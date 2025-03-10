ERP системи - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація AP, фінансове управління та покращене обслуговування пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга постачання, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств із унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
Запит на новий застосунок
AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid — це хмарне рішення, яке допомагає підприємствам виробництва та дистрибуції керувати всім, починаючи від CRM, закупівель, управління запасами, виставлення рахунків і керування замовленнями в одному місці.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl - хмарна система управління для роздрібної торгівлі, яка інтегрує управління запасами, фінансами, виконанням замовлень і CRM на одній платформі.
Deskera
deskera.com
Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP - це хмарна система, що інтегрує управління фінансами, запасами та іншими бізнес-процесами для малих і середніх підприємств.
ERPAG
erpag.com
ERPAG - це хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що включає облік, управління запасами та продажами для малого та середнього бізнесу.
Exact
exact.com
Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для автоматизації фінансових і HR-процесів малих і середніх підприємств та їх бухгалтерів.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy - це хмарне програмне забезпечення для планування виробництва, яке допомагає малим виробникам керувати процесами виробництва та запасами.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia — платформа для управління підприємствами, що об'єднує бухгалтерію, оплату праці, управління проектами та витратами.
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB Нова Зеландія - це платформа для управління фінансами, яка допомагає підприємствам з обробкою заробітної плати, фінансовою звітністю та управлінням грошовими потоками.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex Smart Manufacturing Platform – хмарне рішення для управління та відстеження виробничих процесів, яке інтегрує системи, машини та дані.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks самозайнятих - це програмне забезпечення для управління фінансами фрілансерів і малих бізнесів, включаючи облік доходів, витрат та платіжних рахунків.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce - це додаток для відстеження часу та планування, який дозволяє працівникам реєструвати час роботи та подавати аркуші з мобільних пристроїв.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger - це хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, що забезпечує управління фінансовими даними і автоматизацію облікових процесів.
Striven
striven.com
Striven – це пакет програмного забезпечення для управління бізнесом, що об'єднує облік, продажі, проекти та звітність в одній системі.
weclapp
weclapp.com
Weclapp — це хмарне рішення для управління CRM та ERP, що допомагає малому та середньому бізнесу керувати клієнтами, проектами, рахунками та замовленнями.
WinWeb
winweb.com
WinWeb розробив найбільш інтегрований I.T. інфраструктура підтримки малих і середніх підприємств – WinWeb CLOUD. Повна інтеграція бек-офісу, виробництва, веб-сайту, електронної комерції та соціальних медіа забезпечує інтегровану та масштабовану I.T. середовища для максимізації продуктивності та скорочення витрат. Business CLOUD є настроюваним, доступним і гнучким, щоб зробити WinWeb CLOUD кращим варіантом для підприємців і керівництва, орієнтованих на дохід і результат. WinWeb APP — це інтегрована хмарна технологія, еквівалентна мікробізнесу, яка запобігає фрагментації бізнес-даних, знижує витрати та збільшує дохід.
