Платформи управління подіями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Платформи управління подіями об’єднують широкий спектр інструментів для оптимізації процесу планування подій, охоплюючи різні аспекти управління подіями в одному рішенні. Хоча ці платформи здатні проводити події будь-якого масштабу, вони особливо підходять для великих і складних заходів, таких як конференції, фестивалі, виставки та професійні зустрічі. Вони контролюють усі аспекти організації подій, включаючи, але не обмежуючись, створення веб-сайтів подій, керування реєстраціями та продажем квитків, ведення списків гостей, складання порядку денного, онлайн-рекламу подій, залучення відвідувачів і створення вичерпних звітів про ключові показники ефективності (KPI). Примітно, що ці платформи часто пропонують додаткові функції, як-от вбудований маркетинг електронною поштою, настроювані сторінки подій та опитування, пов’язані з подіями, що сприяє ефективності та покращенню організації будь-яких подій.
Запит на новий застосунок
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
inwink
inwink.com
inwink – це маркетингова платформа SaaS BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені за клієнтом. - рідний мобільний додаток, присвячений вашій події чи спільноті. Піонер у технології організації подій з 2015 року, inwink сьогодні — це комплексне маркетингове рішення BtoB на 360°, прийняте понад 180 підприємствами, компаніями та організаціями. Платформа inwink широко відома завдяки своїй функціональній потужності та гнучкості, масштабованості та безпеці. Більше на www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, оскільки вони отримують дохід, сприяють утриманню клієнтів і знижують операційні витрати на їхні заходи та освітні ініціативи. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://gocadmium.com.
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
Eventene
eventene.com
Eventene-це всеосяжна система управління подіями для створення, організації та запуску всіх своїх подій на одній платформі. Незалежно від того, що ваші події є особистими, віртуальними чи гібридними, Eventen забезпечує ... показати більше його найсучаснішого, гнучкого та масштабованого рішення.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти власну історію з самими собою -керовані профілі та персоналізований вміст у соціальних мережах – охоплюйте релевантну аудиторію, залучайте відвідувачів за допомогою спеціального вмісту соціальних мереж для спікерів, спонсорів і експонентів Маючи прості та зрозумілі ціни без прихованих комісій, які дозволять вам зосередитися на організації події, не турбуючись про приховані витрати
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дає змогу організаторам подій створювати значимі віртуальні, особисті та гібридні події за допомогою чудової технології керування подіями, яку можна повністю налаштувати та позначити білою міткою на кожній точці... Показати більше. За допомогою Eventcube ви можете побудувати фірмову сцену трансляції, одночасно розміщуючи мережеві кімнати та приватні дзвінки один на один між членами аудиторії, використовуючи функції трансляції та місця проведення. Ми повертаємо соціальний аспект віртуальних конференцій. Ми робимо це, надаючи вашій аудиторії простір для спілкування з натовпом і побудови довготривалих стосунків - подібність традиційних особистих подій із відтінком соціальних мереж. Eventcube забезпечив понад 100 000 подій у всьому світі з моменту свого запуску та обслуговував такі провідні бренди, як TedX, TikTok, TK Maxx і Red Bull, а також цілеспрямовані організації та фестивалі. Cloud & SaaS Awards 2021 визнали нас найкращим продуктом SaaS для продажу квитків або організації подій, а нещодавно Eventcube увійшов до короткого списку технічної компанії року (мала) за версією UK Business Tech Awards 2021.
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управління віртуальними, гібридними та особистими заходами з можливостями реєстрації, інтерактивних експонатів та мережевих інструментів.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - це програмне забезпечення для управління подіями, що спрощує планування та організацію заходів різного масштабу для бізнесу.
Delegia
delegia.se
Delegia Event — це система подій, яка допомагає вам керувати заходом від реєстрації до моніторингу з можливістю надсилання запрошень електронною поштою та SMS, підрахунків, обробки платежів тощо.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — це перше наскрізне рішення для керування подіями, яке забезпечує безпечність, розумність та ефективність подій.
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
run.events
run.events
Додаток run.events забезпечує управління подіями, реєстрацією та взаємодією з користувачами через централізовану платформу.
POSH
posh.vip
Маркетинг подій став простим. POSH надає організаторам заходів набір інструментів для керування будь-якими подіями.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це платформа для управління подіями, що допомагає планувати, виконувати та організовувати заходи. Підходить для віртуальних і фізичних подій.
