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ERP системи - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація AP, фінансове управління та покращене обслуговування пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга постачання, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств із унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
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Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid — це хмарне рішення, яке допомагає підприємствам виробництва та дистрибуції керувати всім, починаючи від CRM, закупівель, управління запасами, виставлення рахунків і керування замовленнями в одному місці.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica Cloud ERP пропонує найкращу у своєму класі функціональність для малого та середнього бізнесу, щоб процвітати в цифровій економіці. Його робочі процеси охоплюють повний набір додатків для керування бізнесом, і він побудований на основі відкритих API для швидкої інтеграції з іншим критичним програмним забезпеченням. Її ліцензування на основі споживання стягує плату за використані ресурси, а не за кожного користувача, а її перспективна платформа підвищує цінність і забезпечує гнучкість, ефективність і віддалену співпрацю.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — це операційна система для роздрібної торгівлі номер один для електронної комерції, багатоканальних роздрібних брендів і оптовиків. Brightpearl усуває повсякденні проблеми роздрібної торгівлі за допомогою масштабованої операційної системи, яка інтегрує та автоматизує операції після покупки. Завдяки величезній бібліотеці інтеграцій Plug & Play, глибоко відкритому доступу до API та надійній партнерській мережі клієнти мають свободу та гнучкість, щоб використовувати гіпермасштабовану електронну комерцію та безстрашно розвиватися. Повне рішення для бек-офісу Brightpearl включає фінансове управління, управління запасами та замовленнями на продаж, керування закупівлями та постачальниками, CRM, виконання, складування та логістику. Понад 1200 компаній у 26 країнах використовують нашу платформу, і ми керуємо понад 10 мільйонами транзакцій і бізнесом на 3 мільярди доларів США на рік. Штаб-квартира Brightpearl у США знаходиться в центрі Остіна, а глобальна штаб-квартира – у Брістолі, Великобританія.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
ECOUNT ERP
ecount.com
З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Користувачі Ecount ERP отримують вигоду від стандартизованої програми, оптимізованої для різноманітних галузей промисловості, включаючи виробництво, розподіл, надання послуг, оптову торгівлю, будівництво тощо. Використовуючи стандартизовану та масштабовану програму ERP, користувачі можуть отримати вигоду від інноваційних функцій і оновлень без додаткових витрат. Крім того, немає необхідності купувати дороге обладнання та сервери для розміщення програми – користувачі можуть отримати доступ до Ecount ERP зі свого ПК, планшета та смартфона в будь-який час. Власники та менеджери компаній, які використовують Ecount ERP, отримають переваги від інструментів, призначених для покращення управління запасами, продажами, закупівлями, складом, кадрами та бухгалтерським обліком. Завдяки використанню інтегрованих модулів і порталів замовлень керівники та особи, які приймають рішення, можуть отримувати інформацію в реальному часі з будь-якої точки світу. Лише за 55 доларів США на місяць Ecount ERP пропонує повністю інтегроване хмарне ERP-рішення для власників бізнесу, яким потрібна ефективність робочого процесу. Кожна підписка включає доступ для необмеженої кількості користувачів, віртуальне навчання та віддалену підтримку без додаткових витрат.
ERPAG
erpag.com
ERPAG — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP). Він підходить для малого та середнього бізнесу в різних галузях, включаючи автомобільну, роздрібну торгівлю, освіту, інформаційні технології тощо. Основні функції включають управління продажами, закупівлями, управління виробництвом, бухгалтерський облік і фінанси, управління запасами, звітність і аналітику. ERPAG дозволяє користувачам керувати бізнес-процесами, включаючи портал клієнтів b2b, продаж, замовлення, отримання та доставку. Інші функції включають керування послугами, управління доставкою, керування доступом користувачів, точки продажу та сканування штрих-кодів. ERPAG пропонує інтеграцію з Google Mail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe тощо. Він підтримує понад 40 відправників по всьому світу, включаючи UPS, FedEx і USPS. Він доступний у трьох версіях: базовій, стандартній та преміальній за ціною передплати. Він сумісний з операційними системами Windows, Mac і Linux. Підтримка надається електронною поштою, по телефону та за допомогою відеоуроків.
