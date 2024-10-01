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ERP системи - Найпопулярніші застосунки - Нікарагуа
Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація AP, фінансове управління та покращене обслуговування пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга постачання, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств із унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, прода...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізн...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...
ECOUNT ERP
ecount.com
З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Ко...
SAP
sap.com
SAP є провідною компанією, яка займається розробкою корпоративних додатків і штучного інтелекту. Вони стоять на перетині бізнесу та технологій, де їхні інновації створені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-завдань і справляють вплив на реальний світ. Їхні рішення є основою для найскладні...
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розробл...
weclapp
weclapp.com
weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом...
MYOB Australia
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
Marg ERP
margcompusoft.com
Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх підприємств, щоб отри...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — доступне та зручне хмарне програмне забезпечення для планування виробництва з самообслуговуванням для невеликих виробників (10–200 співробітників). Програмне забезпечення являє собою набір, що містить модулі планування виробництва, CRM, закупівель, управління ланцюгом поставок і контролю ...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління гот...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — це операційна система для роздрібної торгівлі номер один для електронної комерції, багатоканальних роздрібних брендів і оптовиків. Brightpearl усуває повсякденні проблеми роздрібної торгівлі за допомогою масштабованої операційної системи, яка інтегрує та автоматизує операції після поку...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
ERPAG
erpag.com
ERPAG — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP). Він підходить для малого та середнього бізнесу в різних галузях, включаючи автомобільну, роздрібну торгівлю, освіту, інформаційні технології тощо. Основні функції включають управління продажами, закупівлями, управління виробництво...
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерс...
Exact
exact.com
Exact розробляє хмарне програмне забезпечення для малих і середніх компаній та їхніх бухгалтерів. Продукти автоматизують бізнес-процеси в таких сферах, як фінанси та кадри, і пропонують спеціальні рішення ERP для оптової торгівлі, виробництва, проектів і будівництва. Це економить час і дає зрозуміти...
LOGIC ERP
logicerp.com
Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізне...
Mero ERP
meroerp.com
Постачальник програмного забезпечення для планування корпоративних ресурсів у хмарі. Функції включають огляди інформаційної панелі, керування каталогом продуктів, керування користувачами, керування доходами та фінансовими потоками, керування витратами, керування закупівлями, керування продажами та п...
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління п...
Daftra
daftra.com
Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до зах...
MYOB New Zealand
myob.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектам...
OpenPro
openpro.com
OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP — це комплексне програмне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP), призначене для впорядкування та оптимізації бізнес-процесів у різних відділах організації. Це потужний інструмент, який об’єднує численні функції та допомагає компаніям ефективно керувати своїми ресурсами, операція...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу – від цеху до верхнього поверху – для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — це хмарне програмне забезпечення для керування запасами, розроблене для малого та середнього бізнесу. Це дозволяє користувачам керувати запасами, продажами, закупівлями, постачальниками, клієнтами тощо. Завдяки таким функціям, як сканування штрих-кодів, керування замовленнями та підтр...
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst — це найбільший, найновіший і найкращий продукт для корпоративного програмного забезпечення в сучасному світі. У Workcube Catalyst є бізнес-моделі та творчі підходи, спеціально розроблені, щоб допомогти вам краще керувати та організовувати свій бізнес. Workcube Catalyst надає вам н...
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 — це передове програмне забезпечення для управління запасами, яке допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати свої операції з інвентаризацією. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям Inventory365 дозволяє компаніям легко відстежувати рівень своїх запасів, відстежувати р...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo надає комплексне, синхронне та підключене програмне забезпечення для керування підприємством (Viindoo Solution) на хмарній платформі, яке відповідає всім потребам підприємств. Продукт Viindoo має гнучкість і повну інтеграцію функцій, щоб задовольнити потреби навіть найскладніших підприємств...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum замінює ERP, MRP і MES платформою Manufacturing Software-as-a-Service (SaaS), що дозволяє малим і середнім виробникам підвищити ефективність за рахунок оптимізації робочого процесу та автоматизованого збору даних. Fulcrum забезпечує цінність завдяки повністю цифровому безпаперовому робочому ...