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де бюджетні кошти є дефіцитними, а програми відшкодування витрат можуть мати великий вплив на підсумковий результат школи, Event Manager дозволяє легко відстежувати та контролювати доходи, пов’язані з подіями. Від ініціювання запиту до аналізу відшкодування витрат Event Manager бере на себе контроль над організацією події, забезпечуючи позитивний досвід спільноти та відвідувачів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість вашої аудиторії за допомогою спеціальних мереж і зон взаємодії, які можна повністю налаштувати.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.
KonfHub
konfhub.com
Представляємо KonfHub: універсальну платформу для захоплюючих і ефективних подій. Ви втомилися від жонглювання кількома платформами та зусиль, щоб ефективно керувати подіями? Не дивіться далі, ніж KonfHub – комплексне рішення для організації подій, призначене для оптимізації процесу організації подій від початку до кінця. Завдяки широкому спектру потужних функцій і переваг KonfHub — це ваша платформа для створення успішних і незабутніх подій. Ось короткий огляд деяких чудових функцій, які може запропонувати KonfHub: Автоматизований конкурс рефералів: збільште кількість реєстрацій на події без зусиль за допомогою нашого автоматичного конкурсу рефералів. KonfHub дозволяє налаштувати реферальну програму, яка спонукатиме відвідувачів запрошувати своїх друзів і колег, розширюючи охоплення вашої події та збільшуючи кількість реєстрацій. Необмежені кампанії електронною поштою та обмежені SMS і повідомлення WhatsApp: залишайтеся на зв’язку зі своїми учасниками за допомогою цільових кампаній електронною поштою. За допомогою KonfHub ви можете надсилати необмежену кількість кампаній електронною поштою, щоб підтримувати зацікавленість та інформацію про вашу аудиторію. Крім того, ви також можете надсилати SMS і повідомлення WhatsApp для важливих оновлень і нагадувань. Платформа для опитувань у прямому ефірі: покращте інтерактивний досвід під час вашої події за допомогою нашої платформи для опитувань у прямому ефірі. Залучайте свою аудиторію, перевіряйте її знання та створюйте атмосферу хвилювання та конкуренції, і все це на платформі KonfHub. Додаток для реєстрації та спонсорський додаток: спростіть процес реєстрації за допомогою нашого додатка для реєстрації на стійці реєстрації. Ефективно керуйте реєстрацією відвідувачів, друкуйте значки та підтримуйте безперебійний процес протягом усієї події. Крім того, наш додаток для спонсорів надає інструменти керування стендами/спонсорами, забезпечуючи безперебійну роботу спонсорів, залучаючи потенційних клієнтів. Автоматичні сертифікати участі: винагороджуйте своїх учасників автоматичними сертифікатами участі. KonfHub автоматично генерує сертифікати, коли учасники надсилають відгуки, заощаджуючи ваш час і зусилля, надаючи професійний відтінок вашій події. Реєстрація на основі схвалення, приховані квитки та завантаження: повністю контролюйте процес реєстрації подій. KonfHub дозволяє затверджувати реєстрацію, приховувати квитки для ексклюзивного доступу та легко завантажувати реєстрацію доповідачів, спонсорів і волонтерів, що полегшує керування подіями. Веб-сторінка комплексного заходу: не потрібен веб-розробник або спеціальні веб-сайти! KonfHub пропонує повну веб-сторінку події, яка демонструє всі важливі деталі вашої події. Налаштуйте веб-сторінку за допомогою брендингу, порядку денного події, біографії доповідачів тощо на платформі KonfHub. Вбудовувані віджети/кнопки та інтеграція API: легко інтегруйте KonfHub у свій веб-сайт або програму за допомогою наших вбудованих віджетів і кнопок. Скористайтеся перевагами нашого API, щоб створити безперебійний досвід для ваших відвідувачів і забезпечити плавну синхронізацію даних із вашими системами. Найкраща недорога платформа для організації подій У KonfHub ми вважаємо, що організація успішних подій не повинна розбити банк. Ось чому ми пропонуємо одну з найнижчих цінових платформ у галузі. Завдяки нашим конкурентоспроможним тарифам ви зможете максимізувати бюджет своєї події, водночас користуючись усіма винятковими функціями та перевагами, які пропонує наша платформа. Завдяки KonfHub ви не тільки отримуєте доступ до комплексної платформи управління подіями, наповненою багатьма функціями, але й отримуєте значну економію коштів. Наше прозоре ціноутворення гарантує, що ви отримаєте максимальну віддачу від своїх інвестицій, що дозволить вам виділити більше ресурсів на інші аспекти вашої події. І більше! KonfHub постійно розвивається, щоб задовольнити потреби організаторів заходів. Ми прагнемо надати інноваційні функції та функції, які зроблять ваш досвід планування заходів ще кращим. Попрощайтеся з клопотами з організації подій і привіт з KonfHub – вашим найкращим рішенням для організації подій. Зареєструйтеся сьогодні та змініть спосіб організації подій. Створіть свою наступну подію за допомогою KonfHub
webMOBI
webmobi.com
WebMobi-це програмне забезпечення для управління подіями нового покоління AI, що працює на AI, з CRM-учасником. Він пропонує додатки для подій, веб-сайт, реєстрацію, опитування в прямому ефірі, опитування, живі карти, додатки з багатокругами, послуги генерації свинцю та залучення учасників. WebMobi допомагає вам відчути неймовірно елегантні, спрощені та настроювані мобільні додатки для заходів, фестивалів, підприємств та університетських кампусів. Нашому передовому програмному забезпеченню довіряють 100 брендів у всьому світі для корпоративних заходів, конференцій, виставок, внутрішніх/зовнішніх зустрічей та іншого. Ознайомтеся з нашою гейміфікацією та більш багатим на функції платформи, де планувальники заходів можуть залучати своїх присутніх лише з нашим найкращим додатком для подій -WebMobi.
