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ERP системи - Найпопулярніші застосунки

Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація точки доступу, управління фінансами та покращення догляду за пацієнтами в системі охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга поставок, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств з унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...

weclapp

weclapp

weclapp.com

Хмарне ERP із CRM, управління товарами та фінансовий облік weclapp — це ERP-платформа для команд. CRM, управління товарами чи бухгалтерія: за допомогою weclapp команди спільно контролюють усі важливі бізнес-процеси лише в одному програмному забезпеченні.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, зам...

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl — це багатоканальна система управління роздрібною торгівлею, яка об’єднує ваші замовлення, запаси, фінанси, POS і CRM в одному місці.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

Просте, але потужне хмарне програмне забезпечення Manufacturing ERP/MRP. Безпроблемне управління виробництвом, запасами, клієнтами, закупівлями, фінансами та командою.

Exact

Exact

exact.com

Рішення для планування проекту, яке допомагає підприємствам генерувати пропозиції, призначати завдання співробітникам, створювати рахунки-фактури та прогнозувати дохід.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Striven

Striven

striven.com

Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе, що потрібно для успіху вашої організації.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

Спрощене управління запасами Багатоканальне програмне забезпечення для управління запасами з ефективним контролем запасів і виконанням замовлень. Продавати та розповсюджувати продукти. Керуйте своїм бізнесом і збільшуйте дохід.

ERPAG

ERPAG

erpag.com

Шукаєте хмарну систему MRP? Підключіть і оптимізуйте всі бізнес-процеси в одному хмарному програмному забезпеченні ERP і MRP. Спробуємо зараз!

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...

Xledger

Xledger

xledger.net

Хмарна ERP-система наступного покоління Xledgers оптимізує процеси бухгалтерського обліку за рахунок автоматизації процесів AP, AR і касирів. Його зосередженість на автоматизації та інтелектуальному зборі даних дає змогу звітувати в режимі реального часу, видатний управлінський нагляд і швидше прийм...

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізне...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

Viindoo

Viindoo

viindoo.com

Viindoo надає комплексне, синхронне та підключене програмне забезпечення для керування підприємством (Viindoo Solution) на хмарній платформі, яке відповідає всім потребам підприємств. Продукт Viindoo має гнучкість і повну інтеграцію функцій, щоб задовольнити потреби навіть найскладніших підприємств...

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb надає комплексну платформу SaaS для малого та середнього бізнесу. Спеціалізована платформа ERP, яка включає такі модулі, як: CRM, продажі, бухгалтерський облік, довідкова служба, контроль запасів, ePOS + багато іншого. WinWeb в основному зосереджується на оптовій торгівлі, сфері послуг і розд...

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

BizeeBuy — це комплексна хмарна платформа для комерційних потреб B2B. Увімкнення бекендових комерційних операцій для брендів D2C. Концепція полягає в тому, щоб об’єднати всіх зацікавлених сторін B2B на загальну хмарну платформу, що робить B2B Commerce: автоматизованою | Ефективний | Поступливий. Хм...

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto Infinity — це повне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і заб...

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...

Doso ERP

Doso ERP

dosoerp.com

Dosso ERP - ваш бажаний партнер для досягнення кращих результатів завдяки численним системам, які полегшують управління вашим бізнесом і збільшують ваші прибутки

Composity

Composity

composity.com

Бізнес-платформа для менеджерів, орієнтованих на розвиток Доступне програмне забезпечення, яке зробить ваше життя простішим, а ваші зусилля – більш винагородженими!

Fulcrum

Fulcrum

fulcrumpro.com

Fulcrum — це програмне забезпечення для хмарного виробництва, яке з’єднує ваш цех із реальними даними, щоб швидше приймати кращі рішення.

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

Наша хмарна ERP проста в освоєнні, адаптується до вашого бізнесу та підключається до інших програм.

Workcube

Workcube

workcube.com

Workcube Catalyst — це найбільший, найновіший і найкращий продукт для корпоративного програмного забезпечення в сучасному світі. У Workcube Catalyst є бізнес-моделі та творчі підходи, спеціально розроблені, щоб допомогти вам краще керувати та організовувати свій бізнес. Workcube Catalyst надає вам н...

