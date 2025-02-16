Платформи управління подіями - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Платформи управління подіями об’єднують широкий спектр інструментів для оптимізації процесу планування подій, охоплюючи різні аспекти управління подіями в одному рішенні. Хоча ці платформи здатні проводити події будь-якого масштабу, вони особливо підходять для великих і складних заходів, таких як конференції, фестивалі, виставки та професійні зустрічі. Вони контролюють усі аспекти організації подій, включаючи, але не обмежуючись, створення веб-сайтів подій, керування реєстраціями та продажем квитків, ведення списків гостей, складання порядку денного, онлайн-рекламу подій, залучення відвідувачів і створення вичерпних звітів про ключові показники ефективності (KPI). Примітно, що ці платформи часто пропонують додаткові функції, як-от вбудований маркетинг електронною поштою, настроювані сторінки подій та опитування, пов’язані з подіями, що сприяє ефективності та покращенню організації будь-яких подій.
Запит на новий застосунок
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сайту, реєстрації та відзначеного нагородами додатку для проведення заходів, закінчуючи віртуальним простором і повністю керованим онлайн-організацією подій. Незалежно від того, проводите ви одну подію чи сотні, наша подія Платформа керування спрощує ваш робочий процес, тож ви витрачаєте менше часу на керування технологіями та більше часу на створення привабливих подій для своїх відвідувачів.
inwink
inwink.com
inwink – це маркетингова платформа SaaS BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені за клієнтом. - рідний мобільний додаток, присвячений вашій події чи спільноті. Піонер у технології організації подій з 2015 року, inwink сьогодні — це комплексне маркетингове рішення BtoB на 360°, прийняте понад 180 підприємствами, компаніями та організаціями. Платформа inwink широко відома завдяки своїй функціональній потужності та гнучкості, масштабованості та безпеці. Більше на www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, оскільки вони отримують дохід, сприяють утриманню клієнтів і знижують операційні витрати на їхні заходи та освітні ініціативи. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://gocadmium.com.
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте без проблем за допомогою нашого конструктора веб-сайтів, маркетингу електронною поштою та реєстрації відвідувачів. Візьміть під контроль деталі події, від доповідачів і експонентів до планування та продажу квитків. Attendease спрощує процес, забезпечуючи успіх за лічені хвилини, надаючи кожному змогу легко створювати події та керувати ними. Attendease чудово підходить для організацій, які потребують: ✔ Розумних і передбачуваних витрат на технології без несподіваних комісій ✔ Спрощеного спілкування з учасниками для залучення, інформування та залучення для досягнення результатів ✔ Надання постійного брендованого досвіду протягом усього шляху відвідувачів ✔ Спрощення для відвідувачам, щоб орієнтуватися та персоналізувати свій порядок денний подій ✔ Стимулювання досвіду реєстрації, що перетворює та зменшує випадання ✔ Доступ до актуальних даних про відвідувачів і події, коли і де вам це потрібно ✔ Наявність можливості виконувати кілька подій у великому масштабі ✔ 5-зіркове обслуговування клієнтів У 2023 році , Attendease приєднався до сім'ї Triplesat. Tripleseat — це програмне забезпечення №1 для організації гостей та організації заходів у індустрії гостинності. Разом з EventUp, провідним каталогом закладів, ми обслуговуємо та допомагаємо розвивати індустрію гостинності та проведення заходів. Перегляньте профіль Tripleseat тут: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це комплексна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампанії електронною поштою та SMS, а також генерувати цінні дані. На сьогоднішній день Eventtia допомогла більш ніж 7200 клієнтам, таким як Pernod Ricard, Dior, Toyota, група Richemont і група Pierre Fabre, створити та організувати понад 30 000 заходів по всьому світу.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти власну історію з самими собою -керовані профілі та персоналізований вміст у соціальних мережах – охоплюйте релевантну аудиторію, залучайте відвідувачів за допомогою спеціального вмісту соціальних мереж для спікерів, спонсорів і експонентів Маючи прості та зрозумілі ціни без прихованих комісій, які дозволять вам зосередитися на організації події, не турбуючись про приховані витрати