Exact
exact.com
Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для малих і середніх компаній та їхніх бухгалтерів. Продукти автоматизують бізнес-процеси в таких сферах, як фінанси та кадри, і пропонують спеціальні рішення ERP для оптової торгівлі, виробництва, проектів і будівництва. Це економить час і дає зрозуміти. Це дозволяє клієнтам працювати ефективно, приймати обґрунтовані рішення та продовжувати розвиватися. Понад 675 000 компаній, переважно в Нідерландах, Бельгії та Німеччині, вже покладаються на програмне забезпечення Exacts. Exact було засновано в 1984 році в Делфті, Нідерланди, де й досі знаходиться наш головний офіс. Щодня понад 2000 амбітних професіоналів працюють над інноваціями. Ведення відповідального бізнесу з повагою один до одного, навколишнього середовища та суспільства є центральним для нього.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — доступне та зручне хмарне програмне забезпечення для планування виробництва з самообслуговуванням для невеликих виробників (10–200 співробітників). Програмне забезпечення являє собою набір, що містить модулі планування виробництва, CRM, закупівель, управління ланцюгом поставок і контролю запасів. Додаток містить планувальник перетягування, який допомагає менеджерам проектів розподіляти ресурси для різних завдань. Модуль закупівель дозволяє компаніям оптимізувати процес закупівель шляхом організації кожного циклу закупівель і замовлень на закупівлю.
MYOB Australia
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектами – MYOB економить ваш час і гроші. Куди б не прямував ваш бізнес, MYOB адаптується до ваших мінливих потреб. Забезпечуючи видимість і впевненість, ви повинні приймати кращі та більш обґрунтовані рішення. Розкрийте потенціал свого бізнесу з MYOB.
MYOB New Zealand
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектами – MYOB заощаджує ваш час і гроші. Куди б не прямував ваш бізнес, MYOB адаптується до ваших мінливих потреб. Забезпечуючи видимість і впевненість, ви повинні приймати кращі та більш обґрунтовані рішення. Розкрийте потенціал свого бізнесу з MYOB.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу – від цеху до верхнього поверху – для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий Інтернет речей і аналітику для об’єднання людей, систем, машин і ланцюгів поставок, дозволяючи їм керувати з точністю, ефективністю та гнучкістю в постійно мінливих умовах. ринку.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger забезпечує перегляд важливих фінансових даних у реальному часі. Наше хмарне програмне забезпечення та API допомагають організаціям керувати своїми розподіленими операціями та активами. Це включає повнофункціональну головну книгу, дебіторську та кредиторську заборгованість, управління запасами, керування криптоактивами тощо.
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерського обліку, продажів, проектів, управління та звітності, в одну просту систему. Спростіть, уніфікуйте, процвітайте. Завдяки Striven вам більше ніколи не знадобляться окремі та непов’язані програми. Нарешті, ви можете керувати своїм бізнесом з будь-якого місця та на будь-якому пристрої.
weclapp
weclapp.com
weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом іншим. weclapp пропонує чудовий інтерфейс користувача та може використовуватися інтуїтивно. Працювати з ним легко і зовсім не складно. Одне програмне забезпечення для керування всією компанією!
WinWeb
winweb.com
WinWeb розробив найбільш інтегрований I.T. інфраструктура підтримки малих і середніх підприємств – WinWeb CLOUD. Повна інтеграція бек-офісу, виробництва, веб-сайту, електронної комерції та соціальних медіа забезпечує інтегровану та масштабовану I.T. середовища для максимізації продуктивності та скорочення витрат. Business CLOUD є настроюваним, доступним і гнучким, щоб зробити WinWeb CLOUD кращим варіантом для підприємців і керівництва, орієнтованих на дохід і результат. WinWeb APP — це інтегрована хмарна технологія, еквівалентна мікробізнесу, яка запобігає фрагментації бізнес-даних, знижує витрати та збільшує дохід.
