Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN). - Найпопулярніші застосунки - Малайзія

Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN) сприяє комунікації та співпраці в організаціях, надаючи цифрову платформу для соціальної взаємодії, співпраці та обміну інформацією. Це заохочує неформальне, однорангове спілкування. Подібно до споживчих платформ соціальних мереж, програмне забезпечення ESN дозволяє співробітникам ділитися оновленнями, фотографіями та повідомленнями безпосередньо зі своїми колегами. Організації можуть використовувати програмне забезпечення ESN для покращення взаємодії та співпраці між співробітниками, особливо в гібридних або віддалених робочих середовищах, забезпечуючи їм можливість спілкуватися, залучати та спілкуватися незалежно від їхнього місцезнаходження. Це може підвищити моральний дух і загальне задоволення співробітників. Хоча програмне забезпечення ESN є типом внутрішньої комунікаційної платформи, воно відрізняється від програмного забезпечення для спілкування співробітників своїм призначенням. Програмне забезпечення для спілкування співробітників пропонує комплексні рішення для різних стилів спілкування (зверху вниз, знизу вгору, асинхронне, синхронне) і трансляції важливих повідомлень для всієї компанії. Навпаки, програмне забезпечення ESN фокусується на неформальній, інтерактивній та одноранговій співпраці, сприяючи культурі обміну знаннями та командної роботи. Обидва типи програмного забезпечення мають вирішальне значення для покращення внутрішньої комунікації та сприяння добре зв’язаним, залученим працівникам.