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дає змогу організаторам подій створювати значимі віртуальні, особисті та гібридні події за допомогою чудової технології керування подіями, яку можна повністю налаштувати та позначити білою міткою на кожній точці... Показати більше. За допомогою Eventcube ви можете побудувати фірмову сцену трансляції, одночасно розміщуючи мережеві кімнати та приватні дзвінки один на один між членами аудиторії, використовуючи функції трансляції та місця проведення. Ми повертаємо соціальний аспект віртуальних конференцій. Ми робимо це, надаючи вашій аудиторії простір для спілкування з натовпом і побудови довготривалих стосунків - подібність традиційних особистих подій із відтінком соціальних мереж. Eventcube забезпечив понад 100 000 подій у всьому світі з моменту свого запуску та обслуговував такі провідні бренди, як TedX, TikTok, TK Maxx і Red Bull, а також цілеспрямовані організації та фестивалі. Cloud & SaaS Awards 2021 визнали нас найкращим продуктом SaaS для продажу квитків або організації подій, а нещодавно Eventcube увійшов до короткого списку технічної компанії року (мала) за версією UK Business Tech Awards 2021.
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків до реєстрації на місці й до аналітики публікацій подій – усе в одному місці. Canapii утворена глобальною командою пристрасних професіоналів, які об’єднують спільні цінності. Ми дбаємо про створення інноваційних заходів, постійних стосунків і значущих зв’язків між нашими клієнтами та партнерами по всьому світу.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам подій, маркетологам і професіоналам із комунікацій створювати захоплюючі враження, стимулювати взаємодію, отримувати корисну інформацію та максимізувати рентабельність інвестицій на одній платформі. - Особисті події: оптимізуйте та автоматизуйте реєстрацію та серверні процеси від замовлення документів до створення порядку денного. - Віртуальні події: створіть захоплюючий цифровий досвід із фірмовими лобі, надійними інструментами залучення та вбудованим рішенням для веб-трансляції. - Змішані події: виведіть спільний досвід на нові висоти за допомогою наскрізної технології проведення заходів, мобільних додатків і послуг виробництва на місці. Створюйте захоплюючий досвід бренду - Сюрприз у часі та просторі та порадуйте своїх відвідувачів унікальними, підібраними враженнями. Створіть цифровий досвід, який передає вашу історію та відображає ваш бренд. - Послідовний і налаштований досвід бренду – адаптивний і 3D - Гнучкий контент і програмування – у прямому ефірі, симуляційно та на вимогу - Безпроблемне поєднання особистих і цифрових каналів - Масштабується від 500 до 200 000+ відвідувачів Підніміть залучення до нових висот Стимулюйте залучення та будувати значущі зв’язки, які виходять за межі живого дня події та крізь час і простір. Підживлюйте свою спільноту програмами до, під час і після події. - Зв'язуйте учасників із іншими учасниками та спонсорами за допомогою підбору партнерів на основі штучного інтелекту - Відеочат з іншими учасниками 1:1 або в групі - Відстежуйте розмови в соціальних каналах за допомогою соціальних центрів - Максимізуйте залучення учасників, де б не були ваші учасники, за допомогою потужної програми для проведення заходів - Диск суттєва взаємодія за допомогою гейміфікації та бейджінгу Отримайте практичну інформацію та максимізуйте рентабельність інвестицій Отримайте статистику, необхідну для досягнення бізнес-результатів, за допомогою єдиного джерела уніфікованих даних про події. Ваші дані є інструментом розробки, який забезпечує ефективні враження від відвідувачів. Потужний портал аналітики та звітності інтегрується з набором маркетингових технологій і надає вам показники в режимі реального часу та інформацію про вашу аудиторію. Комплексне керування подіями стало простим. Зміцніть співпрацю під час подій і розширте свою команду за допомогою платформи, яка спрощує й автоматизує ваші серверні процеси. Жодних дублюючих зусиль, властивих технологічним рішенням для віртуальних чи особистих подій. - Реєстрація учасників - Керування доповідачами, експонентами та спонсорами - Розповсюдження та курування вмісту - Залучення вашої спільноти