Xledger
xledger.net
Xledger — це найбільш автоматизоване фінансове ERP-рішення на ринку, яким користуються понад 10 000 компаній у 60 країнах. Xledger на 100% базується на хмарі та призначений для амбітних організацій, які хотіли б скористатися найкращими практиками та автоматизацією для покращення своїх бізнес-процесів. Xledger відрізняється автоматизацією, масштабованістю та бізнес-розумінням. Засновники Xledger прагнули спростити управління бізнесом і зменшити складність, запропонувавши готове рішення, яке можна конфігурувати відповідно до потреб кожного клієнта та базується на найкращих практиках. Xledger базується на конфігурації, а не на налаштуванні, що означає, що кожен клієнт плавно оновлюється до останньої версії системи. Xledger забезпечує основну бухгалтерію (GL, AP, AR), обробку платежів (друк чеків, ACH, банківський переказ), управління готівкою, виставлення рахунків і рахунків, табелі обліку робочого часу, звіти про витрати, бюджетування та прогнозування, визнання доходу, облік основних засобів, управління запасами , закупівлі, управління донорами, облік проектів, облік коштів, CRM, нарахування заробітної плати, управління документами та можливості фінансової звітності. Користувачі мають доступ до аналізу GL, можливості деталізації, звітності в реальному часі, графіків, інформаційних панелей, ключових показників ефективності та різноманітних інструментів бізнес-аналітики та аналітики.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — це хмарне програмне забезпечення для керування запасами, розроблене для малого та середнього бізнесу. Це дозволяє користувачам керувати запасами, продажами, закупівлями, постачальниками, клієнтами тощо. Завдяки таким функціям, як сканування штрих-кодів, керування замовленнями та підтримка кількох локацій, ZapInventory прагне допомогти підприємствам оптимізувати свою діяльність і підвищити загальну ефективність. Крім того, він надає інформацію та звіти в режимі реального часу, щоб допомогти користувачам приймати рішення на основі даних. ZapInventory також інтегрується з різними платформами електронної комерції та бухгалтерським програмним забезпеченням, що робить його універсальним рішенням для компаній різного типу та розміру.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum замінює ERP, MRP і MES платформою Manufacturing Software-as-a-Service (SaaS), що дозволяє малим і середнім виробникам підвищити ефективність за рахунок оптимізації робочого процесу та автоматизованого збору даних. Fulcrum забезпечує цінність завдяки повністю цифровому безпаперовому робочому процесу, який використовує машинне навчання, автоматизацію, прогнозну аналітику та розширену евристику для підвищення продуктивності та прибутковості. Програмне забезпечення не повинно бути складним. Програмне забезпечення, яке ви використовуєте в особистому житті (Facebook, Uber, Amazon тощо), є інтуїтивно зрозумілим, і вам не потрібно навчатися, щоб зрозуміти, як воно працює. Чому програмне забезпечення для вашого бізнесу має відрізнятися? Ми допомагаємо виробникам переходити на передове, орієнтоване на майбутнє програмне забезпечення, яке зменшує стрес від повсякденних операцій, отримує більше від хороших працівників, яких важко найняти, автоматизує виснажливі завдання та працює ефективніше, ніж те, що існує у програмному забезпеченні для виробництва. космос сьогодні.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis technology – один із найкращих постачальників ERP у Кералі, який надає повне програмне забезпечення ERP для всіх галузей. Glow Diametric керується вимогами підприємців наступного покоління, і це глобальне рішення ERP, яке забезпечує вибір, гнучкість і пильність, необхідні для підтримки стратегічних ініціатив. Glow Diametric надає перевірені комплексні можливості управління фінансами, необхідні для розвитку мінливого, складного бізнесу.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розроблений для малих, середніх і великих компаній, фондів і фрілансерів. Ви можете вільно використовувати, вивчати, змінювати або поширювати його відповідно до його ліцензії. Ви можете використовувати його як окрему програму або як веб-програму для доступу до неї з Інтернету чи локальної мережі. Dolibarr має велику спільноту, готову допомогти вам, безкоштовні форуми та бажаних партнерів, готових запропонувати комерційну підтримку, якщо вона вам знадобиться
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продавцям і брендам задовольняти попит у будь-якому місці за допомогою надзвичайної гнучкості та масштабу без болісної міграції платформи.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Composity
composity.com
Composity — це хмарне ERP-рішення, доповнене інструментами продажів і маркетингу, розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Це готове програмне рішення, яке керує всіма аспектами внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів організації - бухгалтерським обліком, управлінням запасами, білінговою системою, документообігом, корпоративним веб-сайтом і електронною комерцією, CRM, організацією клієнтської бази та генератором звітів. .
