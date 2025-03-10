Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN) сприяє комунікації та співпраці в організаціях, надаючи цифрову платформу для соціальної взаємодії, співпраці та обміну інформацією. Це заохочує неформальне, однорангове спілкування. Подібно до споживчих платформ соціальних мереж, програмне забезпечення ESN дозволяє співробітникам ділитися оновленнями, фотографіями та повідомленнями безпосередньо зі своїми колегами. Організації можуть використовувати програмне забезпечення ESN для покращення взаємодії та співпраці між співробітниками, особливо в гібридних або віддалених робочих середовищах, забезпечуючи їм можливість спілкуватися, залучати та спілкуватися незалежно від їхнього місцезнаходження. Це може підвищити моральний дух і загальне задоволення співробітників. Хоча програмне забезпечення ESN є типом внутрішньої комунікаційної платформи, воно відрізняється від програмного забезпечення для спілкування співробітників своїм призначенням. Програмне забезпечення для спілкування співробітників пропонує комплексні рішення для різних стилів спілкування (зверху вниз, знизу вгору, асинхронне, синхронне) і трансляції важливих повідомлень для всієї компанії. Навпаки, програмне забезпечення ESN фокусується на неформальній, інтерактивній та одноранговій співпраці, сприяючи культурі обміну знаннями та командної роботи. Обидва типи програмного забезпечення мають вирішальне значення для покращення внутрішньої комунікації та сприяння добре зв’язаним, залученим працівникам.
Запит на новий застосунок
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
Workplace
workplace.com
Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Joincube
joincube.com
Проста, інтуїтивно зрозуміла співпраця Мережева компанія отримує результати швидше. Будь сильнішим разом з Joincube.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.