Xledger
xledger.net
Xledger - це хмарна ERP-система для автоматизації фінансового управління бізнесом, що охоплює облік, управління коштами, звітність і інші фінансові функції.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory - хмарне програмне забезпечення для управління запасами, призначене для малих та середніх підприємств, що дозволяє відстежувати запаси, продажі та замовлення.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum замінює ERP, MRP і MES платформою Manufacturing Software-as-a-Service (SaaS), що дозволяє малим і середнім виробникам підвищити ефективність за рахунок оптимізації робочого процесу та автоматизованого збору даних. Fulcrum забезпечує цінність завдяки повністю цифровому безпаперовому робочому процесу, який використовує машинне навчання, автоматизацію, прогнозну аналітику та розширену евристику для підвищення продуктивності та прибутковості. Програмне забезпечення не повинно бути складним. Програмне забезпечення, яке ви використовуєте в особистому житті (Facebook, Uber, Amazon тощо), є інтуїтивно зрозумілим, і вам не потрібно навчатися, щоб зрозуміти, як воно працює. Чому програмне забезпечення для вашого бізнесу має відрізнятися? Ми допомагаємо виробникам переходити на передове, орієнтоване на майбутнє програмне забезпечення, яке зменшує стрес від повсякденних операцій, отримує більше від хороших працівників, яких важко найняти, автоматизує виснажливі завдання та працює ефективніше, ніж те, що існує у програмному забезпеченні для виробництва. космос сьогодні.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis technology – один із найкращих постачальників ERP у Кералі, який надає повне програмне забезпечення ERP для всіх галузей. Glow Diametric керується вимогами підприємців наступного покоління, і це глобальне рішення ERP, яке забезпечує вибір, гнучкість і пильність, необхідні для підтримки стратегічних ініціатив. Glow Diametric надає перевірені комплексні можливості управління фінансами, необхідні для розвитку мінливого, складного бізнесу.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM - це програмне забезпечення з відкритим кодом для управління бізнес-операціями, такими як контакти, рахунки, замовлення та проекти.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Composity
composity.com
Composity — це хмарне ERP-рішення, доповнене інструментами продажів і маркетингу, розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Це готове програмне рішення, яке керує всіма аспектами внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів організації - бухгалтерським обліком, управлінням запасами, білінговою системою, документообігом, корпоративним веб-сайтом і електронною комерцією, CRM, організацією клієнтської бази та генератором звітів. .
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP - це програмне забезпечення для управління ресурсами підприємства, що оптимізує бізнес-процеси в різних відділах організації через інтеграцію функцій.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Appward
appward.com
Appward надає понад 80 додатків для управління різними функціями бізнесу в одному швидкому робочому середовищі.
IFS
ifs.com
Додаток IFS інтегрує ERP, EAM, FSM, CRM та HRM для управління бізнес-процесами в різних галузях, забезпечуючи аналітику та AI для оптимізації робочих процесів.
Certinia
certinia.com
Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Customer Success і ERP, які постачаються на провідній хмарній платформі Salesforce, дають можливість вести бізнес із підключеними послугами, надавати інтелектуальні технології та досягати гнучкості бізнесу. Certinia зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія та офісами по всьому світу, підтримується Haveli Investments, General Atlantic і Salesforce Ventures. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO - програмне забезпечення ERP, що підтримує управління виробництвом, дистрибуцією та фінансами для бізнесу, доступне в хмарі та локально.
Tyler Technologies
tylertech.com
Програма Tyler Technologies надає інтегровані программні рішення для покращення ефективності та прозорості державних установ.
OpenPro
openpro.com
OpenPro - це ПЗ для управління бізнесом, яке охоплює бухгалтерію, CRM, управління ланцюгами постачання та інші аспекти ERP для різних підприємств.
Unit4
unit4.com
Unit4 - це ERP-система, що підтримує організації у фінансовому управлінні, оптимізує процеси та забезпечує звітність.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks пропонує просту у використанні програму керування бізнесом для малого та середнього бізнесу. Рішення OfficeBooks — це пропозиція програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка мінімізує початкові та інфраструктурні витрати без шкоди для функціональності та продуктивності. Наш основний продукт — OfficeBooks.com, розміщена програма для керування бізнесом, яка надає користувачам інструменти для керування продажами, контактами, закупівлями, виробництвом, робочими замовленнями та контролем запасів. Найкраще те, що з OfficeBooks у хмарі ваша система доступна будь-де; в офісі, вдома або в дорозі.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext - безкоштовне ПЗ для управління ресурсами підприємств, що пропонує модулі для бухгалтерії, CRM, управління проектами та інші.