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP — це комплексне програмне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP), призначене для впорядкування та оптимізації бізнес-процесів у різних відділах організації. Це потужний інструмент, який об’єднує численні функції та допомагає компаніям ефективно керувати своїми ресурсами, операціями та інформацією. DosoERP пропонує широкий спектр модулів і функцій, які задовольняють різні аспекти бізнес-операцій. Ці модулі зазвичай включають: * Фінансовий менеджмент: DosoERP надає інструменти для керування процесами бухгалтерського обліку, фінансової звітності, бюджетування та управління грошовими потоками. Це дозволяє підприємствам ефективно відстежувати витрати, створювати рахунки-фактури, керувати нарахуванням заробітної плати та виконувати інші фінансові завдання. * Управління складами та рахунками-фактурами: цей модуль допомагає компаніям керувати закупівлями, запасами та логістичними операціями. Це дозволяє підприємствам відстежувати та контролювати потік товарів і послуг, оптимізувати рівень запасів і оптимізувати процес ланцюжка поставок. * Управління людськими ресурсами: за допомогою DosoERP організації можуть виконувати різні функції управління персоналом, такі як адаптація співробітників, відстеження відвідуваності, управління продуктивністю та обробка заробітної плати. Це допомагає оптимізувати кадрові процеси та забезпечує дотримання трудових норм. * Транспортування: цей модуль підвищує ефективність логістики шляхом планування та відстеження транспортування, щоб оптимізувати транспортний процес від планування та розкладу до відстеження та виставлення рахунків, тим самим зменшуючи витрати. * Митне оформлення: система митного оформлення зменшує кількість помилок і затримок під час митного оформлення за допомогою ряду функцій, оптимізуючи імпортні та експортні операції. * Аналітика та звітність: DosoERP надає надійні можливості звітності та аналітики, що дозволяє компаніям отримати цінну інформацію про свої операції. Він пропонує настроювані інформаційні панелі, інструменти візуалізації даних і функції звітності, щоб допомогти особам, які приймають рішення, відстежувати продуктивність, визначати тенденції та приймати обґрунтовані стратегічні рішення. DosoERP відомий своїм зручним інтерфейсом, масштабованістю та гнучкістю. Його можна налаштувати відповідно до конкретних потреб бізнесу та інтегрувати з іншими програмними додатками для безперебійного обміну даними. Крім того, DosoERP часто базується на хмарі, що забезпечує легкий доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і сприяє співпраці в режимі реального часу між командами. Загалом DosoERP дає можливість організаціям оптимізувати свою діяльність, підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і досягти більшої ефективності в різних відділах, що в кінцевому підсумку призводить до покращення ефективності бізнесу та зростання. Показати менше
SAP
sap.com
SAP є провідною компанією, яка займається розробкою корпоративних додатків і штучного інтелекту. Вони стоять на перетині бізнесу та технологій, де їхні інновації створені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-завдань і справляють вплив на реальний світ. Їхні рішення є основою для найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегроване портфоліо SAP об’єднує елементи сучасних організацій — від робочої сили та фінансів до клієнтів і ланцюгів постачання — в єдину екосистему, яка рухає прогрес.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
IFS
ifs.com
IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосередньо пов’язані з єдиною моделлю даних і використовують вбудовані цифрові інновації, щоб наші клієнти могли бути найкращими, коли це дійсно важливо для їхніх клієнтів – у момент обслуговування. Галузеві знання наших співробітників і нашої зростаючої екосистеми разом із прагненням забезпечувати цінність на кожному кроці зробили IFS визнаним лідером і найбільш рекомендованим постачальником у нашому секторі.
