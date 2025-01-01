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ERP системи - Найпопулярніші застосунки

Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація AP, фінансове управління та покращене обслуговування пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга постачання, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств із унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce - це додаток для відстеження часу та планування, який дозволяє працівникам реєструвати час роботи та подавати аркуші з мобільних пристроїв.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

QuickBooks самозайнятих - це програмне забезпечення для управління фінансами фрілансерів і малих бізнесів, включаючи облік доходів, витрат та платіжних рахунків.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке забезпечує контроль над фінансами, запасами, продажами та закупівлями.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount ERP - це хмарна система, що інтегрує управління фінансами, запасами та іншими бізнес-процесами для малих і середніх підприємств.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext - безкоштовне ПЗ для управління ресурсами підприємств, що пропонує модулі для бухгалтерії, CRM, управління проектами та інші.

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

MARG ERP - програмне забезпечення для управління запасами та бухгалтерського обліку, що допомагає підприємствам дотримуватися норм GST в Індії.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr ERP & CRM - це програмне забезпечення з відкритим кодом для управління бізнес-операціями, такими як контакти, рахунки, замовлення та проекти.

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ERPAG - це хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що включає облік, управління запасами та продажами для малого та середнього бізнесу.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.

weclapp

weclapp

weclapp.com

Weclapp — це хмарне рішення для управління CRM та ERP, що допомагає малому та середньому бізнесу керувати клієнтами, проектами, рахунками та замовленнями.

Mero ERP

Mero ERP

meroerp.com

Mero ERP - хмарне програмне забезпечення для управління ресурсами підприємств, що забезпечує інтеграцію фінансів, запасів, продажів та управління персоналом.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl - хмарна система управління для роздрібної торгівлі, яка інтегрує управління запасами, фінансами, виконанням замовлень і CRM на одній платформі.

Striven

Striven

striven.com

Striven – це пакет програмного забезпечення для управління бізнесом, що об'єднує облік, продажі, проекти та звітність в одній системі.

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

LOGIC ERP - хмарне рішення для управління бізнес-процесами, включаючи управління запасами, замовленнями, закупівлею та складом для підприємств різних розмірів.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

MYOB Australia — платформа для управління підприємствами, що об'єднує бухгалтерію, оплату праці, управління проектами та витратами.

Exact

Exact

exact.com

Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для автоматизації фінансових і HR-процесів малих і середніх підприємств та їх бухгалтерів.

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra – це інтегрований онлайн-портал для управління бізнесом, що пропонує рішення для обліку, фінансів, інвентарю та управління клієнтами.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan ERP - це хмарний програмний продукт для управління ресурсами бізнесу, що включає облік, управління запасами та подачу GST.

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro - це ПЗ для управління бізнесом, яке охоплює бухгалтерію, CRM, управління ланцюгами постачання та інші аспекти ERP для різних підприємств.

INNERGY

INNERGY

innergy.com

INNERGY — ERP рішення для управління бізнес-процесами деревообробних майстерень. Об'єднує розрізнені дані в єдину систему доступну з офісу або на місці.

Doso ERP

Doso ERP

dosoerp.com

DosoERP - це програмне забезпечення для управління ресурсами підприємства, що оптимізує бізнес-процеси в різних відділах організації через інтеграцію функцій.

Fulcrum

Fulcrum

fulcrumpro.com

Fulcrum – це платформа SaaS для виробництв, яка оптимізує робочі процеси та автоматизує збір даних для підвищення ефективності.

Inventory365

Inventory365

inventory365.co

Inventory365 - це програмне забезпечення для управління запасами, яке допомагає підприємствам відслідковувати рівні запасів та автоматизувати процеси.

Viindoo

Viindoo

viindoo.com

Viindoo - це хмарне програмне забезпечення управління підприємством, що інтегрує різні бізнес-функції для підвищення ефективності процесів.