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень виробництва та ланцюгів поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в бурхливому світі, зіткнувшись з перебоями в пропозиції та коливаннях попиту, виробники та ланцюги пропозицій повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати спритність, ефективність та стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптаційні програми, щоб забезпечити ці адаптивні підприємства. Заснований у Санта -Барбарі, штат Каліфорнія, Кад має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули рішення QAD Enterprise, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління відносинами постачальників (SRM), планування цифрових ланцюгів поставок (DSCP), глобальне виконання торгівлі та транспорту (GTTE), систему управління якості підприємства (EQMS), підключену робочу силу та обробку інтелекту.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies є частиною індійської виробничої екосистеми. Ми розробили нашу ERP на основі проблем, виявлених у обробній промисловості. Ми хочемо бути номер один у хмарному виробничому ERP-програмному забезпеченні для ММСП в Азії. Наш продукт допомагає власникам бізнесу та підприємцям керувати своїми продажами та покупками. Виробничий, гарантійний, касовий і фінансовий контроль. ACTouch, наші хмарні ERP-рішення, не потребують встановлення та конфігурації програми, оскільки вона доступна через Інтернет і доступна з ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів тощо. Програма доступна 24 x 7, 365 днів на рік. Таким чином, немає простоїв, вірусів чи спам-атак, немає інвестицій у обладнання та програмне забезпечення, і це економить багато грошей для ММСП. Основні особливості продукту AcTouch такі. 1. Основні бізнес-модулі: модулі рахунків-фактур, платежів, квитанцій, головної книги та інвентаризації 2. Елементи керування доступом користувача: ви можете вирішити, хто має використовувати які меню та елементи керування. 3. Фінансовий контроль: принцип «4 очі» (Ваш клерк вводить транзакцію, і Ви можете її схвалити). Повний контроль фінансових питань 4. Єдиний вхід: якщо у вас більше однієї компанії, ви можете отримати доступ до них за допомогою єдиного входу. Немає необхідності в окремих логінах. 5. Інформаційна панель із фінансовими та фондовими сповіщеннями, звітами про старіння (хто має платити вам і скільки), звітами про стан банків. 6. Індивідуальні шаблони для кожного постачальника або клієнта (ви обираєте, які шаблони для кого) 7. Відстеження запасів до рівня партії. 8. Мультивалютні операції та рахунки 9. Доступ із мобільних пристроїв і планшетів (незабаром буде випущено нову функцію) 10. Сумісність з податку на товари та послуги Індії.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold - додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінансовання, управління запасами і продажами для оптимізації процесів компанії.
KEBS
kebs.ai
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізувати й автоматизувати свої повсякденні завдання та з легкістю створити безперебійний робочий процес. Наші клієнти в усьому світі вражені тим, як працює KEBS - зробили дані єдиним джерелом правди - збільшення утримання співробітників на 76% - забезпечувала своєчасну реалізацію проектів у межах бюджету - збільшив дохід до 5 разів, ніж раніше - привнесла більше прозорості в організацію - зробили своїх працівників більш відповідальними - задоволені клієнти в 10 разів краще, ніж раніше KEBS є комплексним. Отже, це єдиний бізнес-пакет, який вам коли-небудь знадобиться.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або кількох програм. За 20 років команда Evosus допомогла оптимізувати та розвивати понад 500 компаній. Ми використали ці 20 років передового досвіду, щоб створити бізнес-програмне забезпечення, яке є 100% хмарним і 100% чудовим. LOU охоплює роздрібну торгівлю - обслуговування - інвентаризацію - оптимізацію маршруту - планування - звітність і фінанси, які інтегруються з QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto - це ERP-додаток для управління бізнесом, що інтегрує фінанси, запаси, продажі та аналітику в одну платформу для оптимізації процесів.
Marg ERP
margcompusoft.com
MARG ERP - програмне забезпечення для управління запасами та бухгалтерського обліку, що допомагає підприємствам дотримуватися норм GST в Індії.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze є глобальним розробником, новатором і постачальником рішень для управління бізнесом для малих і середніх підприємств. Усі інструменти, необхідні для прибуткового розвитку вашого бізнесу: * Enterpryze дає змогу вести облік, інвентар, CRM, керування послугами тощо з одного місця * Керуйте запасами, клієнтами та постачальниками в одному місці * Інтегрований та автоматизований облік для точних звітів * Простота налаштування. Зареєструйтеся та почніть користуватися
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill — єдина ERP, розроблена для електронної комерції та оптових торговців. Зі зростанням багатоканальної торгівлі Fulfill було створено з простою ідеєю про те, що торговельні операції необхідно спростити, щоб забезпечити чудовий досвід роздрібної торгівлі. Fulfill дозволяє компаніям перетворити свої бек-офіси на прискорювач зростання шляхом інтеграції управління замовленнями, управління запасами, управління складом, закупівель, оптової торгівлі, виробництва, фінансів і обслуговування клієнтів; все в одне бездоганне рішення.