Certinia
certinia.com
Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Customer Success і ERP, які постачаються на провідній хмарній платформі Salesforce, дають можливість вести бізнес із підключеними послугами, надавати інтелектуальні технології та досягати гнучкості бізнесу. Certinia зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія та офісами по всьому світу, підтримується Haveli Investments, General Atlantic і Salesforce Ventures. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентаризацією, розподілом і керування виробництвом. Програмне забезпечення Epicor доступне локально та як хмарне ERP SaaS (планування ресурсів підприємства). Epicor пропонує платформи управління бізнесом як галузеві рішення ERP. Epicor Software Corporation впроваджує інновації, щоб включити нові технології в систему ERP. Наприклад, Epicor використовує промисловий Інтернет речей (IIoT) для підключення машин із датчиками та ПЛК (програмованими логічними контролерами) на цехах у своєму розширеному MES (програмне забезпечення для виконання виробництва), яке легко інтегрується з системою Epicor ERP (і MRP). . Epicor надає розширене багатоканальне програмне забезпечення, включаючи електронну комерцію, для роздрібних торговців.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO є провідним глобальним постачальником програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP), що спеціалізується на ключових галузях виробництва та розподілу. Понад 40 років команда спеціалістів SYSPRO продовжує відповідати унікальним галузевим потребам і дозволяє клієнтам легко адаптуватися та розвиватися. Рішення є масштабованим і може бути розгорнуто в хмарі, на місці або в обох, а також доступ до нього через Інтернет на будь-якому пристрої, щоб надати клієнтам вибір і гнучкість. SYSPRO залишається зосередженим на успіху партнерів і клієнтів. Наші рішення, що розвиваються, узгоджуються з галузевими тенденціями, щоб використовувати нові технології, які дозволять партнерам і клієнтам забезпечити цифрове майбутнє. Маючи понад 15 000 ліцензованих компаній у більш ніж 60 країнах на шести континентах, SYSPRO пропонує керівництво та підтримку на кожному кроці шляху як надійний консультант.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler надають місцевим, державним і федеральним органам влади можливість ефективно й прозоро працювати з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних системах, рішення Tyler змінюють те, як клієнти отримують практичну інформацію про можливості та рішення для своїх спільнот. Tyler має понад 40 000 успішних інсталяцій у майже 13 000 місцях, з клієнтами у всіх 50 штатах, Канаді, Карибському басейні, Австралії та інших міжнародних місцях. Тайлер неодноразово отримував визнання за розвиток та інновації, включно зі списком GovTech 100 компанії Government Technology. Більше інформації про Tyler Technologies, компанію S&P 500 зі штаб-квартирою в Плано, штат Техас, можна знайти на сайті tylertech.com.
OpenPro
openpro.com
OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезпечує максимальну гнучкість для клієнтів. OpenPro може служити економічно ефективною системою облікових записів для малого бізнесу та має повнофункціональне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для виробництва. OpenPro має найсучасніші можливості, необхідні для програмного забезпечення електронної комерції, а також є перевіреним постачальником програмного забезпечення для ланцюга поставок. Протягом останніх 10 років програмне забезпечення OpenPro було написано на PHP з відкритим вихідним кодом із використанням відкритої архітектури (працює на будь-якому обладнанні та базі даних SQL). З такими розширеними функціями OpenPro, як зображення документів; зелені потоки безпаперової роботи; інтегроване штрихове кодування; інтегровані телефонні системи; читання OCR у транзакції XML; і багатомовні та валютні можливості, ми заощадили нашим клієнтам мільйони доларів на операційній ефективності. Програмне забезпечення можна розгорнути як програмне забезпечення як послуга (SAAS), ASP або запустити на вашому сервері. OpenPro пропонує програмне забезпечення для бізнесу для кожної компанії, яка потребує більшої ефективності та додаткових можливостей від програмного рішення ERP.