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобільних додатків до реєстрації на місці, планів поверхів, автоматизованих опитувань, рідної відеомережі та монетизації експонентів/спонсорів системи. PheedLoop — це найкраща оптимізована система керування подіями, яка використовується на заходах усіх типів і розмірів із десятками тисяч відвідувачів. PheedLoop насамперед обслуговує корпоративних клієнтів, асоціацій, академічних та урядових клієнтів, включаючи Shopify, IBM та уряд Канади.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування контентом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для віртуальних і гібридних заходів для компаній, організаторів і провідних торговельних організацій в Азії та Китаї, включаючи Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed та багато інших. Завдяки таким функціям, як інтерактивний виставковий зал, динамічні стенди експонентів, форми онлайн-реєстрації, вебінари та інтерактивні сцени для конференцій, ми є основним сервісом для організацій, які бажають розширити свою аудиторію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. EventX раніше відомий як EventXtra.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — це швидко розширювана платформа для управління подіями, яка пропонує комплексні функції 360° для допомоги організаторам подій. Платформа допомагає авторам подій створювати сторінки подій, оптимізувати продаж квитків і отримувати миттєві платежі. AllEvents, якому довіряють понад 300 тисяч професіоналів з проведення заходів, адаптується до всіх типів подій і дозволяє рекламувати події широкій аудиторії. Завдяки більш ніж 12-річному досвіду в галузі AllEvents стала платформою вибору для понад 20 мільйонів щомісячних шукачів подій, які покладаються на неї, щоб відкрити для себе безліч подій.
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднувати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із даними після події. Swoogo допомагає маркетологам інтуїтивно створити веб-сайт із вбудованою реєстрацією, автоматизацією електронної пошти, порталом спонсорів і ресурсами для доповідачів. Зростаюча сила на ринку, Swoogo є наступною великою подією.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину платформу з усім необхідним для пошуку постачальників, залучення відвідувачів, збільшення цінності для спонсорів і збору важливих даних про події. Будучи світовим лідером у сфері маркетингу та управління подіями, Cvent має унікальні можливості для підтримки ваших заходів будь-якого типу, розміру та складності.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потенційних клієнтів і технології прямої трансляції. Webex Events поєднує гнучкість із простотою використання, тому організатори можуть проводити цікаві події, які відповідають їхнім цілям, незалежно від типу події чи організації. Дізнайтеся більше на socio.events
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації та платежів - Керування тезами - Інструменти рецензування - Гібридний/віртуальний веб-додаток - Віртуальні постерні сесії - Інтуїтивно зрозуміла панель органайзера Отримайте комплексне рішення для будь-яких подій із швидким і професійна підтримка клієнтів на кожному кроці з Fourwaves.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кожної вашої події, але й протягом року. Незалежно від того, чи керуєте ви корпоративними заходами, виставками чи громадськими зборами, ми допоможемо вам оптимізувати організацію багатьох подій, максимізуючи залучення. **Ключові цифри** - 3 м+ користувачів - 2300 подій, керованих на платформі в 2022 р. - 500+ клієнтів - 60 співробітників - 14 років досвіду
Delegia
delegia.se
Delegia Event — це система подій, яка допомагає вам керувати заходом від реєстрації до моніторингу з можливістю надсилання запрошень електронною поштою та SMS, підрахунків, обробки платежів тощо.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — це перше наскрізне рішення для керування подіями, яке забезпечує безпечність, розумність та ефективність подій.
