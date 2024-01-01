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Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN). - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо

Програмне забезпечення корпоративних соціальних мереж (ESN) сприяє комунікації та співпраці в організаціях, надаючи цифрову платформу для соціальної взаємодії, співпраці та обміну інформацією. Це заохочує неформальне, однорангове спілкування. Подібно до споживчих платформ соціальних мереж, програмне забезпечення ESN дозволяє співробітникам ділитися оновленнями, фотографіями та повідомленнями безпосередньо зі своїми колегами. Організації можуть використовувати програмне забезпечення ESN для покращення взаємодії та співпраці між співробітниками, особливо в гібридних або віддалених робочих середовищах, забезпечуючи їм можливість спілкуватися, залучати та спілкуватися незалежно від їхнього місцезнаходження. Це може підвищити моральний дух і загальне задоволення співробітників. Хоча програмне забезпечення ESN є типом внутрішньої комунікаційної платформи, воно відрізняється від програмного забезпечення для спілкування співробітників своїм призначенням. Програмне забезпечення для спілкування співробітників пропонує комплексні рішення для різних стилів спілкування (зверху вниз, знизу вгору, асинхронне, синхронне) і трансляції важливих повідомлень для всієї компанії. Навпаки, програмне забезпечення ESN фокусується на неформальній, інтерактивній та одноранговій співпраці, сприяючи культурі обміну знаннями та командної роботи. Обидва типи програмного забезпечення мають вирішальне значення для покращення внутрішньої комунікації та сприяння добре зв’язаним, залученим працівникам.

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Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроб...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.

Guru

Guru

getguru.com

Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини ...

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на робо...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртова...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та...

Joincube

Joincube

joincube.com

Проста, інтуїтивно зрозуміла співпраця Мережева компанія отримує результати швидше. Будь сильнішим разом з Joincube.

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