Unit4
unit4.com
Unit4 – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення та ERP-додатки, а також відповідні професійні послуги для працівників організацій, що надають послуги, з особливим акцентом на професійні послуги, освіту, державні послуги та некомерційні сектори. Вона має дочірні компанії та офіси в 23 країнах Європи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Африки. Компанія найбільш відома своїм пакетом People Experience Suite, включаючи Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A та Unit4 Talent Management. У 2015 році Unit4 оголосила про партнерство з Microsoft для створення автономних бізнес-додатків у хмарі Microsoft Azure. Програмне забезпечення Unit4 доступне як у хмарі, так і в локальних налаштуваннях, а підтримка для локальних пристроїв закінчується в грудні 2024 року. У 2020 році компанія запустила програму Global Channel Partner Program, щоб допомогти партнерам у впровадженні програмного забезпечення Unit4. Рішення наступного покоління для планування корпоративних ресурсів (ERP) Unit4 забезпечують роботу багатьох світових організацій середнього бізнесу, об’єднуючи можливості відділу фінансів, закупівель, управління проектами, персоналу та FP&A для обміну інформацією в режимі реального часу та надання більшої інформації, щоб допомогти організації стають більш ефективними.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks пропонує просту у використанні програму керування бізнесом для малого та середнього бізнесу. Рішення OfficeBooks — це пропозиція програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка мінімізує початкові та інфраструктурні витрати без шкоди для функціональності та продуктивності. Наш основний продукт — OfficeBooks.com, розміщена програма для керування бізнесом, яка надає користувачам інструменти для керування продажами, контактами, закупівлями, виробництвом, робочими замовленнями та контролем запасів. Найкраще те, що з OfficeBooks у хмарі ваша система доступна будь-де; в офісі, вдома або в дорозі.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext — це загальне програмне забезпечення ERP, яке використовується виробниками, дистриб’юторами та сервісними компаніями. Він включає такі модулі, як бухгалтерський облік, CRM, продажі, закупівлі, веб-сайт, електронна комерція, точка продажу, виробництво, склад, управління проектами, інвентаризація та послуги. Крім того, він має спеціальні модулі, такі як школи, охорона здоров’я, сільське господарство та некомерційні організації. ERPNext є альтернативою NetSuite і QAD і схожий за функціями на Odoo (раніше OpenERP), Tryton і Openbravo. Gartner включив ERPNext до списку ERP FrontRunners List як Pacesetters.
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гнучкість, ефективність і стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптивні програми, щоб увімкнути ці адаптивні підприємства. Заснована в Санта-Барбарі, Каліфорнія, QAD має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули корпоративні рішення QAD, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління взаємовідносинами з постачальниками (SRM), цифрове планування ланцюга поставок (DSCP), глобальну торгівлю та транспортування (GTTE), систему управління якістю підприємства (EQMS), підключена робоча сила та інтелект процесів.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies є частиною індійської виробничої екосистеми. Ми розробили нашу ERP на основі проблем, виявлених у обробній промисловості. Ми хочемо бути номер один у хмарному виробничому ERP-програмному забезпеченні для ММСП в Азії. Наш продукт допомагає власникам бізнесу та підприємцям керувати своїми продажами та покупками. Виробничий, гарантійний, касовий і фінансовий контроль. ACTouch, наші хмарні ERP-рішення, не потребують встановлення та конфігурації програми, оскільки вона доступна через Інтернет і доступна з ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів тощо. Програма доступна 24 x 7, 365 днів на рік. Таким чином, немає простоїв, вірусів чи спам-атак, немає інвестицій у обладнання та програмне забезпечення, і це економить багато грошей для ММСП. Основні особливості продукту AcTouch такі. 1. Основні бізнес-модулі: модулі рахунків-фактур, платежів, квитанцій, головної книги та інвентаризації 2. Елементи керування доступом користувача: ви можете вирішити, хто має використовувати які меню та елементи керування. 3. Фінансовий контроль: принцип «4 очі» (Ваш клерк вводить транзакцію, і Ви можете її схвалити). Повний контроль фінансових питань 4. Єдиний вхід: якщо у вас більше однієї компанії, ви можете отримати доступ до них за допомогою єдиного входу. Немає необхідності в окремих логінах. 5. Інформаційна панель із фінансовими та фондовими сповіщеннями, звітами про старіння (хто має платити вам і скільки), звітами про стан банків. 6. Індивідуальні шаблони для кожного постачальника або клієнта (ви обираєте, які шаблони для кого) 7. Відстеження запасів до рівня партії. 8. Мультивалютні операції та рахунки 9. Доступ із мобільних пристроїв і планшетів (незабаром буде випущено нову функцію) 10. Сумісність з податку на товари та послуги Індії.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштування, які надає будь-яка базова бухгалтерська система, Excel або будь-який інший пакет? ERP Gold плавно інтегрується з вашими наявними обліковими записами та програмним забезпеченням для керування запасами, щоб створити потужний пакет, який надає вам максимальну видимість і повний контроль. Синхронізуючи дані з кількох програм, ERP Gold створює широкі функції, екрани, звіти та автоматизує важливі процеси.