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть підвищити ефективність, покращити спілкування та продуктивність, а також підвищити відвідуваність. Завдяки широкому набору модулів і функціональних можливостей користувачі можуть налаштовувати кілька подій, інтегруватися з вашою CRM і системами автоматизації маркетингу, керувати реєстраціями, управлінням проектами та багато іншого за допомогою єдиного інтерфейсу. Ми також пропонуємо програму для реєстрації та участь у події, яку можна створити та налаштувати за лічені хвилини без допомоги вашої команди розробників. Ми створили гнучку, інноваційну та просту у використанні повну платформу. Легко пристосовується до нових і мінливих тенденцій і потреб ринку, а це означає, що планувальники завжди можуть досягти своїх очікувань щодо заходів. З моменту заснування у 2011 році тисячі організаторів подій використовували нашу платформу для підвищення ефективності та продуктивності, що, у свою чергу, дає їм змогу створювати кращі події.
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) усіх своїх живих, онлайнових і змішаних подій. Робота з Momice економить час і дозволяє уникнути помилок, які виникають, коли ви все робите вручну. Маючи коріння в індустрії заходів, Momice отримав великий досвід за останні 10 років. Ці знання поширюються на вебінарах, офіційних документах, один пейджерах, інфографіці та курсах навчання в реальному часі. Функції Momice включають: - Пошту (запрошення, підтвердження, нагадування) - Реєстрацію (семінари, додаткові гості, списки запрошених) - Веб-сайт (власний дизайн, шаблони, білу мітку) - Взаємодія (чат, опитування, запитання аудиторії) - Квитки (квитки, електронні квитки, маркетинг) - Реєстрація та бейджи (безконтактна) реєстрація, друк бейджів) - Статистика (опитування, дані глядачів, результати)
Planning Pod
planningpod.com
Планування POD - це програмне забезпечення для управління подіями, що допомагає організовувати логістику та дизайни подій у 2D та 3D.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Eventeny
eventeny.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями, яке пропонує рішення для інтерактивного масштабованого відображення, електронного підписання контрактів, наскрізного керування квитками/касами, робочих процесів додатків художників/постачальників/експонентів, відстеження змін волонтерів, CRM для спонсорських угод і результатів, персоналізованого планування , і багато іншого!
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage – це програмне забезпечення для управління подіями, що охоплює всі етапи організації віртуальних, онлайн та гібридних подій.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit — платформа для організації онлайн-заходів, яка дозволяє управляти вебінарами, конференціями та інтерактивними сесіями.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — це платформа для керування подіями, яка надає рішення для продажу квитків, реєстрації, віртуальних подій і програм для проведення подій. Заснована в 2003 році компанія Brushfire за останні 20 років допомогла запровадити онлайн-продаж квитків і реєстрацію в тисячах організацій по всьому світу. Завдяки відзначеному нагородами сервісу та підтримці Brushfire надає інструменти, необхідні для економії часу та грошей на вашій наступній події. Рішення для пожежогасіння створені для зростання. Є питання? Зверніться до нашої команди за номером (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja - це платформа для створення, проведення та обміну вебінарами, легко настроюється та підтримує взаємодію з учасниками.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
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