WP ERP
wperp.com
WP ERP є дітищем weDevs, команди розробників WordPress, мислителів, персоналу підтримки та маркетологів. Компанія розпочала роботу як платформа для блогів у грудні 2008 року. Тоді ми розробляли плагіни WordPress, писали навчальні посібники з розробки та спеціальні статті, пов’язані з PHP, і багато іншого з субдомену. У травні 2012 року наша компанія відновила роботу як невеликий стартап із веб-розробки з новою впевненістю та сильнішим баченням. Наша головна мета полягає в створенні високоякісних і масштабованих користувальницьких PHP-додатків за допомогою WordPress за конкурентоспроможною ціною. Ми прагнемо надавати плагіни та теми, приправлені останніми тенденціями розробки та найкращими практиками. Ми любимо простоту та інтуїтивність, тому всі наші плагіни розроблені як Frontend. WP ERP — це піонерське корпоративне рішення в галузі WordPress. Ми почали працювати над WP ERP у 2015 році та випустили першу бета-версію у 2016 році. На той час WordPress не мав плагінів, які охоплювали б усі аспекти бізнесу та дозволяли компаніям керувати всім самостійно за допомогою єдиного рішення. З самого початку наша мета полягала в тому, щоб зробити WP ERP єдиним рішенням для власників малого бізнесу, щоб керувати всіма своїми потребами з єдиної платформи. Таким чином, WP ERP додає цінність у такі способи: --> Користувачам досить легко працювати та підтримувати, --> Це дає власникам контроль над операціями, --> Це самокерований. Тепер у нас є сім’я з 27 безкоштовних і 50 преміум-плагінів і понад 8000 активних установок WP ERP. Ми також сім’я з 70+ відданих членів, які планують, розробляють і розвивають високоякісні продукти та контент, орієнтовані на клієнта. Створюючи наші плагіни та вміст, ми ретельно враховуємо вподобання та потреби користувачів. Спеціальна команда підтримки цілодобово допомагає користувачам і вирішує їхні проблеми.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке спрощує фінансові транзакції, бухгалтерський облік та автоматизує бізнес-процеси.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software - це рішення для управління бізнесом у галузі пиломатеріалів і будівельних матеріалів, що оптимізує операції та автоматизує процеси.
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software — це провідний інтегрований веб-пакет програмного забезпечення, включаючи програмне забезпечення для виконання замовлень, CRM та електронної комерції. BirdDog Enterprise також є найкращим у галузі бізнес-програмним забезпеченням типу «Програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яке підтримує всю вашу компанію в єдиному інтегрованому та потужному програмному рішенні для управління бізнесом. Що робить BirdDog Enterprise унікальним, так це те, що він побудований на одній платформі, тому продажі, підтримка, доставка та виставлення рахунків використовують однакову інформацію під час кожної взаємодії. Enterprise надає вам життєво важливу бізнес-аналітику в режимі реального часу, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise - це комплексна система управління бізнесом (BMS) Він включає в себе всі функції керування бізнесом, які ви очікуєте знайти, а також багато додаткових функцій, яких немає в багатьох інших типах програмного забезпечення для керування бізнесом. BME базується на відзначеному нагородами клієнт-серверному рішенні BusinessMan Enterprise, яке розроблялося протягом понад 25 років до того місця, де воно сьогодні працює, використовуючи новітні веб-технології, щоб надати вам продуктивність, гнучкість і багатий набір функцій. забезпечуючи доступ з усіх платформ, що підтримують сучасний веб-браузер.
reybex
reybex.com
reybex, комплексне рішення ERP для: управління товарами, обробки відправлень, складу, керування мобільним складом, фінансового обліку, управління проектами, CRM, електронної комерції та інтерфейсів Marketplace, Omni-Channel, керування замовленнями.
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