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
run.events
run.events
run.events — це глобальне програмне забезпечення для управління підприємством SaaS на основі штучного інтелекту для професійних організаторів подій і конференцій. Рішення розроблено таким чином, щоб його було легко налаштувати та використовувати, хмарну платформу керування подіями, яка містить можливості корпоративного керування та компоненти керування подіями з потужним мобільним додатком, доступним на всіх сучасних платформах. Платформа дозволяє клієнтам створювати цінні особисті враження, розвивати впливові спільноти та розширювати свої бренди, одночасно надаючи послуги з пошуку подій, реєстрації, маркетингу подій, управління подорожами, сканування потенційних клієнтів та звітів про рентабельність інвестицій. Справедливо припустити, що run.events стане єдиним програмним рішенням, необхідним для ведення вашого бізнесу.
POSH
posh.vip
Маркетинг подій став простим. POSH надає організаторам заходів набір інструментів для керування будь-якими подіями.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компанії, чи музичний фестиваль, ми прагнемо культивувати події, які залишають тривалий вплив.
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де бюджетні кошти є дефіцитними, а програми відшкодування витрат можуть мати великий вплив на підсумковий результат школи, Event Manager дозволяє легко відстежувати та контролювати доходи, пов’язані з подіями. Від ініціювання запиту до аналізу відшкодування витрат Event Manager бере на себе контроль над організацією події, забезпечуючи позитивний досвід спільноти та відвідувачів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість вашої аудиторії за допомогою спеціальних мереж і зон взаємодії, які можна повністю налаштувати.
Expo Pass
expopass.com
У Expo ми полегшуємо всілякі заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб організатори могли почати роботу. Це не означає, що ми ніколи не будемо доступні. З першого дня ми об’єднуємо кожного клієнта зі спеціальним менеджером із успішного проведення заходів. Насправді це просто наш спосіб сказати: «Ми знаємо, що ви це отримали. Але ми завжди тут, якщо вам щось знадобиться». Ми розуміємо, що події — це більше, ніж просто технології. Події про людей. І ми допомогли мільйонам людей підключитися, поговорити, посміятися та подумати… Будь-коли передай привіт. Доступні функції: Реєстрація на подію Expo Pass Віртуальний досвід Реєстрація Друк значка Подія Додаток Відстеження відвідуваності Пошук потенційних клієнтів
KonfHub
konfhub.com
Представляємо KonfHub: універсальну платформу для захоплюючих і ефективних подій. Ви втомилися від жонглювання кількома платформами та зусиль, щоб ефективно керувати подіями? Не дивіться далі, ніж KonfHub – комплексне рішення для організації подій, призначене для оптимізації процесу організації подій від початку до кінця. Завдяки широкому спектру потужних функцій і переваг KonfHub — це ваша платформа для створення успішних і незабутніх подій. Ось короткий огляд деяких чудових функцій, які може запропонувати KonfHub: Автоматизований конкурс рефералів: збільште кількість реєстрацій на події без зусиль за допомогою нашого автоматичного конкурсу рефералів. KonfHub дозволяє налаштувати реферальну програму, яка спонукатиме відвідувачів запрошувати своїх друзів і колег, розширюючи охоплення вашої події та збільшуючи кількість реєстрацій. Необмежені кампанії електронною поштою та обмежені SMS і повідомлення WhatsApp: залишайтеся на зв’язку зі своїми учасниками за допомогою цільових кампаній електронною поштою. За допомогою KonfHub ви можете надсилати необмежену кількість кампаній електронною поштою, щоб підтримувати зацікавленість та інформацію про вашу аудиторію. Крім того, ви також можете надсилати SMS і повідомлення WhatsApp для важливих оновлень і нагадувань. Платформа для опитувань у прямому ефірі: покращте інтерактивний досвід під час вашої події за допомогою нашої платформи для опитувань у прямому ефірі. Залучайте свою аудиторію, перевіряйте її знання та створюйте атмосферу хвилювання та конкуренції, і все це на платформі KonfHub. Додаток для реєстрації та спонсорський додаток: спростіть процес реєстрації за допомогою нашого додатка для