KEBS
kebs.ai
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізувати й автоматизувати свої повсякденні завдання та з легкістю створити безперебійний робочий процес. Наші клієнти в усьому світі вражені тим, як працює KEBS - зробили дані єдиним джерелом правди - збільшення утримання співробітників на 76% - забезпечувала своєчасну реалізацію проектів у межах бюджету - збільшив дохід до 5 разів, ніж раніше - привнесла більше прозорості в організацію - зробили своїх працівників більш відповідальними - задоволені клієнти в 10 разів краще, ніж раніше KEBS є комплексним. Отже, це єдиний бізнес-пакет, який вам коли-небудь знадобиться.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або кількох програм. За 20 років команда Evosus допомогла оптимізувати та розвивати понад 500 компаній. Ми використали ці 20 років передового досвіду, щоб створити бізнес-програмне забезпечення, яке є 100% хмарним і 100% чудовим. LOU охоплює роздрібну торгівлю - обслуговування - інвентаризацію - оптимізацію маршруту - планування - звітність і фінанси, які інтегруються з QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto Infinity — це комплексне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і забезпечує детальний аналіз вашої маржі. Незалежно від масштабу, в якому працює ваш бізнес, Divalto Infinity — це комплексне рішення для управління!
Marg ERP
margcompusoft.com
Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх підприємств, щоб отримати сумісність з GST. Marg ERP є провідним постачальником програмного забезпечення для GST і є ключовим гравцем у допомозі підприємствам у плавному переході на GST. Ми пропонуємо програмне забезпечення для інвентаризації та бухгалтерського обліку, щоб оптимізувати бізнес і допомогти їм у цій подорожі трансформації GST. Marg завжди вірив у додавання цінності та стійкості до бізнес-середовища, яке постійно змінюється, і є ключовим гравцем у обслуговуванні як МСП, так і МСП Marg ERP надає всебічне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати «HRxpert», яке має розширені функції, такі як програмне забезпечення для обліку відвідуваності, програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати, керування відпустками тощо, що допомагає підприємствам плавніше перейти на GST.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze є глобальним розробником, новатором і постачальником рішень для управління бізнесом для малих і середніх підприємств. Усі інструменти, необхідні для прибуткового розвитку вашого бізнесу: * Enterpryze дає змогу вести облік, інвентар, CRM, керування послугами тощо з одного місця * Керуйте запасами, клієнтами та постачальниками в одному місці * Інтегрований та автоматизований облік для точних звітів * Простота налаштування. Зареєструйтеся та почніть користуватися
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill — єдина ERP, розроблена для електронної комерції та оптових торговців. Зі зростанням багатоканальної торгівлі Fulfill було створено з простою ідеєю про те, що торговельні операції необхідно спростити, щоб забезпечити чудовий досвід роздрібної торгівлі. Fulfill дозволяє компаніям перетворити свої бек-офіси на прискорювач зростання шляхом інтеграції управління замовленнями, управління запасами, управління складом, закупівель, оптової торгівлі, виробництва, фінансів і обслуговування клієнтів; все в одне бездоганне рішення.
