Платформи управління подіями - Найпопулярніші застосунки

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Платформи управління подіями об’єднують широкий спектр інструментів для оптимізації процесу планування подій, охоплюючи різні аспекти управління подіями в одному рішенні. Хоча ці платформи здатні проводити події будь-якого масштабу, вони особливо підходять для великих і складних заходів, таких як конференції, фестивалі, виставки та професійні зустрічі. Вони контролюють усі аспекти організації подій, включаючи, але не обмежуючись, створення веб-сайтів подій, керування реєстраціями та продажем квитків, ведення списків гостей, складання порядку денного, онлайн-рекламу подій, залучення відвідувачів і створення вичерпних звітів про ключові показники ефективності (KPI). Примітно, що ці платформи часто пропонують додаткові функції, як-от вбудований маркетинг електронною поштою, настроювані сторінки подій та опитування, пов’язані з подіями, що сприяє ефективності та покращенню організації будь-яких подій.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Glue Up
glueup.com
Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
Planning Pod
planningpod.com
Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.
Eventene
eventene.com
Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI - програмне забезпечення для управління подіями, яке включає CRM для учасників, додатки для подій, реєстрацію, опитування та інтерактивні карти.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
Webex Events
socio.events
Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja - це платформа для створення, проведення та обміну вебінарами, легко настроюється та підтримує взаємодію з учасниками.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
POSH
posh.vip
POSH - додаток для організаторів подій, що надає інструменти для управління будь-яким живими заходами.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix - це платформа для віртуальних та гібридних подій, що дозволяє організаторам проводити заходи з власного сайту швидко і просто.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це платформа для управління подіями, що допомагає планувати, виконувати та організовувати заходи. Підходить для віртуальних і фізичних подій.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly – це хмарна платформа для управління подіями, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи, а також контролювати доходи від них.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - це програмне забезпечення для управління подіями, що спрощує планування та організацію заходів різного масштабу для бізнесу.
run.events
run.events
Додаток run.events забезпечує управління подіями, реєстрацією та взаємодією з користувачами через централізовану платформу.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.
Azavista
azavista.com
Azavista - це платформа для організації корпоративних заходів, яка спрощує процеси планування, управління реєстрацією та комунікацію на одному зручному інтерфейсі.
Notified
notified.com
Notified — це платформа для управління заходами, яка охоплює всі етапи: від реєстрації до взаємодії з учасниками на живих, віртуальних та гібридних подіях.
Canapii
canapii.com
Canapii - платформа для управління особистими, гібридними та віртуальними подіями, що забезпечує організацію, квитки, контроль і аналітику в одному місці.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управління подіями різного масштабу, що автоматизує планування, реєстрацію та аналіз результатів, полегшуючи роботу організаторів.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.
Worksup
worksup.com
Worksup - платформа для проведення бізнес-заходів, яка спрощує організацію, включає стрімінг, Q&A, завдання, виставки та мережеві активності.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає створювати цифрову присутність для подій, забезпечуючи вебсторінки, мобільні додатки та кампанії з маркетингу за кілька хвилин.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, управління контентом та досвід учасників з єдиного дашборда.
InEvent
inevent.com
InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire - платформа для управління подіями, що пропонує рішення для продажу квитків, реєстрації та віртуальних заходів.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — платформа для управління подіями та маркетинговими активностями, що допомагає брендам підвищувати лояльність та прибуток споживачів.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass – це додаток для управління подіями, що дозволяє реєструвати відвідувачів та оптимізувати процеси заходів з функціями для учасників і організаторів.
eventPower
eventpower.com
EventPower - додаток для управління реєстрацією на події онлайн та на місці, що пропонує інструменти для організації та аналізу заходів.
KonfHub
konfhub.com
KonfHub - платформа для управління подіями, що спрощує планування та організацію, пропонує різноманітні інструменти для комунікації та управління учасниками.
Momice
momice.com
Momice - програмне забезпечення для управління подіями, яке оптимізує реєстрацію, взаємодію, продаж квитків та оцінку заходів.
inwink
inwink.com
inwink – SaaS платформа для BtoB маркетингу, що дозволяє компаніям організовувати події та онлайн-спільноти, з централізованим захищеним доступом до даних.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує організацію подій та онлайн-навчання за допомогою гнучкої платформи, що підтримує вирішення освітніх та бізнес-завдань.
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