реєстрації на стійці реєстрації. Ефективно керуйте реєстрацією відвідувачів, друкуйте значки та підтримуйте безперебійний процес протягом усієї події. Крім того, наш додаток для спонсорів надає інструменти керування стендами/спонсорами, забезпечуючи безперебійну роботу спонсорів, залучаючи потенційних клієнтів. Автоматичні сертифікати участі: винагороджуйте своїх учасників автоматичними сертифікатами участі. KonfHub автоматично генерує сертифікати, коли учасники надсилають відгуки, заощаджуючи ваш час і зусилля, надаючи професійний відтінок вашій події. Реєстрація на основі схвалення, приховані квитки та завантаження: повністю контролюйте процес реєстрації подій. KonfHub дозволяє затверджувати реєстрацію, приховувати квитки для ексклюзивного доступу та легко завантажувати реєстрацію доповідачів, спонсорів і волонтерів, що полегшує керування подіями. Веб-сторінка комплексного заходу: не потрібен веб-розробник або спеціальні веб-сайти! KonfHub пропонує повну веб-сторінку події, яка демонструє всі важливі деталі вашої події. Налаштуйте веб-сторінку за допомогою брендингу, порядку денного події, біографії доповідачів тощо на платформі KonfHub. Вбудовувані віджети/кнопки та інтеграція API: легко інтегруйте KonfHub у свій веб-сайт або програму за допомогою наших вбудованих віджетів і кнопок. Скористайтеся перевагами нашого API, щоб створити безперебійний досвід для ваших відвідувачів і забезпечити плавну синхронізацію даних із вашими системами. Найкраща недорога платформа для організації подій У KonfHub ми вважаємо, що організація успішних подій не повинна розбити банк. Ось чому ми пропонуємо одну з найнижчих цінових платформ у галузі. Завдяки нашим конкурентоспроможним тарифам ви зможете максимізувати бюджет своєї події, водночас користуючись усіма винятковими функціями та перевагами, які пропонує наша платформа. Завдяки KonfHub ви не тільки отримуєте доступ до комплексної платформи управління подіями, наповненою багатьма функціями, але й отримуєте значну економію коштів. Наше прозоре ціноутворення гарантує, що ви отримаєте максимальну віддачу від своїх інвестицій, що дозволить вам виділити більше ресурсів на інші аспекти вашої події. І більше! KonfHub постійно розвивається, щоб задовольнити потреби організаторів заходів. Ми прагнемо надати інноваційні функції та функції, які зроблять ваш досвід планування заходів ще кращим. Попрощайтеся з клопотами з організації подій і привіт з KonfHub – вашим найкращим рішенням для організації подій. Зареєструйтеся сьогодні та змініть спосіб організації подій. Створіть свою наступну подію за допомогою KonfHub
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенційних клієнтів і залучення відвідувачів. webMOBI допоможе вам отримати неймовірно більш елегантні, спрощені та настроювані мобільні програми для подій, фестивалів, підприємств і університетських містечок. Нашому передовому програмному забезпеченню довіряють 100 брендів у всьому світі для корпоративних заходів, конференцій, виставок, внутрішніх/зовнішніх зустрічей тощо. Ознайомтеся з нашою гейміфікацією та багатофункціональною платформою, де планувальники подій можуть легко залучити своїх відвідувачів лише за допомогою нашого найкращого конструктора додатків для подій -webMOBI.
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть підвищити ефективність, покращити спілкування та продуктивність, а також підвищити відвідуваність. Завдяки широкому набору модулів і функціональних можливостей користувачі можуть налаштовувати кілька подій, інтегруватися з вашою CRM і системами автоматизації маркетингу, керувати реєстраціями, управлінням проектами та багато іншого за допомогою єдиного інтерфейсу. Ми також пропонуємо програму для реєстрації та участь у події, яку можна створити та налаштувати за лічені хвилини без допомоги вашої команди розробників. Ми створили гнучку, інноваційну та просту у використанні повну платформу. Легко пристосовується до нових і мінливих тенденцій і потреб ринку, а це означає, що планувальники завжди можуть досягти своїх очікувань щодо заходів. З моменту заснування у 2011 році тисячі організаторів подій використовували нашу платформу для підвищення ефективності та продуктивності, що, у свою чергу, дає їм змогу створювати кращі події.
