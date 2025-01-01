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Програмне забезпечення корпоративного пошуку оптимізує систематичний пошук збережених даних, будь то внутрішні дані в організації чи зовнішні джерела, такі як програми та веб-сайти. Ці рішення впорядковують і уточнюють дані, дозволяючи користувачам безпечно отримувати доступ і знаходити інформацію в різноманітних джерелах, таких як бази даних, документи, програми, веб-сайти та інтрамережі. Це приносить користь користувачам із різних ролей і команд в організації, оскільки доступ до даних із багатьох баз даних і спільних джерел є невід’ємною частиною виконання численних завдань у бізнес-середовищі. Крім того, програмне забезпечення корпоративного пошуку може пропонувати пошук як функціональні можливості служби, що дозволяє підприємствам безпечно надавати певні дані та джерела інформації, як-от каталоги продуктів, відео та маркетинговий вміст, зовнішнім платформам, таким як мобільні програми та веб-сайти.
Запит на новий застосунок
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search - це помічник на базі ШІ, що допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в додатках Google.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Command E
getcommande.com
Command E — це додаток, який дозволяє швидко знаходити інформацію на комп'ютері та в хмарі.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog - це робочий хаб, що об'єднує інструменти для співпраці, полегшуючи комунікацію і управління проектами.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
Site Search 360
sitesearch360.com
Search Search 360 – це потужне рішення для пошуку на веб-сайтах, яке дозволяє користувачам ефективно знаходити контент, налаштовувати фільтри та отримувати швидкі результати.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Glean
glean.com
Glean - це додаток, який дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію в компанії за допомогою штучного інтелекту.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.
Findr
usefindr.com
Findr - універсальний пошук для всіх ваших додатків, який дозволяє швидко знаходити інформацію та покращити співпрацю в команді.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує швидкий та налаштований пошук для веб-сайтів та додатків, включаючи функції автоматичного доповнення, фільтрації та аналітики.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
Search.io
search.io
Search.io дозволяє швидко інтегрувати пошук на основі машинного навчання на сайтах та в додатках, оптимізуючи досвід користувачів.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це платформа пошуку на основі генеративного ІШ, яка об'єднує понад 100 додатків, знаходить релевантні ресурси та надає інтерактивну підтримку.
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec - це пошуковий движок, який дозволяє швидко додавати результати пошуку на ваш сайт з можливістю налаштування та підтримкою голосового пошуку.
nuclia
nuclia.com
Nuclia - це інструмент для організації та пошуку інформації, що надає користувачам простий доступ до даних з документів, текстів і відео, зберігаючи конфіденційність.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm - це служба пошуку, що надає API для реального часу з пошуку документів та структурованих даних, а також послугу краулінгу для веб-сайтів.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide - це додаток для ефективного управління слайдами PowerPoint, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися слайдами в командах.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Akooda
akooda.co
Akooda - платформа інтелектуальних операцій, що аналізує внутрішню цифрову активність компаній, полегшуючи співпрацю і прийняття рішень.
Outmind
outmind.ai
Outmind забезпечує миттєвий доступ до документів, електронних листів та розмов, допомагаючи знаходити потрібну інформацію та зменшувати час на пошук.
Cludo
cludo.com
Cludo - це платформа для пошуку, яка покращує досвід пошуку на вебсайтах, надаючи налаштовані інтерфейси та аналітичні інструменти.
Raffle
raffle.ai
Raffle - програма для покращення пошуку і аналізу поведінки клієнтів та співробітників через інтеграцію AI та оптимізацію контенту.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch - це потужна пошукова система, яка дозволяє інтеґрувати функції пошуку у веб-сайти та додатки через RESTFUL API.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - це пошуковий двигун для електронної комерції, який покращує результати пошуку та видимість продуктів, надаючи персоналізовані результати без затримок.
Unleash
getunleash.io
Unleash - це платформа для управління функціональними прапорами, що підтримує контроль розгортання нових функцій у програмах для команд різного розміру.
Miso.ai
miso.ai
Miso.ai надає командам можливість швидко створювати функціонал пошуку та взаємодії, персоналізуючи досвід користувачів анонімно, без збору даних.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch - інструмент для покращення досвіду пошуку, що інтегрується з Elasticsearch та OpenSearch, надаючи зручні функції налаштування пошуку.
QBox
qbox.ai
QBox - інструмент для тестування чат-ботів, що аналізує дані навчання, покращує точність та дозволяє швидко виявляти і виправляти помилки.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks – це платформа на базі AI для підвищення продуктивності, що забезпечує доступ до інформації, відповідає на запитання і інтегрується з Slack та іншими додатками.
Conversica
conversica.com
Conversica використовує AI для автоматизації продажів, маркетингу та взаємодії з клієнтами через людські подібні розмови у різних каналах комунікації.
Onna
onna.com
Онна - платформа для централізованого управління даними, що інтегрує різні джерела даних для покращення доступності та співпраці в організаціях.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai забезпечує стабільну роботу Elasticsearch або OpenSearch з експертним налаштуванням, підтримкою та безпекою даних.
Constructor
constructor.io
Конструктор - платформа для виявлення продуктів, що оптимізує пошук та рекомендації в електронній комерції, використовуючи AI для персоналізації. Заходи покращують ефективність бізнесу.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.
SearchStax
searchstax.com
SearchStax-це хмарна платформа для управління пошуковими системами Apache Solr, що спрощує їх розгортання та управління.
Collato
collato.com
Collato – це AI-пошуковий інструмент для організації інформації з різних джерел, який спрощує доступ до даних для команд продуктів.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr - це повністю керований сервіс OpenSearch для збору, аналізу та пошуку даних, що полегшує інтеграцію у ваші робочі процеси.
Loop54
loop54.com
Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це платформа для персоналізації електронної комерції, що автоматизує рекомендації товарів, електронні листи та сегментацію аудиторії, покращуючи продажі магазинів.
Vectara
vectara.com
Vectara - платформа для розмовного пошуку та виявлення знань, що дозволяє бізнесу інтегрувати ШІ у власні дані без ризику галюцинацій.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services - платформа для персоналізації та управління даними клієнтів, що дозволяє брендам аналізувати поведінку користувачів та надавати персоналізовані рекомендації.
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