UdyogMART ERP

UdyogMART ERP

udyogmart.com

Рішення ERP має важливе значення для оптимізації операцій і надання детальних звітів, які необхідні для прийняття обґрунтованих рішень. Багато людей вважають ERP елементом. Отже, програмне забезпечення для бухгалтерського обліку ERP є абсолютним рішенням, яке забезпечує весь підхід до управління бух...

Lead Commerce

Lead Commerce

leadcommerce.com

Lead Commerce — це хмарне (SaaS) програмне забезпечення для керування замовленнями B2C і B2B, яке керує вашими запасами, складами, замовленнями, електронною комерцією та операціями «вибір-упаковка-відвантаження» з єдиної веб-консолі керування.

Hisaab

Hisaab

hisaab.pk

Hisaab — це цілодобове онлайнове ERP-рішення на базі Інтернету, оснащене найновішими інструментами фінансового та бухгалтерського обліку та простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі.

Freespace ERP

Freespace ERP

freespaceerp.com

Freespace розроблено, щоб допомогти малому та середньому бізнесу працювати з легкістю. Від продажів і закупівель до фінансів і операцій ваш бізнес опікується хмарною програмою.

Fraction ERP

Fraction ERP

fractionerp.com

Fraction ERP — це хмарна ERP-система, розроблена для малих і середніх виробників, яким потрібен контроль і розвиток одночасно. У нас унікальна команда; досвідчені спеціалісти з виробництва та інженери з розробки програмного забезпечення.

Inventory365

Inventory365

inventory365.co

Inventory365 — це передове програмне забезпечення для управління запасами, яке допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати свої операції з інвентаризацією. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям Inventory365 дозволяє компаніям легко відстежувати рівень своїх запасів, стежити за рух...

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до зах...

Selly Erp

Selly Erp

sellyerp.com

Хмарне ERP для малого та середнього бізнесу в Італії. Він допомагає користувачам керувати клієнтами, продажами, діяльністю, виставляти рахунки, купувати та складати.

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізу...

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштуванн...

Tyler Technologies

Tyler Technologies

tylertech.com

Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler дають змогу місцевим, державним і федеральним органам влади працювати ефективно та прозоро з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних систем...

IFS

IFS

ifs.com

IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосе...

Appward

Appward

appward.com

Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвич...

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

Glowsis technology – один із найкращих постачальників ERP у Кералі, який надає повне програмне забезпечення ERP для всіх галузей. Створюємо ERP, бухгалтерію та кадри на рівні підприємства

Zeldata

Zeldata

zeldata.com

Zeldata — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства, яке покращує продуктивність і прибутковість підприємців і компаній. Має розширені функції, включаючи управління людськими ресурсами, управління процесом продажів, управління бухгалтерським обліком і управління проектами. Zeldata автом...

Zenscale

Zenscale

zenscale.in

Zenscale — це єдина платформа для малого та середнього бізнесу, де можна знайти прості та доступні бізнес-рішення для керування та підтримки своїх бізнес-процесів. Тут ви можете отримати рішення у вигляді мобільних додатків, а також повний пакет включає різні модулі, такі як: управління заробітною п...

Wiise

Wiise

wiise.com

Створений для австралійських компаній, Wiise — це хмарне програмне забезпечення ERP, яке допомагає керувати всім вашим бізнесом — усе на одній безпечній платформі Microsoft. Керуйте своїми фінансами, автоматизуйте операції та отримуйте бізнес-аналітику та аналітику, необхідну для прийняття правильни...

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління п...

TYASuite

TYASuite

tyasuite.com

TYASuite — це комплексна хмарна ERP-платформа, орієнтована на користувача, розроблена для заповнення прогалин у процесах керування постачальниками, закупівлями та платежами для більш плавної, безпомилкової, автоматизованої, гнучкої та спрощеної функціональності. Програмне забезпечення дозволяє здійс...

TECHO

TECHO

techoerp.in

Techo ERP — це програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства. Цей продукт призначений для малого та середнього бізнесу в таких галузях, як виробництво, роздрібна торгівля та професійні послуги. Продукт містить модулі для бухгалтерського обліку, управління запасами, управління замовлен...

Silo

Silo

usesilo.com

ІНТЕГРОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ХАРЧУВАННЯ Розвивайте свій бізнес за допомогою інтегрованих програмних рішень і фінансових послуг Silo. Послуги Silo Capital, включаючи Instant Pay і Cash Advance, стратегічно розроблені для збільшення грошового потоку т...

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