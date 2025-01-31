ERP системи - Найпопулярніші застосунки - Судан

WP ERP

wperp.com

WP ERP є дітищем weDevs, команди розробників WordPress, мислителів, персоналу підтримки та маркетологів. Компанія розпочала роботу як платформа для блогів у грудні 2008 року. Тоді ми розробляли плагіни WordPress, писали навчальні посібники з розробки та спеціальні статті, пов’язані з PHP, і багато іншого з субдомену. У травні 2012 року наша компанія відновила роботу як невеликий стартап із веб-розробки з новою впевненістю та сильнішим баченням. Наша головна мета полягає в створенні високоякісних і масштабованих користувальницьких PHP-додатків за допомогою WordPress за конкурентоспроможною ціною. Ми прагнемо надавати плагіни та теми, приправлені останніми тенденціями розробки та найкращими практиками. Ми любимо простоту та інтуїтивність, тому всі наші плагіни розроблені як Frontend. WP ERP — це піонерське корпоративне рішення в галузі WordPress. Ми почали працювати над WP ERP у 2015 році та випустили першу бета-версію у 2016 році. На той час WordPress не мав плагінів, які охоплювали б усі аспекти бізнесу та дозволяли компаніям керувати всім самостійно за допомогою єдиного рішення. З самого початку наша мета полягала в тому, щоб зробити WP ERP єдиним рішенням для власників малого бізнесу, щоб керувати всіма своїми потребами з єдиної платформи. Таким чином, WP ERP додає цінність у такі способи: --> Користувачам досить легко працювати та підтримувати, --> Це дає власникам контроль над операціями, --> Це самокерований. Тепер у нас є сім’я з 27 безкоштовних і 50 преміум-плагінів і понад 8000 активних установок WP ERP. Ми також сім’я з 70+ відданих членів, які планують, розробляють і розвивають високоякісні продукти та контент, орієнтовані на клієнта. Створюючи наші плагіни та вміст, ми ретельно враховуємо вподобання та потреби користувачів. Спеціальна команда підтримки цілодобово допомагає користувачам і вирішує їхні проблеми.