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

ZapInventory - хмарне програмне забезпечення для управління запасами, призначене для малих та середніх підприємств, що дозволяє відстежувати запаси, продажі та замовлення.

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb - інтегрована IT-підтримка для малих і середніх компаній, яка об'єднує бізнес-процеси, знижує витрати та підвищує прибуток.

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

ERP Gold - додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінансовання, управління запасами і продажами для оптимізації процесів компанії.

Workcube

Workcube

workcube.com

Workcube Catalyst — це хмарна платформа для управління бізнесом, що інтегрує ERP, CRM, управління проектами та інші бізнес-функції в одному рішенні.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.

DMSi Software

DMSi Software

dmsi.com

DMSi Software - це рішення для управління бізнесом у галузі пиломатеріалів і будівельних матеріалів, що оптимізує операції та автоматизує процеси.

Unit4

Unit4

unit4.com

Unit4 - це ERP-система, що підтримує організації у фінансовому управлінні, оптимізує процеси та забезпечує звітність.

UdyogMART ERP

UdyogMART ERP

udyogmart.com

UdyogMART ERP - це рішення для управління бізнесом, яке інтегрує фінанси, запаси та людські ресурси в одну платформу для підвищення ефективності.

Freespace ERP

Freespace ERP

freespaceerp.com

Freespace ERP – це програмне забезпечення для малих і середніх підприємств, що спрощує управління фінансами, запасами та людським капіталом в одній платформі.

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS — це програмне забезпечення для бізнесу, яке спрощує управління для професійних послуг, автоматизує завдання та підвищує продуктивність.

IFS

IFS

ifs.com

Додаток IFS інтегрує ERP, EAM, FSM, CRM та HRM для управління бізнес-процесами в різних галузях, забезпечуючи аналітику та AI для оптимізації робочих процесів.

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto - це ERP-додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінанси, запаси, продажі та аналітику в одну платформу для оптимізації процесів.

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

Glowsis - ERP програмне забезпечення для всіх галузей, яке пропонує гнучкі рішення для фінансового управління сучасними підприємствами.

TECHO

TECHO

techoerp.in

Techo - це програмне забезпечення для планування ресурсів (ERP), яке допомагає малим та середнім підприємствам керувати обліком, запасами, замовленнями та взаємовідносинами з клієнтами.

Kladana

Kladana

kladana.com

Кладана – це програмне забезпечення для управління запасами, замовленнями та виробничими процесами для електронної комерції та торгівлі.

Infawork

Infawork

infawork.com

Infawork — це програмне забезпечення для малих та середніх підприємств, що об'єднує облік, HR, управління замовленнями та запасами, бюджетування та управління клієнтами.

Hisaab

Hisaab

hisaab.pk

Hisaab - онлайн ERP-додаток для управління фінансами, бухгалтерією та бізнес-процесами з функціями CRM і аналітики.

Fraction ERP

Fraction ERP

fractionerp.com

Fraction ERP - хмарна система ERP для малих і середніх виробників, що оптимізує бізнес-операції та інтегрує ключові функції в єдину платформу.

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

BizeeBuy - хмарна платформа для B2B, що спрощує процеси постачання, управління транзакціями та оптимізації комерційних процесів для брендів.

Selly Erp

Selly Erp

sellyerp.com

Selly ERP - хмарне рішення для малих та середніх підприємств в Італії, що допомагає управляти клієнтами, продажами, актами, рахунками, закупівлями та складом.

Realsoft

Realsoft

realsoft.ae

RealSoft - ERP система для управління бізнес-операціями, що підвищує ефективність через автоматизацію та інтеграцію основних функцій.

AFAS Software

AFAS Software

afas.com

AFAS Software - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке спрощує фінансові транзакції, бухгалтерський облік та автоматизує бізнес-процеси.

Tyler Technologies

Tyler Technologies

tylertech.com

Програма Tyler Technologies надає інтегровані программні рішення для покращення ефективності та прозорості державних установ.

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