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) усіх своїх живих, онлайнових і змішаних подій. Робота з Momice економить час і дозволяє уникнути помилок, які виникають, коли ви все робите вручну. Маючи коріння в індустрії заходів, Momice отримав великий досвід за останні 10 років. Ці знання поширюються на вебінарах, офіційних документах, один пейджерах, інфографіці та курсах навчання в реальному часі. Функції Momice включають: - Пошту (запрошення, підтвердження, нагадування) - Реєстрацію (семінари, додаткові гості, списки запрошених) - Веб-сайт (власний дизайн, шаблони, білу мітку) - Взаємодія (чат, опитування, запитання аудиторії) - Квитки (квитки, електронні квитки, маркетинг) - Реєстрація та бейджи (безконтактна) реєстрація, друк бейджів) - Статистика (опитування, дані глядачів, результати)
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення для організації подій №1 для організаторів подій і місць. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для онлайн-управління подіями
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна маркетингова платформа досвіду, яка дозволяє брендам керувати та оптимізувати свої події, тури, активації та заняття, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду, збільшити дохід і підвищити рентабельність інвестицій від кожного досвіду. AnyRoad дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати свої практичні операції за допомогою гнучкої платформи з можливістю конфігурації та надає потужну інформацію, необхідну для прискорення зростання бізнесу. Провідні бренди, такі як Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg і Sierra Nevada, покладаються на AnyRoad, щоб оптимізувати роботу та довести вплив своїх маркетингових програм на основі досвіду.
Eventeny
eventeny.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями, яке пропонує рішення для інтерактивного масштабованого відображення, електронного підписання контрактів, наскрізного керування квитками/касами, робочих процесів додатків художників/постачальників/експонентів, відстеження змін волонтерів, CRM для спонсорських угод і результатів, персоналізованого планування , і багато іншого!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — це онлайн-платформа для продажу квитків на події, бронювання та реєстрації, яка спрощує проведення заходів. Нам довіряють понад 150 000+ організаторів заходів, тому ми допомагаємо вам з легкістю керувати всіма типами подій/реєстрацій від приватних заходів до великих фестивалів. 3 обіцянки TryBooking для вас: - Низька плата за квитки та 100% безкоштовні безкоштовні заходи - Безкоштовна місцева підтримка, ми будемо з вами на кожному кроці - Ніяких блокувань у контрактах чи підписках. Події легко: - Зручна система продажу квитків для створення та продажу квитків - Демонструйте свій бренд на наших повністю настроюваних сторінках для кожної події - Масив звітів про продажі та аналітику, доступ до яких можна отримати одним натисканням кнопки - Створюйте розумні форми, адаптовані до будь-яка аудиторія - Функція резервування місць і столиків - Безкоштовний мобільний додаток для сканування та функція каси - Підтримка збору коштів і функції членства - Жодного стороннього маркетингу, ми цінуємо вашу конфіденційність - Зручність API - Інтеграція з Xero та Stripe
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувачами, презентації сесій і аналізу ефективності події, Zoho Backstage має все необхідне для розвитку вашої події та прискорення її успіху. Show Less n веб-сайт події, продаж квитків і маркетинг події, спілкування з учасниками, презентація сеансів і аналіз ефективності події, Zoho Backstage має все, що вам потрібно для розвитку вашої події та прискорення її успіху.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефективної онлайн-реєстрації, потужного маркетингу подій та інструментів керування подіями, що економлять час. Whova вигравала нагороду Event Technology Award 5 років поспіль. Серед клієнтів Whova є American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американська маркетингова асоціація, Гарвардський університет, NASA, а також незліченна кількість інших організацій із понад 100 країн. Whova провела понад 50 000 особистих і віртуальних/гібридних конференцій, включаючи заходи асоціацій, освітні заходи, урядові заходи, корпоративні заходи, торгові виставки, виставки та громадські збори.
