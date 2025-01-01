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Платформи управління подіями
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Платформи управління подіями - Найпопулярніші застосунки

Платформи управління подіями об’єднують широкий спектр інструментів для оптимізації процесу планування подій, охоплюючи різні аспекти управління подіями в одному рішенні. Хоча ці платформи здатні проводити події будь-якого масштабу, вони особливо підходять для великих і складних заходів, таких як конференції, фестивалі, виставки та професійні зустрічі. Вони контролюють усі аспекти організації подій, включаючи, але не обмежуючись, створення веб-сайтів подій, керування реєстраціями та продажем квитків, ведення списків гостей, складання порядку денного, онлайн-рекламу подій, залучення відвідувачів і створення вичерпних звітів про ключові показники ефективності (KPI). Примітно, що ці платформи часто пропонують додаткові функції, як-от вбудований маркетинг електронною поштою, настроювані сторінки подій та опитування, пов’язані з подіями, що сприяє ефективності та покращенню організації будь-яких подій.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI - програмне забезпечення для управління подіями, яке включає CRM для учасників, додатки для подій, реєстрацію, опитування та інтерактивні карти.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja - це платформа для створення, проведення та обміну вебінарами, легко настроюється та підтримує взаємодію з учасниками.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

POSH

POSH

posh.vip

POSH - додаток для організаторів подій, що надає інструменти для управління будь-яким живими заходами.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix - це платформа для віртуальних та гібридних подій, що дозволяє організаторам проводити заходи з власного сайту швидко і просто.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence — це платформа для управління подіями, що допомагає планувати, виконувати та організовувати заходи. Підходить для віртуальних і фізичних подій.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly – це хмарна платформа для управління подіями, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи, а також контролювати доходи від них.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker - це програмне забезпечення для управління подіями, що спрощує планування та організацію заходів різного масштабу для бізнесу.

run.events

run.events

run.events

Додаток run.events забезпечує управління подіями, реєстрацією та взаємодією з користувачами через централізовану платформу.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista - це платформа для організації корпоративних заходів, яка спрощує процеси планування, управління реєстрацією та комунікацію на одному зручному інтерфейсі.

Notified

Notified

notified.com

Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup - платформа для проведення бізнес-заходів, яка спрощує організацію, включає стрімінг, Q&A, завдання, виставки та мережеві активності.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit допомагає створювати цифрову присутність для подій, забезпечуючи вебсторінки, мобільні додатки та кампанії з маркетингу за кілька хвилин.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Brushfire - платформа для управління подіями, що пропонує рішення для продажу квитків, реєстрації та віртуальних заходів.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad — платформа для управління подіями та маркетинговими активностями, що допомагає брендам підвищувати лояльність та прибуток споживачів.

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass – це додаток для управління подіями, що дозволяє реєструвати відвідувачів та оптимізувати процеси заходів з функціями для учасників і організаторів.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

KonfHub - платформа для управління подіями, що спрощує планування та організацію, пропонує різноманітні інструменти для комунікації та управління учасниками.

Momice

Momice

momice.com

Momice - програмне забезпечення для управління подіями, яке оптимізує реєстрацію, взаємодію, продаж квитків та оцінку заходів.

inwink

inwink

inwink.com

inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium спрощує організацію подій та онлайн-навчання за допомогою гнучкої платформи, що підтримує вирішення освітніх та бізнес-завдань.

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