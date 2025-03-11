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Програмне забезпечення для пошуку підприємства
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Програмне забезпечення для пошуку підприємства - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення корпоративного пошуку оптимізує систематичний пошук збережених даних, будь то внутрішні дані в організації чи зовнішні джерела, такі як програми та веб-сайти. Ці рішення впорядковують і уточнюють дані, дозволяючи користувачам безпечно отримувати доступ і знаходити інформацію в різноманітних джерелах, таких як бази даних, документи, програми, веб-сайти та інтрамережі. Це приносить користь користувачам із різних ролей і команд в організації, оскільки доступ до даних із багатьох баз даних і спільних джерел є невід’ємною частиною виконання численних завдань у бізнес-середовищі. Крім того, програмне забезпечення корпоративного пошуку може пропонувати пошук як функціональні можливості служби, що дозволяє підприємствам безпечно надавати певні дані та джерела інформації, як-от каталоги продуктів, відео та маркетинговий вміст, зовнішнім платформам, таким як мобільні програми та веб-сайти.

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Guru

Guru

getguru.com

Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search - це помічник на базі ШІ, що допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в додатках Google.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Command E

Command E

getcommande.com

Command E — це додаток, який дозволяє швидко знаходити інформацію на комп'ютері та в хмарі.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog - це робочий хаб, що об'єднує інструменти для співпраці, полегшуючи комунікацію і управління проектами.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

Search Search 360 – це потужне рішення для пошуку на веб-сайтах, яке дозволяє користувачам ефективно знаходити контент, налаштовувати фільтри та отримувати швидкі результати.

Glean

Glean

glean.com

Glean - це додаток, який дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію в компанії за допомогою штучного інтелекту.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.

Findr

Findr

usefindr.com

Findr - універсальний пошук для всіх ваших додатків, який дозволяє швидко знаходити інформацію та покращити співпрацю в команді.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch забезпечує швидкий та налаштований пошук для веб-сайтів та додатків, включаючи функції автоматичного доповнення, фільтрації та аналітики.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

Search.io

Search.io

search.io

Search.io дозволяє швидко інтегрувати пошук на основі машинного навчання на сайтах та в додатках, оптимізуючи досвід користувачів.

GoSearch

GoSearch

gosearch.ai

GoSearch — це платформа пошуку на основі генеративного ІШ, яка об'єднує понад 100 додатків, знаходить релевантні ресурси та надає інтерактивну підтримку.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

ExpertRec - це пошуковий движок, який дозволяє швидко додавати результати пошуку на ваш сайт з можливістю налаштування та підтримкою голосового пошуку.

nuclia

nuclia

nuclia.com

Nuclia - це інструмент для організації та пошуку інформації, що надає користувачам простий доступ до даних з документів, текстів і відео, зберігаючи конфіденційність.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm - це служба пошуку, що надає API для реального часу з пошуку документів та структурованих даних, а також послугу краулінгу для веб-сайтів.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide - це додаток для ефективного управління слайдами PowerPoint, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися слайдами в командах.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda - платформа інтелектуальних операцій, що аналізує внутрішню цифрову активність компаній, полегшуючи співпрацю і прийняття рішень.

Outmind

Outmind

outmind.ai

Outmind забезпечує миттєвий доступ до документів, електронних листів та розмов, допомагаючи знаходити потрібну інформацію та зменшувати час на пошук.

Cludo

Cludo

cludo.com

Cludo - це платформа для пошуку, яка покращує досвід пошуку на вебсайтах, надаючи налаштовані інтерфейси та аналітичні інструменти.

Raffle

Raffle

raffle.ai

Raffle - програма для покращення пошуку і аналізу поведінки клієнтів та співробітників через інтеграцію AI та оптимізацію контенту.

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch - це потужна пошукова система, яка дозволяє інтеґрувати функції пошуку у веб-сайти та додатки через RESTFUL API.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder - це пошуковий двигун для електронної комерції, який покращує результати пошуку та видимість продуктів, надаючи персоналізовані результати без затримок.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Unleash - це платформа для управління функціональними прапорами, що підтримує контроль розгортання нових функцій у програмах для команд різного розміру.

Miso.ai

Miso.ai

miso.ai

Miso.ai надає командам можливість швидко створювати функціонал пошуку та взаємодії, персоналізуючи досвід користувачів анонімно, без збору даних.

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch - інструмент для покращення досвіду пошуку, що інтегрується з Elasticsearch та OpenSearch, надаючи зручні функції налаштування пошуку.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox - інструмент для тестування чат-ботів, що аналізує дані навчання, покращує точність та дозволяє швидко виявляти і виправляти помилки.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks – це платформа на базі AI для підвищення продуктивності, що забезпечує доступ до інформації, відповідає на запитання і інтегрується з Slack та іншими додатками.

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica використовує AI для автоматизації продажів, маркетингу та взаємодії з клієнтами через людські подібні розмови у різних каналах комунікації.

Onna

Onna

onna.com

Онна - платформа для централізованого управління даними, що інтегрує різні джерела даних для покращення доступності та співпраці в організаціях.

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai забезпечує стабільну роботу Elasticsearch або OpenSearch з експертним налаштуванням, підтримкою та безпекою даних.

Constructor

Constructor

constructor.io

Конструктор - платформа для виявлення продуктів, що оптимізує пошук та рекомендації в електронній комерції, використовуючи AI для персоналізації. Заходи покращують ефективність бізнесу.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

SearchStax-це хмарна платформа для управління пошуковими системами Apache Solr, що спрощує їх розгортання та управління.

Collato

Collato

collato.com

Collato – це AI-пошуковий інструмент для організації інформації з різних джерел, який спрощує доступ до даних для команд продуктів.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr - це повністю керований сервіс OpenSearch для збору, аналізу та пошуку даних, що полегшує інтеграцію у ваші робочі процеси.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io — це платформа для персоналізації електронної комерції, що автоматизує рекомендації товарів, електронні листи та сегментацію аудиторії, покращуючи продажі магазинів.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara - платформа для розмовного пошуку та виявлення знань, що дозволяє бізнесу інтегрувати ШІ у власні дані без ризику галюцинацій.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services - платформа для персоналізації та управління даними клієнтів, що дозволяє брендам аналізувати поведінку користувачів та надавати персоналізовані рекомендації.

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