HeySummit
heysummit.com
З HeySummit ваша пристрасть займає центральне місце. Привітайтеся з універсальною платформою, яка втілює в життя ваші віртуальні, гібридні та особисті події. Настав час збільшити аудиторію та монетизувати свою пристрасть. Для великих, малих і будь-яких подій. Проводите одноразовий вебінар, щомісячний чат біля каміна чи багатоденну феєрію з кількома доповідачами? Усі події знаходять місце в HeySummit. Наша потужна платформа «все в одному» підтримує зібрання будь-якого розміру, частоти та складності.
Explara
explara.com
Explara допомагає креативним підприємцям і малому бізнесу монетизувати події, онлайн-продажі, спільноту та краудфандинг.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — це комплексна платформа для маркетингу та реєстрації подій, яка допомагає організаторам подій створювати фірмові веб-сайти подій, продавати квитки, обробляти платежі, керувати учасниками, рекламувати події в Інтернеті та багато іншого в одному місці. Будь то особиста, гібридна чи віртуальна подія, платформа пропонує повний набір рішень для спрощення процесу планування події. Eventzilla найкраще підходить для: - Конференцій - Подій для учасників - Навчальних заходів - Подій зі збору коштів - Виставок - Подій для користувачів або партнерів - Виїзних шоу - Спортивних подій - Подій для випускників тощо. Відомі функції: - Веб-сайти індивідуальних брендів для подій - Кілька типів реєстрації - Порядок денний подій конструктор із декількома доріжками - Спеціальна реєстраційна форма з умовною логікою - Дизайн бейджів імен - Організація та керування вебінарами, прямими трансляціями чи будь-якими віртуальними подіями - Легка інтеграція із зовнішніми платформами - Автоматизовані списки очікування та схвалення - Налаштування кодів знижок і групових знижок - Керування тезами ( Подання, перевірка та затвердження) - Друк бейджів з іменами (з можливістю налаштування) - Розміщення в готелі - Мережевий додаток для відвідувачів - Кіоск самообслуговування (доступно для пристроїв iOS і Android)
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результатів, зберігаючи конфіденційність і безпеку даних відвідувачів. Як лідер у Forrester Wave™: Рішення для управління маркетинговими подіями B2B, звіт за 1 квартал 2023 року, нам довіряють провідні світові бренди, як-от підприємства зі списку Fortune 100, для забезпечення своїх заходів. Компанія Bizzabo була заснована в 2011 році Боазом Кацом, Алоном Алроєм і Ераном Бен-Шушаном, а її штаб-квартири знаходяться в Нью-Йорку та Тель-Авіві.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - це найбільш налаштована в світі платформа для вебінарів, віртуальних та гібридних подій. Він поєднує в собі потужні відеотехнології з надійними можливостями маркетингу та інтерактивного досвіду для створення унікальних подій фірмових. Компанії в усьому світі використовують платформу Bigmarker "все в одному" для створення занурених та інтерактивних віртуальних, гібридних та вебінарних подій. Bigmarker також надає інтеграції, API та білі послуги лейблів, які дозволяють компаніям інтегрувати потужний інтерактивний досвід відео у свій маркетинг, продажі та стек навчання. Давайте разом побудуємо свою мрію онлайн -подію. Заснований у 2010 році, Bigmarker знаходиться у штаб -квартирі в Чикаго та віртуальні заходи Powers для тисяч компаній та організацій у всьому світі.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, включаючи конференції, вебінари, зустрічі, семінари, ратуші, ярмарки вакансій, виставки тощо. Такі бренди, як ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Університет Торонто щомісяця проводять тисячі заходів на Airmeet по всьому світу. Ось що говорять про нас деякі з наших клієнтів: «Завдяки Airmeet ми можемо створювати та проводити захоплюючі та приголомшливі події, які подобаються нашим клієнтам. Як наслідок, кількість відвідувачів на наших заходах майже вдвічі вища, ніж у середньому по галузі, і це допомогло збільшити конверсії продажів на 600%, — сказав Дарріл Прайл, директор з маркетингу Agorapulse.