WP ERP
wperp.com
WP ERP є дітищем weDevs, команди розробників WordPress, мислителів, персоналу підтримки та маркетологів. Компанія розпочала роботу як платформа для блогів у грудні 2008 року. Тоді ми розробляли плагіни WordPress, писали навчальні посібники з розробки та спеціальні статті, пов’язані з PHP, і багато іншого з субдомену. У травні 2012 року наша компанія відновила роботу як невеликий стартап із веб-розробки з новою впевненістю та сильнішим баченням. Наша головна мета полягає в створенні високоякісних і масштабованих користувальницьких PHP-додатків за допомогою WordPress за конкурентоспроможною ціною. Ми прагнемо надавати плагіни та теми, приправлені останніми тенденціями розробки та найкращими практиками. Ми любимо простоту та інтуїтивність, тому всі наші плагіни розроблені як Frontend. WP ERP — це піонерське корпоративне рішення в галузі WordPress. Ми почали працювати над WP ERP у 2015 році та випустили першу бета-версію у 2016 році. На той час WordPress не мав плагінів, які охоплювали б усі аспекти бізнесу та дозволяли компаніям керувати всім самостійно за допомогою єдиного рішення. З самого початку наша мета полягала в тому, щоб зробити WP ERP єдиним рішенням для власників малого бізнесу, щоб керувати всіма своїми потребами з єдиної платформи. Таким чином, WP ERP додає цінність у такі способи: --> Користувачам досить легко працювати та підтримувати, --> Це дає власникам контроль над операціями, --> Це самокерований. Тепер у нас є сім’я з 27 безкоштовних і 50 преміум-плагінів і понад 8000 активних установок WP ERP. Ми також сім’я з 70+ відданих членів, які планують, розробляють і розвивають високоякісні продукти та контент, орієнтовані на клієнта. Створюючи наші плагіни та вміст, ми ретельно враховуємо вподобання та потреби користувачів. Спеціальна команда підтримки цілодобово допомагає користувачам і вирішує їхні проблеми.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software – голландська сімейна компанія, яка розробляє програмні продукти для бізнесу. За допомогою нашої програми ми прагнемо максимально скоротити адміністративну роботу або зробити її трохи менш нудною, де це можливо. Ми віримо, що наші співробітники є нашим найціннішим активом, і вони прагнуть зробити наших 12 000 клієнтів щасливими. Значна частина нашого прибутку йде безпосередньо до фонду AFAS, через який ми хочемо допомогти іншим здійснити їхні мрії. Ми віримо в проекти, які мають великий вплив на життя людей і які надихають інших також брати участь. Одним словом, Фонд AFAS прагне досягти сталості, якості, поваги та прозорості.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi привносить нові технології та нові ідеї в промисловість будівельних матеріалів за допомогою нашого спеціалізованого програмного забезпечення для управління бізнесом. Ми революціонізуємо один із найбільших і найважливіших секторів у світі. На щастя, ми любимо виклики. У нас є вакансії для людей, які люблять тренуватися з нашим програмним забезпеченням, досліджувати та вирішувати бізнес-проблеми клієнтів і оптимізувати ланцюжки поставок за допомогою індивідуальних рішень. У нас є вакансії для інженерів програмного забезпечення, дизайнерів, системних інженерів, аналітиків, власників продуктів і менеджерів продуктів, які досліджують інноваційні технології та створюють людські інтерфейси. Ми маємо посади, які роблять нашу компанію гудінням у продажах, маркетингу, кадрах і бухгалтерії, які допомагають розвивати наш бренд і нашу команду. Нас надихає те, що ми оточуємо себе яскравими, добрими, допитливими людьми, які люблять безмежні можливості, які може запропонувати сфера корпоративного комп’ютерного програмного забезпечення.
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software — це провідний інтегрований веб-пакет програмного забезпечення, включаючи програмне забезпечення для виконання замовлень, CRM та електронної комерції. BirdDog Enterprise також є найкращим у галузі бізнес-програмним забезпеченням типу «Програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яке підтримує всю вашу компанію в єдиному інтегрованому та потужному програмному рішенні для управління бізнесом. Що робить BirdDog Enterprise унікальним, так це те, що він побудований на одній платформі, тому продажі, підтримка, доставка та виставлення рахунків використовують однакову інформацію під час кожної взаємодії. Enterprise надає вам життєво важливу бізнес-аналітику в режимі реального часу, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise - це комплексна система управління бізнесом (BMS) Він включає в себе всі функції керування бізнесом, які ви очікуєте знайти, а також багато додаткових функцій, яких немає в багатьох інших типах програмного забезпечення для керування бізнесом. BME базується на відзначеному нагородами клієнт-серверному рішенні BusinessMan Enterprise, яке розроблялося протягом понад 25 років до того місця, де воно сьогодні працює, використовуючи новітні веб-технології, щоб надати вам продуктивність, гнучкість і багатий набір функцій. забезпечуючи доступ з усіх платформ, що підтримують сучасний веб-браузер.
reybex
reybex.com
reybex, комплексне рішення ERP для: управління товарами, обробки відправлень, складу, керування мобільним складом, фінансового обліку, управління проектами, CRM, електронної комерції та інтерфейсів Marketplace, Omni-Channel, керування замовленнями.