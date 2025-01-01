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Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація AP, фінансове управління та покращене обслуговування пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга постачання, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств із унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
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Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce - це додаток для відстеження часу та планування, який дозволяє працівникам реєструвати час роботи та подавати аркуші з мобільних пристроїв.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks самозайнятих - це програмне забезпечення для управління фінансами фрілансерів і малих бізнесів, включаючи облік доходів, витрат та платіжних рахунків.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке забезпечує контроль над фінансами, запасами, продажами та закупівлями.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Deskera
deskera.com
Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP - це хмарна система, що інтегрує управління фінансами, запасами та іншими бізнес-процесами для малих і середніх підприємств.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext - безкоштовне ПЗ для управління ресурсами підприємств, що пропонує модулі для бухгалтерії, CRM, управління проектами та інші.
Marg ERP
margcompusoft.com
MARG ERP - програмне забезпечення для управління запасами та бухгалтерського обліку, що допомагає підприємствам дотримуватися норм GST в Індії.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM - це програмне забезпечення з відкритим кодом для управління бізнес-операціями, такими як контакти, рахунки, замовлення та проекти.
ERPAG
erpag.com
ERPAG - це хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що включає облік, управління запасами та продажами для малого та середнього бізнесу.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
weclapp
weclapp.com
Weclapp — це хмарне рішення для управління CRM та ERP, що допомагає малому та середньому бізнесу керувати клієнтами, проектами, рахунками та замовленнями.
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP - хмарне програмне забезпечення для управління ресурсами підприємств, що забезпечує інтеграцію фінансів, запасів, продажів та управління персоналом.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl - хмарна система управління для роздрібної торгівлі, яка інтегрує управління запасами, фінансами, виконанням замовлень і CRM на одній платформі.
Striven
striven.com
Striven – це пакет програмного забезпечення для управління бізнесом, що об'єднує облік, продажі, проекти та звітність в одній системі.
LOGIC ERP
logicerp.com
LOGIC ERP - хмарне рішення для управління бізнес-процесами, включаючи управління запасами, замовленнями, закупівлею та складом для підприємств різних розмірів.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia — платформа для управління підприємствами, що об'єднує бухгалтерію, оплату праці, управління проектами та витратами.
Exact
exact.com
Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для автоматизації фінансових і HR-процесів малих і середніх підприємств та їх бухгалтерів.
Daftra
daftra.com
Daftra – це інтегрований онлайн-портал для управління бізнесом, що пропонує рішення для обліку, фінансів, інвентарю та управління клієнтами.
Access
theaccessgroup.com
Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan ERP - це хмарний програмний продукт для управління ресурсами бізнесу, що включає облік, управління запасами та подачу GST.
OpenPro
openpro.com
OpenPro - це ПЗ для управління бізнесом, яке охоплює бухгалтерію, CRM, управління ланцюгами постачання та інші аспекти ERP для різних підприємств.
INNERGY
innergy.com
INNERGY — ERP рішення для управління бізнес-процесами деревообробних майстерень. Об'єднує розрізнені дані в єдину систему доступну з офісу або на місці.
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP - це програмне забезпечення для управління ресурсами підприємства, що оптимізує бізнес-процеси в різних відділах організації через інтеграцію функцій.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum – це платформа SaaS для виробництв, яка оптимізує робочі процеси та автоматизує збір даних для підвищення ефективності.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 - це програмне забезпечення для управління запасами, яке допомагає підприємствам відслідковувати рівні запасів та автоматизувати процеси.
Viindoo
viindoo.com
Viindoo - це хмарне програмне забезпечення управління підприємством, що інтегрує різні бізнес-функції для підвищення ефективності процесів.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory - хмарне програмне забезпечення для управління запасами, призначене для малих та середніх підприємств, що дозволяє відстежувати запаси, продажі та замовлення.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold - додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінансовання, управління запасами і продажами для оптимізації процесів компанії.
WinWeb
winweb.com
WinWeb - інтегрована IT-підтримка для малих і середніх компаній, яка об'єднує бізнес-процеси, знижує витрати та підвищує прибуток.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst — це хмарна платформа для управління бізнесом, що інтегрує ERP, CRM, управління проектами та інші бізнес-функції в одному рішенні.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software - це рішення для управління бізнесом у галузі пиломатеріалів і будівельних матеріалів, що оптимізує операції та автоматизує процеси.
Unit4
unit4.com
Unit4 - це ERP-система, що підтримує організації у фінансовому управлінні, оптимізує процеси та забезпечує звітність.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMART ERP - це рішення для управління бізнесом, яке інтегрує фінанси, запаси та людські ресурси в одну платформу для підвищення ефективності.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP – це програмне забезпечення для малих і середніх підприємств, що спрощує управління фінансами, запасами та людським капіталом в одній платформі.
KEBS
kebs.ai
KEBS — це програмне забезпечення для бізнесу, яке спрощує управління для професійних послуг, автоматизує завдання та підвищує продуктивність.
IFS
ifs.com
Додаток IFS інтегрує ERP, EAM, FSM, CRM та HRM для управління бізнес-процесами в різних галузях, забезпечуючи аналітику та AI для оптимізації робочих процесів.
Divalto
divalto.com
Divalto - це ERP-додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінанси, запаси, продажі та аналітику в одну платформу для оптимізації процесів.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis - ERP програмне забезпечення для всіх галузей, яке пропонує гнучкі рішення для фінансового управління сучасними підприємствами.
TECHO
techoerp.in
Techo - це програмне забезпечення для планування ресурсів (ERP), яке допомагає малим та середнім підприємствам керувати обліком, запасами, замовленнями та взаємовідносинами з клієнтами.
Kladana
kladana.com
Кладана – це програмне забезпечення для управління запасами, замовленнями та виробничими процесами для електронної комерції та торгівлі.
Infawork
infawork.com
Infawork — це програмне забезпечення для малих та середніх підприємств, що об'єднує облік, HR, управління замовленнями та запасами, бюджетування та управління клієнтами.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab - онлайн ERP-додаток для управління фінансами, бухгалтерією та бізнес-процесами з функціями CRM і аналітики.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP - хмарна система ERP для малих і середніх виробників, що оптимізує бізнес-операції та інтегрує ключові функції в єдину платформу.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy - хмарна платформа для B2B, що спрощує процеси постачання, управління транзакціями та оптимізації комерційних процесів для брендів.
Selly Erp
sellyerp.com
Selly ERP - хмарне рішення для малих та середніх підприємств в Італії, що допомагає управляти клієнтами, продажами, актами, рахунками, закупівлями та складом.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft - ERP система для управління бізнес-операціями, що підвищує ефективність через автоматизацію та інтеграцію основних функцій.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке спрощує фінансові транзакції, бухгалтерський облік та автоматизує бізнес-процеси.
Tyler Technologies
tylertech.com
Програма Tyler Technologies надає інтегровані программні рішення для покращення ефективності та прозорості державних установ.
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