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними людьми на основі їхніх профілів, інтересів і індивідуальних подій. Завдяки інформаційним панелям експонентів для відстеження рентабельності інвестицій, програмам подій у реальному часі, функціям залучення аудиторії та опціям відеодзвінків Swapcard забезпечує цінний досвід користувача для всіх типів подій. Нещодавно Swapcard було визнано найкращою платформою для взаємодії з віртуальними та гібридними подіями та підключенням 2020 року на церемонії Software and Technology Awards. Щоб дізнатися більше, відвідайте swapcard.com.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — це платформа для керування подіями, яка надає рішення для продажу квитків, реєстрації, віртуальних подій і програм для проведення подій. Заснована в 2003 році компанія Brushfire за останні 20 років допомогла запровадити онлайн-продаж квитків і реєстрацію в тисячах організацій по всьому світу. Завдяки відзначеному нагородами сервісу та підтримці Brushfire надає інструменти, необхідні для економії часу та грошей на вашій наступній події. Рішення для пожежогасіння створені для зростання. Є питання? Зверніться до нашої команди за номером (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікальним чином поєднує в собі можливості корпоративного рівня з простотою використання, щоб оптимізувати процес планування заходів. Наша платформа, якій довіряють 12 500 організацій у всьому світі, втілює вашу стратегію заходів у життя завдяки цілодобовій підтримці клієнтів, розширеній безпеці даних і широкому спектру функцій. За допомогою Accelevents організатори заходів можуть: - Створити веб-сайт події за лічені хвилини. - Легко створіть програму подій, яка автоматично об’єднує спікерів і сесії. - Адаптуйте процес реєстрації та продажу квитків відповідно до своїх унікальних потреб. - Пропонуйте різноманітні способи оплати, включаючи кредитні картки та виставлення рахунків. - Розгортання опцій допомоги та самостійної реєстрації. - Легко створюйте та друкуйте професійні значки. - Допоможіть експонентам захопити та кваліфікувати потенційних клієнтів. - Підтримуйте напружений графік відвідувачів і персоналу заходів за допомогою простих програм для проведення заходів. - Транслюйте вміст у прямому ефірі за допомогою нашої внутрішньої студії мовлення або бажаного постачальника аудіо/відео. - Керуйте експонентами та спонсорами в масштабі. - Підсилюйте залучення відвідувачів за допомогою мереж на основі ШІ, гейміфікації тощо. - Отримайте детальну інформацію про ефективність події за допомогою комплексної аналітики.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-це індивідуальна платформа подій B2B, яка перетворює маркетинг через безпроблемний хостинг залучення цифрових та особистих подій. Тисячі маркетологів Enterprise B2B від таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, Leverage Goldcast для підвищення відвідування, створення захоплюючого досвіду, переробки вмісту подій та використання даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходів; Виходячи за межі основних подій, щоб залучити дохід від вебінари та демонстраційних продуктів до панелей лідерства та особистих обідів.
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні події за допомогою програмного та апаратного забезпечення. Усе це підтримується цілодобовою службою підтримки клієнтів, яка на 100% складається з людей. Інтегрована платформа InEvent включає гостинність і житло, подорожі та логістику, веб-трансляцію, живу участь, плавну реєстрацію, динамічну мережу, надійну автоматизацію маркетингу, спеціальні веб-сайти та мобільні програми, аналітику в реальному часі, потужні маяки та понад 100 інших функцій для потужні інтерактивні та захоплюючі враження. Ми успішно обслуговували понад 50 000 подій і вебінарів із понад 2 мільйонами відвідувачів і понад 60 мільйонами хвилин потокової трансляції по всьому світу. Незалежно від того, чи проводите ви вебінар, віртуальну практичну зустріч чи подію, яка триває місяць, наше гнучке рішення допоможе втілити в життя вашу ідеальну подію.
Sweap
sweap.io
Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час завдяки автоматизованому управлінню гостями, комунікації щодо подій і віртуальній платформі подій. Sweap пропонує безкоштовний план до 500 реєстрацій на рік, тому ви можете почати вже сьогодні.
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