяє розробникам легко налаштувати потужний і надійний продаж квитків на події саме так, як вони хочуть. Щоб досягти цього, Ticketmatic пропонує перевірену та багатофункціональну систему продажу квитків із повним API, потужними інструментами проектування, надійною архітектурою та над...
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — це онлайн-програмний інструмент, який полегшує організаторам заходів створення одноразових квитків на подію та перевірку їх за допомогою програми для смартфона. Інструмент швидкий, простий у використанні та доступний. Використовуючи Ticket Generator, організатори подій можуть розр...
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — ...
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісн...
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники знаходять легкий доступ і легкість у використанні. Поговоріть з нами про свої конкретні вимоги до події. На...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Г...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуа...