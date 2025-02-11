Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN). - Найпопулярніші застосунки - Суринам

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Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN) сприяє комунікації та співпраці в організаціях, надаючи цифрову платформу для соціальної взаємодії, співпраці та обміну інформацією. Це заохочує неформальне, однорангове спілкування. Подібно до споживчих платформ соціальних мереж, програмне забезпечення ESN дозволяє співробітникам ділитися оновленнями, фотографіями та повідомленнями безпосередньо зі своїми колегами. Організації можуть використовувати програмне забезпечення ESN для покращення взаємодії та співпраці між співробітниками, особливо в гібридних або віддалених робочих середовищах, забезпечуючи їм можливість спілкуватися, залучати та спілкуватися незалежно від їхнього місцезнаходження. Це може підвищити моральний дух і загальне задоволення співробітників. Хоча програмне забезпечення ESN є типом внутрішньої комунікаційної платформи, воно відрізняється від програмного забезпечення для спілкування співробітників своїм призначенням. Програмне забезпечення для спілкування співробітників пропонує комплексні рішення для різних стилів спілкування (зверху вниз, знизу вгору, асинхронне, синхронне) і трансляції важливих повідомлень для всієї компанії. Навпаки, програмне забезпечення ESN фокусується на неформальній, інтерактивній та одноранговій співпраці, сприяючи культурі обміну знаннями та командної роботи. Обидва типи програмного забезпечення мають вирішальне значення для покращення внутрішньої комунікації та сприяння добре зв’язаним, залученим працівникам.
Запит на новий застосунок
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртовану та персоналізовану роботу співробітників. Наші клієнти, яким довіряють понад 1000+ провідних брендів, у тому числі Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign і AAA, досягають відчутних покращень у залученні співробітників, продуктивності та прискоренні ефективності бізнесу.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Joincube
joincube.com
Проста, інтуїтивно зрозуміла співпраця Мережева компанія отримує результати швидше. Будь сильнішим разом з Joincube.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та залученість, збільшити обсяг продажів або знайти свого наступного суперзіркового працівника, у DSMN8 є рішення. Ми полегшуємо організаціям посилення впливу своїх співробітників, допомагаючи їхнім співробітникам стати прихильниками бренду та ефективнішими соціальними продавцями. Наші інноваційні рішення дозволяють вашим співробітникам легко знаходити, створювати та ділитися схваленим компанією вмістом. Ось як це працює в найпростішому вигляді: Крок 1. Централізуйте вміст вашої організації в користувальницькій стрічці новин. Крок 2. Надайте працівникам доступ до схваленого компанією вмісту. Крок 3. Відстежуйте результати та рентабельність інвестицій за допомогою нашого провідного в галузі пакета аналітики. Найбільші світові компанії довіряють DSMN8 для забезпечення своїх програм захисту інтересів працівників, зокрема McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM і Snap Inc. Допомога нашим клієнтам у розширенні можливостей своїх співробітників – це те, що керує нашою роботою день і спонукає нас надавати передові рішення.
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