Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN) сприяє комунікації та співпраці в організаціях, надаючи цифрову платформу для соціальної взаємодії, співпраці та обміну інформацією. Це заохочує неформальне, однорангове спілкування. Подібно до споживчих платформ соціальних мереж, програмне забезпечення ESN дозволяє співробітникам ділитися оновленнями, фотографіями та повідомленнями безпосередньо зі своїми колегами. Організації можуть використовувати програмне забезпечення ESN для покращення взаємодії та співпраці між співробітниками, особливо в гібридних або віддалених робочих середовищах, забезпечуючи їм можливість спілкуватися, залучати та спілкуватися незалежно від їхнього місцезнаходження. Це може підвищити моральний дух і загальне задоволення співробітників. Хоча програмне забезпечення ESN є типом внутрішньої комунікаційної платформи, воно відрізняється від програмного забезпечення для спілкування співробітників своїм призначенням. Програмне забезпечення для спілкування співробітників пропонує комплексні рішення для різних стилів спілкування (зверху вниз, знизу вгору, асинхронне, синхронне) і трансляції важливих повідомлень для всієї компанії. Навпаки, програмне забезпечення ESN фокусується на неформальній, інтерактивній та одноранговій співпраці, сприяючи культурі обміну знаннями та командної роботи. Обидва типи програмного забезпечення мають вирішальне значення для покращення внутрішньої комунікації та сприяння добре зв’язаним, залученим працівникам.
Запит на новий застосунок
Workplace
workplace.com
Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Joincube
joincube.com
Joincube - це програмне забезпечення для командної роботи, яке забезпечує спілкування, управління завданнями та проектами для підвищення продуктивності бізнесу.
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