WinWeb
winweb.com
WinWeb розробив найбільш інтегрований I.T. інфраструктура підтримки малих і середніх підприємств – WinWeb CLOUD. Повна інтеграція бек-офісу, виробництва, веб-сайту, електронної комерції та соціальних медіа забезпечує інтегровану та масштабовану I.T. середовища для максимізації продуктивності та ско...
DMSi Software
dmsi.com
DMSi привносить нові технології та нові ідеї в промисловість будівельних матеріалів за допомогою нашого спеціалізованого програмного забезпечення для управління бізнесом. Ми революціонізуємо один із найбільших і найважливіших секторів у світі. На щастя, ми любимо виклики. У нас є вакансії для людей...
KEBS
kebs.ai
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізу...
Unit4
unit4.com
Unit4 – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення та ERP-додатки, а також відповідні професійні послуги для працівників організацій, що надають послуги, з особливим акцентом на професійні послуги, освіту, державні пос...
Xledger
xledger.net
Xledger — це найбільш автоматизоване фінансове ERP-рішення на ринку, яким користуються понад 10 000 компаній у 60 країнах. Xledger на 100% базується на хмарі та призначений для амбітних організацій, які хотіли б скористатися найкращими практиками та автоматизацією для покращення своїх бізнес-процесі...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
Рішення ERP має важливе значення для оптимізації операцій і надання детальних звітів, які ви повинні приймати обґрунтовані рішення. Багато людей вважають ERP елементом. Отже, програмне забезпечення для бухгалтерського обліку ERP є абсолютним рішенням, яке втілює всі підходи до управління бухгалтерсь...
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace розроблено, щоб допомогти малому та середньому бізнесу працювати з легкістю. Від продажів і закупівель до фінансів і операцій ваш бізнес опікується хмарною програмою.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - це модульне і масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge є повністю веб-базою, його основними модулями є системи управління замовленнями та управління складами для автоматизації операцій з електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям створити...
Divalto
divalto.com
Divalto Infinity — це комплексне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) ...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis technology – один із найкращих постачальників ERP у Кералі, який надає повне програмне забезпечення ERP для всіх галузей. Glow Diametric керується вимогами підприємців наступного покоління, і це глобальне рішення ERP, яке забезпечує вибір, гнучкість і пильність, необхідні для підтримки стра...
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger забезпечує перегляд важливих фінансових даних у реальному часі. Наше хмарне програмне забезпечення та API допомагають організаціям керувати своїми розподіленими операціями та активами. Це включає повнофункціональну головну книгу, дебіторську та кредиторську заборгованість, управління зап...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP — це програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства. Цей продукт призначений для малого та середнього бізнесу в таких галузях, як виробництво, роздрібна торгівля та професійні послуги. Продукт містить модулі для бухгалтерського обліку, управління запасами, управління замовлен...
Kladana
kladana.com
Постачальник програмного забезпечення для управління запасами на основі SaaS для компаній електронної комерції. Надані рішення включають керування замовленнями, управління запасами, управління поверненнями, оптимізацію виконання замовлень, автоматизацію робочого процесу та створення описів матеріалі...
INNERGY
innergy.com
INNERGY — це ERP-рішення, яке керує повним бізнес-процесом деревообробних майстерень на замовлення. Наша платформа об’єднує різноманітні острівці даних, поширених у вашій організації, в єдину систему, до якої можна отримати доступ з офісу чи поля. Часи незв’язаних електронних таблиць або спеціалізов...
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab — це цілодобове онлайнове ERP-рішення на базі Інтернету, оснащене найновішими інструментами фінансового та бухгалтерського обліку та простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP – це хмарна ERP-система, розроблена для малих і середніх виробників, яким потрібен контроль і розвиток одночасно. У нас унікальна команда; досвідчені фахівці з виробництва та інженери з розробки програмного забезпечення.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — це комплексна хмарна платформа для комерційних потреб B2B. Увімкнення бекендових комерційних операцій для брендів D2C. Концепція полягає в тому, щоб об’єднати всіх зацікавлених сторін B2B на загальну хмарну платформу, що робить B2B Commerce: автоматизованою | Ефективний | Поступливий. Хм...
Selly Erp
sellyerp.com
Хмарне ERP для малого та середнього бізнесу в Італії. Він допомагає користувачам керувати клієнтами, продажами, діяльністю, виставляти рахунки, купувати та складати.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштуванн...
IFS
ifs.com
IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосе...