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ERP системи - Найпопулярніші застосунки
Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація точки доступу, управління фінансами та покращення догляду за пацієнтами в системі охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга поставок, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств з унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...
weclapp
weclapp.com
Хмарне ERP із CRM, управління товарами та фінансовий облік weclapp — це ERP-платформа для команд. CRM, управління товарами чи бухгалтерія: за допомогою weclapp команди спільно контролюють усі важливі бізнес-процеси лише в одному програмному забезпеченні.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
MYOB Australia
myob.com
Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.
Dolibarr
dolibarr.org
Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, зам...
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — це багатоканальна система управління роздрібною торгівлею, яка об’єднує ваші замовлення, запаси, фінанси, POS і CRM в одному місці.
MRPeasy
mrpeasy.com
Просте, але потужне хмарне програмне забезпечення Manufacturing ERP/MRP. Безпроблемне управління виробництвом, запасами, клієнтами, закупівлями, фінансами та командою.
Exact
exact.com
Рішення для планування проекту, яке допомагає підприємствам генерувати пропозиції, призначати завдання співробітникам, створювати рахунки-фактури та прогнозувати дохід.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
MYOB New Zealand
myob.com
Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.
Striven
striven.com
Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе, що потрібно для успіху вашої організації.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...
ZapInventory
zapinventory.com
Спрощене управління запасами Багатоканальне програмне забезпечення для управління запасами з ефективним контролем запасів і виконанням замовлень. Продавати та розповсюджувати продукти. Керуйте своїм бізнесом і збільшуйте дохід.
ERPAG
erpag.com
Шукаєте хмарну систему MRP? Підключіть і оптимізуйте всі бізнес-процеси в одному хмарному програмному забезпеченні ERP і MRP. Спробуємо зараз!
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...
Xledger
xledger.net
Хмарна ERP-система наступного покоління Xledgers оптимізує процеси бухгалтерського обліку за рахунок автоматизації процесів AP, AR і касирів. Його зосередженість на автоматизації та інтелектуальному зборі даних дає змогу звітувати в режимі реального часу, видатний управлінський нагляд і швидше прийм...
LOGIC ERP
logicerp.com
Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізне...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo надає комплексне, синхронне та підключене програмне забезпечення для керування підприємством (Viindoo Solution) на хмарній платформі, яке відповідає всім потребам підприємств. Продукт Viindoo має гнучкість і повну інтеграцію функцій, щоб задовольнити потреби навіть найскладніших підприємств...
WinWeb
winweb.com
WinWeb надає комплексну платформу SaaS для малого та середнього бізнесу. Спеціалізована платформа ERP, яка включає такі модулі, як: CRM, продажі, бухгалтерський облік, довідкова служба, контроль запасів, ePOS + багато іншого. WinWeb в основному зосереджується на оптовій торгівлі, сфері послуг і розд...
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — це комплексна хмарна платформа для комерційних потреб B2B. Увімкнення бекендових комерційних операцій для брендів D2C. Концепція полягає в тому, щоб об’єднати всіх зацікавлених сторін B2B на загальну хмарну платформу, що робить B2B Commerce: автоматизованою | Ефективний | Поступливий. Хм...
Divalto
divalto.com
Divalto Infinity — це повне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і заб...
OpenPro
openpro.com
OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - ваш бажаний партнер для досягнення кращих результатів завдяки численним системам, які полегшують управління вашим бізнесом і збільшують ваші прибутки
Composity
composity.com
Бізнес-платформа для менеджерів, орієнтованих на розвиток Доступне програмне забезпечення, яке зробить ваше життя простішим, а ваші зусилля – більш винагородженими!
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — це програмне забезпечення для хмарного виробництва, яке з’єднує ваш цех із реальними даними, щоб швидше приймати кращі рішення.
SoftLedger
softledger.com
Наша хмарна ERP проста в освоєнні, адаптується до вашого бізнесу та підключається до інших програм.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst — це найбільший, найновіший і найкращий продукт для корпоративного програмного забезпечення в сучасному світі. У Workcube Catalyst є бізнес-моделі та творчі підходи, спеціально розроблені, щоб допомогти вам краще керувати та організовувати свій бізнес. Workcube Catalyst надає вам н...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
Рішення ERP має важливе значення для оптимізації операцій і надання детальних звітів, які необхідні для прийняття обґрунтованих рішень. Багато людей вважають ERP елементом. Отже, програмне забезпечення для бухгалтерського обліку ERP є абсолютним рішенням, яке забезпечує весь підхід до управління бух...
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce — це хмарне (SaaS) програмне забезпечення для керування замовленнями B2C і B2B, яке керує вашими запасами, складами, замовленнями, електронною комерцією та операціями «вибір-упаковка-відвантаження» з єдиної веб-консолі керування.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab — це цілодобове онлайнове ERP-рішення на базі Інтернету, оснащене найновішими інструментами фінансового та бухгалтерського обліку та простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace розроблено, щоб допомогти малому та середньому бізнесу працювати з легкістю. Від продажів і закупівель до фінансів і операцій ваш бізнес опікується хмарною програмою.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP — це хмарна ERP-система, розроблена для малих і середніх виробників, яким потрібен контроль і розвиток одночасно. У нас унікальна команда; досвідчені спеціалісти з виробництва та інженери з розробки програмного забезпечення.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 — це передове програмне забезпечення для управління запасами, яке допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати свої операції з інвентаризацією. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям Inventory365 дозволяє компаніям легко відстежувати рівень своїх запасів, стежити за рух...
Daftra
daftra.com
Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до зах...
Selly Erp
sellyerp.com
Хмарне ERP для малого та середнього бізнесу в Італії. Він допомагає користувачам керувати клієнтами, продажами, діяльністю, виставляти рахунки, купувати та складати.
KEBS
kebs.ai
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізу...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштуванн...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler дають змогу місцевим, державним і федеральним органам влади працювати ефективно та прозоро з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних систем...
IFS
ifs.com
IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосе...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвич...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis technology – один із найкращих постачальників ERP у Кералі, який надає повне програмне забезпечення ERP для всіх галузей. Створюємо ERP, бухгалтерію та кадри на рівні підприємства
Zeldata
zeldata.com
Zeldata — це хмарне рішення для планування ресурсів підприємства, яке покращує продуктивність і прибутковість підприємців і компаній. Має розширені функції, включаючи управління людськими ресурсами, управління процесом продажів, управління бухгалтерським обліком і управління проектами. Zeldata автом...
Zenscale
zenscale.in
Zenscale — це єдина платформа для малого та середнього бізнесу, де можна знайти прості та доступні бізнес-рішення для керування та підтримки своїх бізнес-процесів. Тут ви можете отримати рішення у вигляді мобільних додатків, а також повний пакет включає різні модулі, такі як: управління заробітною п...
Wiise
wiise.com
Створений для австралійських компаній, Wiise — це хмарне програмне забезпечення ERP, яке допомагає керувати всім вашим бізнесом — усе на одній безпечній платформі Microsoft. Керуйте своїми фінансами, автоматизуйте операції та отримуйте бізнес-аналітику та аналітику, необхідну для прийняття правильни...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління п...
TYASuite
tyasuite.com
TYASuite — це комплексна хмарна ERP-платформа, орієнтована на користувача, розроблена для заповнення прогалин у процесах керування постачальниками, закупівлями та платежами для більш плавної, безпомилкової, автоматизованої, гнучкої та спрощеної функціональності. Програмне забезпечення дозволяє здійс...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP — це програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства. Цей продукт призначений для малого та середнього бізнесу в таких галузях, як виробництво, роздрібна торгівля та професійні послуги. Продукт містить модулі для бухгалтерського обліку, управління запасами, управління замовлен...
Silo
usesilo.com
ІНТЕГРОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ХАРЧУВАННЯ Розвивайте свій бізнес за допомогою інтегрованих програмних рішень і фінансових послуг Silo. Послуги Silo Capital, включаючи Instant Pay і Cash Advance, стратегічно розроблені для збільшення грошового потоку т...